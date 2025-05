Gerucht: Samsung Galaxy Z Fold5 heeft 108Mp-camera en is groter dan voorganger

De verwachte Samsung Galaxy Z Fold5 krijgt mogelijk een 108-megapixelcamera (f/1.7), een telecamera van 64 megapixels en een ultragroothoekcamera van 12 megapixels. Daarnaast zou het vouwbare toestel groter en zwaarder zijn dan zijn voorganger.

NotebookCheck meldt bovenstaande informatie op basis van Vietnamese nieuwssite The Pixel. Naar verluidt beschikt de volgende generatie van de vouwbare smartphone van Samsung daarnaast over een 7,6"-display met een resolutie van 1768x2208 pixels. De huidige Z Fold4 heeft ook een 7,6"-beeldscherm, maar dan met resolutie van 1812x2176 pixels. Het toestel zou voorzien worden van Gorilla Glas Victus. Over de aanwezige soc is de nodige onduidelijkheid. Het betreft mogelijk een Snapdragon 8 Gen 2 of 8 Plus Gen 2, maar er wordt ook over een Snapdragon 985 gesproken.

De Galaxy Z Fold5 zou dichtgeklapt afmetingen hebben van 158,5x67,5mm, wat bij de Z Fold4 nog 155,1x67,1mm was. Wanneer het toestel is uitgevouwen gaat het om afmetingen van 158,5x128,5mm, tegenover de 155,1x130,1mm van de voorganger. Daarnaast zou de Galaxy Z Fold5 geen zichtbare vouw meer hebben in de uitgeklapte staat. Het toestel is mogelijk ook 2mm dikker dan de voorganger en 12 gram zwaarder. Dit zou onder meer te maken hebben met de mogelijke toevoeging van een sleuf voor de S Pen, de stylus van Samsung.