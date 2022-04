Pathé Theatres neemt filmstreamingdienst Pathé Thuis over

Pathé Thuis is overgenomen door Pathé Theatres. Laatstgenoemde richtte de filmstreamingdienst in 2011 op, maar had jarenlang alleen een minderheidsbelang binnen het bedrijf. De twee bedrijven werkten de afgelopen jaren wel samen.

Met de overname wil Pathé de samenwerking tussen het bioscoopbedrijf en de filmstreamingdienst intensiveren. Het lijkt erop dat Pathé met de overname filmdistributeurs wil overhalen om meer films naar zich toe te kunnen trekken, die bijvoorbeeld via de streamingdienst getoond kunnen worden. Daarnaast zegt het bedrijf dat het vanwege de coronaperiode steeds belangrijker is geworden om consumenten ook thuis te kunnen bereiken.

Theatres richtte Thuis in 2011 op, maar sinds 2014 opereerde Thuis als zelfstandig bedrijf. Theatres hield wel een minderheidsbelang in het bedrijf en de bedrijven bleven samen activiteiten organiseren. Theatres neemt nu aandelen over in Thuis en zegt meerderheidsaandeelhouder te worden. Bedragen en van wie de aandelen zijn overgenomen, worden niet genoemd.

Pathé Thuis zegt in het afgelopen jaar door ruim 900.000 huishoudens te zijn gebruikt, waarbij er 5 miljoen films zijn verhuurd. In de catalogus zitten nu 4400 films. Klanten kunnen bij de filmstreamingdienst geen abonnement afsluiten, maar alleen per film betalen. De dienst is beschikbaar als smartphone-, tv- en console-app.