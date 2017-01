Door Julian Huijbregts, woensdag 25 januari 2017 09:03, 37 reacties • Feedback

Netflix heeft een update voor zijn Android-app uitgebracht die het mogelijk maakt om downloads op te slaan op micro-sd-kaartjes in smartphones en tablets. Aanvankelijk konden gedownloade series en films alleen op het interne geheugen van de apparaten worden opgeslagen.

De nieuwe versie van de app met sd-kaartondersteuning staat in de Google Play Store. Gebruikers kunnen in de app kiezen of ze downloads op willen slaan op het interne geheugen van hun Android-apparaat, of dat de films en series op de micro-sd-kaart terecht moeten komen.

Netflix meldt dat de functie niet op alle apparaten beschikbaar is, maar noemt daarover geen verdere details. Mogelijk doelt de maker van de streamingdienst daarmee op het feit dat niet alle toestellen over een micro-sd-kaartslot beschikken.

In november vorig waar werd de downloadfunctie geïntroduceerd. Leden van de dienst kunnen geselecteerde films en series opslaan op Android- en iOS-apparaten om ze later offline te bekijken. De downloads blijven een beperkte tijd op het apparaat staan. Hoe lang de film of serie offline beschikbaar blijft, verschilt per titel.