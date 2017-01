Door Julian Huijbregts, donderdag 19 januari 2017 08:57, 145 reacties • Feedback

Netflix heeft er in het afgelopen kwartaal 7 miljoen abonnees bijgekregen. Dat is veel meer dan de 5,2 miljoen nieuwe abonnees die de dienst verwachtte. Dit jaar gaat de streamingdienst zes miljard dollar investeren in het produceren van series en films, een miljard meer dan vorig jaar.

Niet eerder kreeg Netflix in één kwartaal zoveel nieuwe abonnees. De 7 miljoen abonnees kwamen er in het laatste kwartaal van 2016 bij, een jaar eerder verwelkomde Netflix in het vergelijkbare kwartaal 5,6 miljoen nieuwe abonnees. Netflix maakt de getallen bekend in de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Het totale aantal abonnees is nu 94 miljoen, waarvan er 89 miljoen een betaald abonnement hebben. De streamingdienst krijgt steeds meer abonnees buiten de VS. In totaal is nu 47 procent van de leden niet woonachtig in de Verenigde Staten. Hoeveel abonnees er in Nederland en België zijn is niet bekend. Netflix geeft geen cijfers per land vrij.

Netflix haalde in het kwartaal een omzet van 2,4 miljard dollar. Een jaar eerder was dat 1,7 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 67 miljoen dollar. De streamingdienst blijft veel geld investeren in het maken van nieuwe series en films. Dit jaar is dat 6 miljard dollar, een miljard meer dan vorig jaar.