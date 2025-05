'Twitter sloot bewust bepaalde thirdpartyapps af van api'

Het afsluiten van thirdpartyapps die gebruikmaken van de api van Twitter was een bewuste actie. Dat blijkt uit interne communicatie van het bedrijf. Een van de ontwikkelaars heeft dat aangetoond door de api-keys te wijzigen, waarna de app kort weer werkte.

Tweetbot-melding na afsluiting Twitter

Omdat de app alleen werkte met gewijzigde api-keys, is af te leiden dat de api zelf nog wel werkt, maar de toegang voor bepaalde apps is afgesloten, zegt de ontwikkelaar van Tweetbot. Diverse van de bekendste apps die werken met de Twitter-api zijn sinds vrijdag offline.

Dat de afsluiting bewust is, blijkt uit interne communicatie die The Information heeft ingezien. De site schrijft dat op de Slack-server van het bedrijf vrijdagochtend Amerikaanse tijd berichten verschenen dat het niet ging om een storing, maar om het afsluiten van toegang tot de api. Volgens de berichten werkt Twitter aan een lijst met 'goedgekeurde punten van gesprek' voor ontwikkelaars, maar tot op heden is die communicatie er nog niet geweest.

Naast Tweetbot meldt Twitterific dat de app geen verbinding kan maken met Twitter, net als Android-app Talon. Ooit gaf Twitter vrijelijk toegang tot de api, maar rond tien jaar geleden kwam daar een einde aan. Twitter verdient minder of geen geld aan gebruikers van thirdpartyclients, mede doordat sommige apps geen advertenties tonen.