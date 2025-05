Gerucht: Samsung voorkomt vouwrand bij Galaxy Z Fold5 met waterdruppelvorm

Samsung zou bij de opvolger van de huidige Z Fold4-smartphone de vouwrand in het vouwbare scherm voorkomen door het scherm bij het opvouwen een waterdruppelvorm te laten maken. Andere vouwbare smartphones hebben die techniek al langer.

Vouwrand: Z Flip4 (onder) en Razr 2022

Bij de techniek maakt het scherm bij het opvouwen geen strakke vouw, maar zit hij gebold in het scharnier. Dat voorkomt dat bij het uitvouwen een vouwrand zichtbaar blijft. Die techniek zit al jaren in de Motorola razr-telefoons en ook vouwbare modellen van andere merken gebruiken dat al, maar Samsung hield tot nu toe vast aan de strakke vouw. Daar komt met het komende model verandering in, schrijft Naver.

Samsung heeft al jaren patent op een techniek voor een vouwbaar scherm met waterdruppelvorm als die is opgevouwen, maar tot nu hebben alle Fold- en Flip-modellen van de fabrikant een strak gevouwen scherm. Daardoor hebben modellen van Samsung een zichtbaardere vouwrand dan vouwbare smartphones van andere merken.

Het is onbekend of alleen de Z Fold5 deze techniek krijgt of dat de Z Flip5 ook gebruik gaat maken van het opvouwen in een waterdruppelvorm; het artikel zegt daar niets over. Naver is een bekende Zuid-Koreaanse site en heeft het vaker bij het rechte eind gehad over Samsung-geruchten.