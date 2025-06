Twitter geeft vanaf volgende week geen gratis toegang meer tot api

Socialemediabedrijf Twitter geeft derden vanaf volgende week geen gratis toegang meer tot de api. In plaats daarvan kunnen ontwikkelaars alleen betaald toegang krijgen tot de api van de dienst. Clients van derden werken al weken niet meer.

Het ontwikkelaarsaccount van Twitter zegt dat het de gratis toegang tot v1.1 en v2 van zijn api vanaf volgende week zal blokkeren. In plaats daarvan komt er een basale betaalde toegang tot de api via een abonnement. De details daarvan geeft het bedrijf niet.

De Twitter-api was afgelopen jaren in gebruik voor thirdpartyclients, maar dat gebruik heeft Twitter afgelopen maand al verboden. Ook gebruiken onder meer studenten en wetenschappers de api voor onderzoek op basis van grote aantallen tweets. Ook gebruiken ontwikkelaars de api voor onder meer bots die statusupdates of weersinformatie geven.

De stap lijkt ingegeven door het nieuwe beleid van Twitter om meer in te zetten op betalen voor het gebruik. Twitter zet sinds de overname door Elon Musk ook meer in op abonnementen voor reguliere gebruikers.