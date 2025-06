Samsung brengt functie die privébestanden afschermt bij reparatie wereldwijd uit

Samsung brengt de Maintenance Mode wereldwijd uit, een functie waarmee gebruikers hun privébestanden kunnen afschermen als ze hun telefoon bijvoorbeeld wegbrengen voor reparatie. De modus maakt een los gebruikersaccount aan dat bij een herstart wordt geleegd.

De Maintenance Mode maakt een nieuw gebruikersaccount aan dat de 'kernfuncties' van een telefoon kan uitvoeren, maar geen toegang heeft tot foto's, berichten of contacten. Dat nieuwe account kan ook geen gebruik maken van apps die de eigenaar van de telefoon heeft geïnstalleerd, maar kan wel nieuwe apps installeren via de Galaxy Store indien nodig. Die apps worden verwijderd als de eigenaar van de telefoon Maintenance Mode uitschakelt, evenals alle data die sindsdien door de telefoon is verzameld en is opgeslagen.

Samsung heeft de functie ontwikkeld om de privacy van gebruikers te beschermen als zij hun telefoon opsturen voor reparatie. De functie is bij Battery and device care binnen het instellingenmenu in te schakelen. Na een reboot zit de telefoon in Maintenance Mode.

De functie werd eerder dit jaar op Galaxy S21-telefoons getest in Zuid-Korea. Vorige maand werd de functie beschikbaar in China. De komende maanden komt deze functie gefaseerd naar alle gebruikers wereldwijd, mits ze een ondersteunde telefoon hebben. Vooralsnog gaat het om 'bepaalde One UI 5-telefoons, waaronder de Galaxy S21- en S22-smartphones'. Samsung raadt gebruikers wel als voorzorgsmaatregel aan om een back-up van hun data te maken voordat ze Maintenance Mode gebruiken.