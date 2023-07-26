Samsung brengt Galaxy Z Fold5- en Flip5 met verbeterd scharnier 11 augustus uit

Samsung introduceert zijn volgende generatie Galaxy Z Fold- en Flip-telefoons. Beide foldables hebben een vernieuwd scharnier waardoor ze plat dichtvouwen. De Flip5 heeft daarnaast een groter coverscherm aan de buitenkant. De telefoons komen 11 augustus uit.

De Samsung Galaxy Z Flip5 krijgt de grootste vernieuwingen mee ten opzichte van de voorgaande generatie. Zo is het coverscherm aan de buitenkant vergroot van 1,9" naar 3,4". Volgens Samsung kunnen onder meer ondersteunde apps direct op dat scherm gebruikt worden, zoals met Netflix, Google Maps, YouTube en WhatsApp. Het scherm kan ook gebruikt worden om selfies te maken met de primaire camera's en kan widgets tonen, naast informatie als de tijd, het accupercentage of het weer. Het coverscherm heeft een resolutie van 720x748 pixels.

Aan de binnenkant van het toestel zit wederom een full-hd+-amoledscherm van 6,7" met een refreshrate van 120Hz. Het apparaat heeft een primaire 12-megapixelcamera en een 12-megapixelsensor met ultragroothoeklens. De selfiecamera zit verwerkt in een gat in het scherm en heeft een resolutie van 10 megapixel.

De Galaxy Z Flip5 heeft verder een vernieuwde scharnier, die Samsung een Flex Hinge noemt. Dit scharnier moet er voor zorgen dat de telefoon volledig plat opvouwt. Bij de voorgaande generatie zit nog ruimte tussen de schermhelften wanneer de telefoon is dichtgeklapt. Daarmee moet het toestel ook minder dik zijn wanneer deze is opgevouwen. Samsung noemt een dikte van 15,1mm wanneer de Flip5 is dichtgeklapt, waar dat bij de huidige Flip4 17,1mm is.

De Flip5 heeft verder een 3700mAh-accu die kan worden opgeladen met maximaal 25W. De telefoon wordt geleverd met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc en heeft standaard 8GB geheugen. De smartphone wordt geleverd met 256GB of 512GB opslag. Het toestel krijgt een adviesprijs vanaf 1199 euro en komt op 11 augustus uit.

Telefoon Galaxy Z Flip5 Galaxy Z Flip4 Scherm buitenkant 3,4", 720x748 pixels 1,9", 260x512 pixels Scherm binnenkant 6,7", 120Hz, amoled, full-hd+ 6,7", 120Hz, amoled, full-hd+ Afmetingen Dichtgeklapt: 85,1 x 71,9 x 15,1mm

Open: 165,1 x 71,9 x 6,9mm Dichtgeklapt: 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1mm

Open: 165,2 x 71,9 x 6,9mm Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Geheugen 8GB 8GB Opslag 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB Prijs Vanaf 1199 euro Vanaf 1099 euro

Galaxy Z Fold5

Samsung toont ook zijn nieuwe Galaxy Z Fold5. Het toestel krijgt aan de binnenkant een 7,6"-amoledscherm met een refreshrate van 120Hz. Dat scherm biedt daarnaast een piekhelderheid die volgens de fabrikant tot 30 procent hoger is dan die van de Fold4. Aan de buitenkant zit een 6,2"-amoledscherm, eveneens met een 120Hz-verversingssnelheid. De huidige Fold4 heeft soortgelijke schermen. Samsung zegt wel dat de Fold5 zijn 'dunste en lichtste' Fold-telefoon tot nu toe is. Het apparaat heeft afmetingen van ongeveer 129,9x154,9x6,1mm als hij uitgeklapt is en weegt 253 gram. Daarmee is het apparaat 0,2mm minder breed, hoog en dik en 10 gram lichter.

De Z Fold5 krijgt ook het vernieuwde Flex Hinge-scharnier, waardoor deze platter wordt dichtgeklapt. Daarmee bedraagt de dikte nu 13,4mm in dichtgevouwen toestand. Bij de voorgaande Fold4 was dat nog 15,8mm. De Galaxy Z Fold5 behoudt daarnaast ondersteuning voor een S Pen-stylus. Deze wordt meegeleverd met een los verkrijgbare S Pen-case voor de smartphone, die 99,95 euro kost. De telefoon krijgt daarnaast een verbeterde taakbalk, waar permanent apps op worden getoond. Die toont op de Fold5 tot vier recent gebruikte apps.

De telefoon krijgt verder een primaire 50-megapixelcamera, een 10-megapixelsensor met telelens en een ultragroothoekcamera van 12 megapixel. De selfiecamera krijgt een resolutie van 10 megapixel. Het toestel wordt, net als de Flip5, geleverd met een Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm. Het toestel krijgt echter 12GB geheugen. De 4400mAh-accu ondersteunt snelladen op 25W. Samsung brengt de Galaxy Z Fold5 op 11 augustus uit vanaf 1899 euro.