Arlo stopt volgend jaar met gratis beeldopslag voor verschillende camera's

Arlo stopt voor een aantal producten met de gratis cloudopslagfunctie. Gebruikers van bepaalde camera's en deurbellen kunnen beelden zeven dagen gratis terugkijken, maar dat beleid verandert voor veel producten over een jaar.

Arlo heeft de gebruikersvoorwaarden bijgewerkt voor al zijn producten. Daarin staan nieuwe end-of-lifedatums genoemd voor bepaalde producten. Het gaat om acht verschillende camera's en deurbellen, waarvan de oudste in november 2014 uitkwam. Arlo zegt dat die apparaten vanaf 1 januari 2024 end-of-life zijn. Voor twee producten, de Gen 3- en Pro-camera, gebeurt dat al op 1 april van dit jaar. Als een apparaat de end-of-lifestatus heeft bereikt, verdwijnen er verschillende functies. De apparaten krijgen geen nieuwe firmware-updates meer. Ook kunnen e-mailnotificaties niet worden verstuurd.

De opvallendste wijziging is echter dat de gratis cloudopslagfunctie verdwijnt. Arlo-gebruikers konden ook zonder betaald abonnement zeven dagen aan beelden terugkijken. Die werden bij Arlo opgeslagen. Arlo adverteerde die functie altijd prominent op verpakkingen en in marketingmaterialen. Vanaf 1 januari 2024 moeten gebruikers betalen om beelden terug te kunnen kijken, of ze moeten een Arlo Base Station gebruiken om opnames lokaal op te slaan.