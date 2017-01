Door Arnoud Wokke, donderdag 19 januari 2017 12:42, 67 reacties • Feedback

Netflix heeft tien keer zoveel abonnees in Nederland als zijn naaste concurrent Videoland. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Telecompaper. RTL's Videoland komt uit rond 200.000 abonnees, NLZiet van NPO, RTL en SBS zit rond de 100.000.

Netflix heeft volgens Telecompaper iets meer dan twee miljoen abonnees. Dat is ongeveer 26 procent van de huishoudens, zo heeft het onderzoeksbureau becijferd. Het aantal Netflix-abonnees is in de afgelopen drie maanden met ongeveer 300.000 abonnees gestegen. Het is onbekend hoeveel van die abonnees in hun gratis proefmaand zitten. Telecompaper merkt op dat 41 procent van de respondenten zei te stoppen na de gratis maand.

Videoland van RTL heeft inmiddels zo'n 200.000 abonnees, maar het is onduidelijk hoeveel groei daarin zit. NLZiet, de streamingdienst van NPO, RTL en SBS, komt uit rond 100.000 en zit daarmee op de helft van Videoland.

Telecompaper merkt op dat de komst van Amazon Prime Video een remmende werking kan hebben op Netflix. De streamingdienst van de webwinkel zit wat prijs betreft onder Netflix en kwam in december vorig jaar uit in Nederland. Daardoor zijn er nog geen cijfers van het aantal gebruikers van Prime Video in Nederland.