Elon Musk is de nieuwe eigenaar van Twitter

Elon Musk heeft de overname van Twitter afgerond. De techmiljardair en eigenaar van onder andere Tesla en SpaceX betaalt voor het bedrijf omgerekend zo'n 44 miljard euro. Hij zegt van plan te zijn het bedrijf van de beurs te halen en wil vrijheid van meningsuiting beschermen.

Musk maakt het nieuws zelf bekend op zijn profiel; hij tweette vanochtend 'de vogel is bevrijd', zijn locatie is 'Twitter HQ' en hij noemt zichzelf 'Chief Twit'. Die laatste heeft vermoedelijk een dubbele betekenis, 'twit' betekent 'dwaas', maar de ondernemer doelt waarschijnlijk tegelijk op een positie binnen het bedrijf. Ook CNBC en Insider hebben bevestiging van het nieuws via hun eigen kanalen.

Musk heeft als eerste besluit in zijn nieuwe positie de ceo en cfo, respectievelijk Parag Agrawal en Ned Segal, ontslagen. Volgens The Washington Post zijn ook de contracten van head of legal policy Vijaya Gadde en general counsel Sean Edgett direct stopgezet.

Musk is nu wel eigenaar van Twitter, maar daar gingen maanden aan conflict tussen hem en het bedrijf aan vooraf. Na een minderheidsbelang in het bedrijf te kopen, bood hij in april aan heel Twitter over te nemen voor 38 miljard euro. Het sociale medium verzette zich daartegen in de vorm van een zogenaamd 'gifpil'-stategie. Toch kreeg hij de raad van bestuur zover, met een uiteindelijk bedrag van 44 miljard euro. Dat bedrag is niet tussendoor gestegen, maar de koers van de euro ten opzichte van de dollar is gedaald van 1,08 dollar per euro naar zo'n 1 dollar per euro.

Daarmee leek de kogel door de kerk, maar drie maanden later wilde de miljardair de overname pauzeren; hij vond dat Twitter niet duidelijk was over de hoeveelheid bots op het platform. Aan bots kan geen geld verdiend worden. Twitter startte daarop een rechtszaak tegen de man, omdat hij in hun ogen onder zijn contractuele verplichtingen uit probeerde te komen.

De gerechtelijke strijd is de afgelopen maanden uitgevochten in een rechtszaal in de VS. Begin deze maand werd deze echter gepauzeerd, kort voordat Musk zelf had moeten getuigen, zodat de twee partijen de tijd hadden om de transactie toch uit te voeren. Dat is nu dus afgerond.

Het personeel van Twitter maakt zich naar verluidt zorgen over de overname. The Washington Post meldde dat Elon Musk tegen potentiële investeerders heeft gezegd dat hij van plan is bijna 75 procent van het personeel van Twitter te ontslaan als de overname doorgaat. Van de ongeveer 7500 werknemers zouden er volgens The Washington post 'iets meer dan 2000' overblijven, wat betekent dat ongeveer 5500 werknemers kunnen vertrekken. Musk ontkent deze intentie.