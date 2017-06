Minder Nederlanders downloaden films en series illegaal dan vier jaar geleden

Minder Nederlanders downloaden muziek, films en series illegaal dan vier jaar geleden. Dat schrijft onderzoeksbureau Telecompaper op basis van eigen onderzoek. Waar vier jaar geleden 41 procent films en series gratis downloadde, is dat nu 27 procent.

Het aantal mensen dat muziek, films en series downloadt is volgens Telecompaper gedaald door de opkomst van streamingdiensten als Spotify, Deezer, Apple Music en Google Play Music voor muziek en diensten als Netflix, Videoland, Pathé Thuis en Amazon Prime voor films en series. Het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal werd in 2014 illegaal.

Van de mensen die wel illegaal downloaden zegt 77 procent dat minder te doen dan voorheen. Ongeveer 8 procent van die mensen zijn gaan minderen, omdat het moeilijker is om te vinden wat ze zoeken. Volgens Telecompaper is downloaden via torrents de populairste manier om illegaal te downloaden. Ongeveer 30 procent van de downloaders doet dat. Nieuwsgroepen volgen daarna met 22 procent en 7 procent downloadt illegaal via p2p.

De resultaten komen uit het Telecompaper Consumer Panel van februari. Daarvoor ondervraagt het onderzoeksbureau duizenden panelleden over bezit en gebruik van elektronica en internetdiensten. Dat gebeurt op regelmatige basis.