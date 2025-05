Samsung-smartphones daalden eerst snel in prijs, maar nu niet meer

Het was een van de meestgelezen artikelen op Tweakers van dit jaar. Iets meer dan drie maanden geleden publiceerden we over de snel dalende prijzen van Samsungs midrangesmartphones. De prijsdaling heeft zich sindsdien niet doorgezet.

Het artikel van drie maanden geleden geldt als een van de meestgelezen Plus-artikelen tot nu toe en dat toont aan hoeveel interesse onze lezers hebben in dit onderwerp. Met de coronapandemie en de chiptekorten was de markt in de afgelopen jaren volop in beweging. Dit jaar kwam daar een dimensie bij; Samsung zou 50 miljoen onverkochte midrangetelefoons in pakhuizen hebben liggen, omdat het de vraag ernaar had overschat.

Dat is lastig te controleren, maar we konden wel zien hoe de prijzen zich ontwikkelden tegenover die van high-end modellen van Samsung en hun voorgangers. Daaruit kwam een duidelijk beeld naar voren; de prijzen van de nieuwe midrangers kelderden met bijna een kwart in drie maanden, waar dat met voorgaande midrangesmartphones en high-end modellen niet gebeurde.

Samsung Galaxy A33

De prijs gaat niet meer omlaag

Inmiddels zijn we drie maanden verder en kunnen we zien hoe de prijs zich heeft ontwikkeld. Omdat de chiptekorten in de afgelopen maanden geen rol van betekenis hebben gespeeld op de smartphonemarkt, worden de prijzen, hopelijk, alleen gestuurd door de vraag en niet langer door een te groot of te klein aanbod van smartphones.

De prijsdaling is helemaal tot stilstand gekomen. De A53 is licht in prijs gestegen in die drie maanden, de A33 is nog steeds voor dezelfde prijs te koop, maar het zijn geen grote schommelingen. Vorig jaar was door het chiptekort een uitzondering, maar in 2020 ging de prijs in diezelfde periode na de release met ongeveer 7 procent naar beneden. Het lijkt er dus op dat de vraag is aangetrokken of de grote voorraad is weg en het aanbod is nu in balans met de vraag.

Galaxy A53 en A52

Dat kan heel veel oorzaken hebben. Behalve de prijsverlagingen kan Samsung de telefoons ook in sommige landen hebben aangeboden in agressieve aanbiedingen om snel van de voorraad af te komen. Het is lastig om dat goed in kaart te brengen. Uiteraard vergelijken we de prijs ook weer met de high-end modellen in de S-serie.

Het verschil tussen de S- en A-serie is klein geworden. De prijsdalingen liggen meer in lijn met hoe het in 2020 was dan drie maanden geleden, dat is duidelijk. Dat komt vooral doordat de Galaxy S-telefoons hard in prijs zijn gedaald. Er ging 9,4 procent van de prijs af bij de S22 Ultra; bij de S22 was dat liefst 15,7 procent. Ter vergelijking, in 2020 ging er in die periode bij alle telefoons rond 7 procent van de prijs af. Vermoedelijk komt dat doordat Samsung zijn aandacht heeft gericht op nieuwe high-end modellen: de Z Fold4 en Z Flip4.

Samsung Galaxy Z Flip4

Daarbij is aan te tekenen dat het alleen gaat om prijzen in de losse verkoop. Deals in combinatie met abonnementen zijn in de prijsinformatie van de Pricewatch niet terug te vinden en dus niet mee te wegen. Toch is dat een manier om snel van voorraden af te komen. Een provider koopt een voorraad op tegen korting en biedt die korting weer bij abonnementen, waardoor het toestel alleen in combinatie met een abonnement goedkoper is. Over dit fenomeen schreven we eerder al eens.

Samsung heeft bovendien als 'voordeel' dat het zijn zaken doet in Zuid-Koreaanse won. Apple verhoogde door de zwakke euro ten opzichte van de dollar zijn prijzen. Dat is dus geen inflatiecorrectie, maar komt simpelweg doordat Apple uiteindelijk zijn verdiende euro's moet omzetten in dollars. De koers van de won ten opzichte van de euro heeft zo'n grote schommeling dit jaar niet gehad. De koers schommelt wel iets, maar relatief weinig en vereist dus geen grote prijsaanpassingen.

In zijn marketinguitingen legt de fabrikant geen nadruk op de midrangesmartphones. Samsung heeft zich helemaal gericht op de vouwbare modellen, zoals de fabrikant al aankondigde in de kwartaalcijfers. Samsung zei wel dat het zou proberen om bij zijn smartphones vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Tot slot

De forse prijsdaling van Samsungs midrangesmartphones, zeker in een tijd dat vrijwel alles duurder wordt, was een opvallende ontwikkeling in dit voorjaar. Die heeft zich sinds die tijd duidelijk niet doorgezet, want de prijs van de A33 en A53 is niet verder gedaald. Bij de Galaxy S22 en S22 Ultra zijn nu wel relatief forse prijsdalingen te zien.

Daarmee lijkt het probleem met een te groot aanbod of te geringe vraag bij de midrangesmartphones vooralsnog opgelost. De kans dat er nu nog 50 miljoen Samsung-telefoons in een pakhuis stof liggen te happen, lijkt daarmee klein geworden.