Netflix krijgt er 15,8 miljoen nieuwe betalende gebruikers bij

Het aantal betalende abonnees van Netflix is in het eerste kwartaal van dit jaar met 15,8 miljoen toegenomen. Dat cijfer was in de voorgaande kwartalen beduidend lager en kwam in het eerste kwartaal van 2019 uit op 9,6 miljoen nieuwe betalende klanten.

Netflix meldt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat het voor het afgelopen kwartaal verwachtte om 7,2 miljoen nieuwe betalende gebruikers te mogen verwelkomen. In vergelijking hiermee betekent het daadwerkelijke aantal van 15,8 miljoen meer dan een verdubbeling, wat het bedrijf toeschrijft aan de coronacrisis. In de eerste twee maanden van dit jaar was de groei van het aantal abonnees vergelijkbaar met de trend van de afgelopen twee jaar, maar volgens Netflix zorgden de lockdownmaatregelen vanaf begin maart voor een duidelijke toename van het aantal huishoudens.

Van de 15,8 miljoen nieuwe betalende klanten zijn 2,3 miljoen afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada, terwijl er in Europa bijna 7 miljoen nieuwe betalende klanten bijkwamen. Dat is beduidend hoger dan de 1,9 miljoen en de 4,7 miljoen nieuwe klanten die respectievelijk in de VS en Canada en Europa erbij kwamen in het eerste kwartaal van 2019.

Het bedrijf spreekt de hoop uit dat regeringen wereldwijd snel de verplichte thuisblijfsituatie kunnen versoepelen, waarna Netflix verwacht dat de kijkcijfers en de groei zullen dalen. Voor het tweede kwartaal verwacht het bedrijf 7,5 miljoen nieuwe betalende klanten te verwelkomen, maar de streamingdienst erkent dat dit door de onzekerheid eigenlijk giswerk is.

De meeste producties van Netflix zijn gepauzeerd, al zal dat voor het tweede kwartaal nog slechts een beperkt effect hebben op de introductie van nieuwe releases. Netflix geeft verder aan dat het uit voorzorg het aantal 'productinnovaties' tijdelijk heeft beperkt, waarbij vermoedelijk gedacht kan worden aan de nieuwe toevoegingen zoals de eerdere introductie van landelijke top 10-lijstjes of nieuwe functies voor ouders om het kijkgedrag te beheren. Het bedrijf zegt verder dat het 30 miljoen dollar doneert aan de tv- en filmindustrie in landen waar het een grote productiebasis heeft, waarbij onder meer 1 miljoen euro aan het Filmfonds is gedoneerd voor een steunfonds.

Wereldwijd heeft Netflix nu 182 miljoen abonnees en dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder nog 149 miljoen; dat is een stijging van 22,8 procent. De omzet kwam in het afgelopen kwartaal uit op 5,8 miljard dollar, een stijging van 27,6 procent ten opzichte van het omzetcijfer uit het eerste kwartaal van 2019. De winst kwam uit op 709 miljoen dollar, terwijl die een jaar eerder nog op 344 miljoen dollar uitkwam.