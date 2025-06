Gerucht: Apple wil in 2024 laptop of tablet met vouwbaar scherm maken

Apple zou in 2024 een tablet of laptop met vouwbaar scherm willen maken. Dat zou Samsung gezegd hebben tegen toeleveranciers. Een vouwbare smartphone van Apple zou er volgens Samsung voorlopig niet in zitten. Samsung maakt die al enige jaren wel.

De top van het Zuid-Koreaanse bedrijf deed de uitspraken volgens TheElec tijdens een vergadering met toeleveranciers. Er gaan al langer geruchten over vouwbare producten van Apple. Bloomberg claimde eerder dat Apple werkt aan een laptop met vouwbaar scherm van 20". Enkele jaren geleden gingen ook geruchten over prototypes van iPhones met vouwbare schermen, maar die geruchten zijn er afgelopen tijd niet meer.

In die vergadering claimde Samsung dat klanten tevreden zijn over de huidige vouwbare smartphones van het bedrijf en dat 90 procent van de gebruikers van plan is om in de toekomst opnieuw een vouwbare smartphone te kopen. Samsung verwacht dat de markt voor vouwbare smartphones jaarlijks met 80 procent groeit. Dat groeipercentage ligt lager dan afgelopen jaren, toen het aantal vouwbare smartphones telkens met 300 procent groeide. Als de komende jaren de groei gemiddeld 80 procent zal zijn, is rond 2025 ongeveer 7,5 procent van de smartphones vouwbaar.

Om vouwbare smartphones nog populairder te maken, moeten er volgens Samsung nog enkele obstakels overwonnen worden. Zo zouden de toestellen dunner, sterker en lichter moeten worden en moet de vouw in het scherm minder zichtbaar worden. De camera’s zouden beter moeten en er zou moeten worden voorzien in ruimte in de behuizing om de S-pen in op te bergen.

Samsung heeft afgelopen zomer de Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 geïntroduceerd. Tweakers heeft van beide opvouwbare smartphones een review gepubliceerd. In een apart achtergrondartikel gaat Tweakers verder in op de redenen waarom vouwbare smartphones voorlopig nog een niche blijven in de smartphonemarkt.