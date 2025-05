Veel Twitter-thirdpartyclients ervaren verbindingsproblemen met api's

Verschillende ontwikkelaars van Twitter-apps melden problemen met het inloggen op de applicatie. De api van het sociale netwerk lijkt problemen te veroorzaken voor onder andere populaire thirdpartyclients zoals Tweetbot.

Verschillende thirdpartyclients schrijven op hun socialemediakanalen dat ze problemen ervaren met de verbinding met Twitter. Twitterific meldt dat de app niet kan verbinden met Twitter en dat daar de reden niet bekend van is. De populaire iOS- en macOS-app Tweetbot schrijft hetzelfde, net als Android-app Talon.

De problemen ontstonden vrijdagochtend Nederlandse tijd en lijken momenteel nog niet te zijn opgelost. Het probleem lijkt veelomvattend; een ontwikkelaar van Tweetbot zegt dat vrijwel alle api-requests niet worden afgehandeld. Dat betekent dat gebruikers niet kunnen inloggen, maar ingelogde gebruikers kunnen ook hun tijdlijn niet verversen of andere acties uitvoeren.

Twitter zelf heeft nog niet gereageerd op de storing. Het officiële account heeft al sinds 10 december niet meer getweet, vermoedelijk omdat het volledige communicatieteam van het bedrijf is ontslagen. Daarom is het ook niet mogelijk een reactie aan Twitter te vragen. Elon Musk is sinds de problemen ontstonden wel actief geweest op zijn account, maar hij benoemt de storing daar niet.

Elon Musk heeft in de laatste maanden een groot deel van Twitters werknemers ontslagen, ook technische werknemers. Het is niet exact duidelijk hoeveel personen er nog bij het sociale netwerk werken en welk gedeelte daarvan nog aan essentiële diensten werkt. De afgelopen weken hebben meerdere ontwikkelaars gewaarschuwd dat belangrijke delen van Twitter mogelijk stuk konden gaan, maar het is niet duidelijk of de huidige problemen een gevolg zijn van het reorganisatiebeleid van de nieuwe eigenaar.