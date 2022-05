Internet is het wereldwijde netwerk van netwerken met een unieke feature: er is geen allesoverheersende bovenbaas. Ieder netwerk heeft zijn eigen beheerder en dat kan een bedrijf zijn, een instelling of een overheid. De samenwerking daartussen gaat op goed vertrouwen en in consensus. Dat is niet helemaal compatibel met hoe wetten en juridische regels worden gehandhaafd. Denk aan privacy versus overheidstoegang tot gegevens: de VS zegt het ene, Europa zegt het andere. Of vage buitenlanden die eisen dat een publicatie wordt verwijderd, terwijl deze bij ons gewoon legaal is. Wie is dan eigenlijk de baas op internet, wie mag die regels eigenlijk maken en hoe worden ze gehandhaafd?

Arnoud Engelfriet Mr.ir. Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht. Hij is algemeen directeur bij juridisch adviesbureau ICTRecht en al jaren actief op Tweakers.