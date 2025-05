Colombiaanse website Samsung: Unpacked-evenement vindt plaats op 1 februari

De Colombiaanse website van Samsung gaf deze week aan dat het aankomende Galaxy Unpacked-evenement op 1 februari zal plaatsvinden. De Zuid-Koreaanse fabrikant introduceert op dergelijke evenementen doorgaans zijn volgende generatie Galaxy S-smartphones.

De verwijzing van het Samsung-evenement is opgemerkt door smartphoneleaker Ice Universe. Die claimt dat de datum die zichtbaar was, 1 februari 2023, meteen ook de dag is waarop Samsung zijn Galaxy S23-smartphones zal introduceren. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft de datum nog niet officieel bevestigd, maar haalde de verwijzing van het evenement intussen wel al van hun Colombiaanse website. Deze webpagina is momenteel enkel nog terug te vinden via The Internet Archive.

Op de gearchiveerde webpagina is er marketingmateriaal met daarop drie cameralenzen. Rond de cameralenzen is er geen camera-eiland te zien en dat kan verwijzen naar een gewijzigd cameraontwerp van de Galaxy S23 en S23+. Uit eerder uitgelekte promobeelden en renders kan dezelfde conclusie getrokken worden.

Volgens geruchten zou de aankomende Galaxy S23 een 6,1”-scherm krijgen, in combinatie met een 3900mAh-accu. De S23+ zou een 6,6”-paneel krijgen met een accu van 4700mAh. De reguliere S23 zou kunnen snelladen met 25W, de S23+ zou kunnen snelladen met 45W. De smartphones zouden een Snapdragon 8 Gen 2-processor bevatten. De toestellen lijken verder visueel overeen te komen met de huidige Galaxy S22-toestellen, los van de cameraopstelling en de gewijzigde afmetingen. Onder meer de USB-C-poort, punchholecamera in het scherm, speakers en de volume- en aan-uitknoppen zitten allemaal op dezelfde plek.

Update, 18.30 uur: In de broodtekst stond aanvankelijk dat zowel de S23 als de S23+ zou kunnen snelladen met 25W. Dit is aangepast. Bedankt aan donleo123.