Arlo kondigt beveiligingssysteem voor smarthomes aan en gaat Matter ondersteunen

Arlo heeft een nieuw beveiligingssysteem voor smarthomes geïntroduceerd, bestaande uit een hub en een 'alles-in-een'-sensor die acht verschillende functies heeft. Het bedrijf gaat daarnaast de universele Matter-smarthomestandaard ondersteunen.

Arlo spreekt in zijn aankondiging over een 'multisensor' voor beveiliging. Die sensor kan onder andere beweging detecteren en veranderingen in de verlichting en temperatuur, waterlekkages en openende deuren of ramen detecteren. De sensoren herkennen ook de sirenes van bepaalde rook- en koolstofmonoxidemelders, en kunnen gebruikers via een app waarschuwen wanneer deze afgaan. De sensor is ongeveer 2,8cm breed en werkt op batterijen.

De sensor wordt verbonden met een hub, die functioneert als een soort controller voor het beveiligingssysteem. De hub beschikt over een ingebouwde sirene, een geïntegreerde keypad en ondersteunt nfc om alarmfuncties in- en uit te schakelen. De hub kan daarnaast samenwerken met beveiligingscamera's en digitale deurbellen van het bedrijf, de Arlo-app, en het Arlo Secure-abonnement. Het bedrijf meldt aan The Verge dat het beveiligingssysteem in de eerste helft van 2022 in de verkoop gaat. Het bedrijf komt later met meer details, waaronder een concrete releasedatum en een adviesprijs.

Arlo laat verder weten dat het Matter gaat ondersteunen. Dat is een universele smarthomestandaard die sinds 2019 wordt ontwikkeld door bedrijven als Amazon, Apple en Google. Inmiddels doen verschillende bedrijven en individuen mee met het project, waaronder Huawei, IKEA, NXP, Signify en nu dus ook Arlo. Matter moet het mogelijk maken dat smarthomeapparaten van verschillende fabrikanten standaard met elkaar kunnen communiceren. De sdk voor die standaard moet in de eerste helft van 2022 verschijnen.

Afbeeldingen via Arlo