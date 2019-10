Arlo presenteert videodeurbel met beeld van 180 graden

Arlo, tot vorig jaar een onderdeel van Netgear, heeft zijn eerste videodeurbel gepresenteerd. Het gaat om een model met een beeldhoek van 180 graden en een beeldverhouding van 1:1. De resolutie is 1536x1536 pixels.

Arlo had al wel een audiodeurbel in het assortiment, maar een variant met camera ontbrak tot nu toe. De Arlo Video Doorbell heeft een camera met een resolutie van ongeveer 2,3 megapixel en kan alleen video's maken in 1:1-verhouding. Ook heeft hij nachtzicht met infraroodleds.

De deurbel zet automatisch een videobelverbinding op met de telefoon van de eigenaar als mensen aanbellen. Ook is het mogelijk om van tevoren opgenomen boodschappen te laten horen. Daarvoor zitten een luidspreker en microfoon in het apparaat.

Het is onduidelijk welke functies allemaal beschikbaar zijn zonder Arlo-abonnement van minimaal 2,79 euro per maand. De videodeurbel staat nog niet op de Nederlandse site en lijkt vooralsnog niet naar Nederland te komen. De prijs in de VS wordt 150 dollar.