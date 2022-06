Kraken van kopieerbeveiligingen: wat zegt de wet?

Woorden uit een gekopieerde handleiding overtypen, aan een nagetekend codewiel draaien, de Crazy Bytes-cd proberen te bemachtigen of misschien wel met een hex-editor specifieke velden aanpassen: zo ging je om met kopieerbeveiligingen toen dat nog gewoon een kat-en-muisspel was. Sinds begin jaren nul is dat iets lastiger; het werd illegaal om drm of kopieerprotectie te kraken.

Arnoud Engelfriet Mr.ir. Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht. Hij is algemeen directeur bij juridisch adviesbureau ICTRecht en al jaren actief op Tweakers.