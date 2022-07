Op 1 september worden de online-diensten van vijftien Ubisoft-games ontoegankelijk, zo werd onlangs bekend. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, en het zal ook niet de laatste keer zijn. Door de transitie naar de cloud en meer algemeen naar digitale dienstverlening hebben we onszelf als maatschappij aardig in een hoekje geprogrammeerd. Een hoekje waar juridisch weinig over geregeld is.

Arnoud Engelfriet Mr. ir. Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht. Hij is algemeen directeur bij juridisch adviesbureau ICTRecht en al jaren actief op Tweakers.