Samsung brengt Galaxy Z Fold5- en Flip5 met verbeterd scharnier 11 augustus uit

Samsung introduceert zijn volgende generatie Galaxy Z Fold- en Flip-telefoons. Beide foldables hebben een vernieuwd scharnier waardoor ze plat dichtvouwen. De Flip5 heeft daarnaast een groter coverscherm aan de buitenkant. De telefoons komen 11 augustus uit.

De Samsung Galaxy Z Flip5 krijgt de grootste vernieuwingen mee ten opzichte van de voorgaande generatie. Zo is het coverscherm aan de buitenkant vergroot van 1,9" naar 3,4". Volgens Samsung kunnen onder meer ondersteunde apps direct op dat scherm gebruikt worden, zoals met Netflix, Google Maps, YouTube en WhatsApp. Het scherm kan ook gebruikt worden om selfies te maken met de primaire camera's en kan widgets tonen, naast informatie als de tijd, het accupercentage of het weer. Het coverscherm heeft een resolutie van 720x748 pixels.

Samsung Galaxy Z Flip5Samsung Galaxy Z Flip5Samsung Galaxy Z Flip5Samsung Galaxy Z Flip5

Aan de binnenkant van het toestel zit wederom een full-hd+-amoledscherm van 6,7" met een refreshrate van 120Hz. Het apparaat heeft een primaire 12-megapixelcamera en een 12-megapixelsensor met ultragroothoeklens. De selfiecamera zit verwerkt in een gat in het scherm en heeft een resolutie van 10 megapixel.

De Galaxy Z Flip5 heeft verder een vernieuwde scharnier, die Samsung een Flex Hinge noemt. Dit scharnier moet er voor zorgen dat de telefoon volledig plat opvouwt. Bij de voorgaande generatie zit nog ruimte tussen de schermhelften wanneer de telefoon is dichtgeklapt. Daarmee moet het toestel ook minder dik zijn wanneer deze is opgevouwen. Samsung noemt een dikte van 15,1mm wanneer de Flip5 is dichtgeklapt, waar dat bij de huidige Flip4 17,1mm is.

De Flip5 heeft verder een 3700mAh-accu die kan worden opgeladen met maximaal 25W. De telefoon wordt geleverd met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc en heeft standaard 8GB geheugen. De smartphone wordt geleverd met 256GB of 512GB opslag. Het toestel krijgt een adviesprijs vanaf 1199 euro en komt op 11 augustus uit.

Telefoon Galaxy Z Flip5 Galaxy Z Flip4
Scherm buitenkant 3,4", 720x748 pixels 1,9", 260x512 pixels
Scherm binnenkant 6,7", 120Hz, amoled, full-hd+ 6,7", 120Hz, amoled, full-hd+
Afmetingen Dichtgeklapt: 85,1 x 71,9 x 15,1mm
Open: 165,1 x 71,9 x 6,9mm		 Dichtgeklapt: 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1mm
Open: 165,2 x 71,9 x 6,9mm
Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Geheugen 8GB 8GB
Opslag 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB
Prijs Vanaf 1199 euro Vanaf 1099 euro

Samsung Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold5

Samsung toont ook zijn nieuwe Galaxy Z Fold5. Het toestel krijgt aan de binnenkant een 7,6"-amoledscherm met een refreshrate van 120Hz. Dat scherm biedt daarnaast een piekhelderheid die volgens de fabrikant tot 30 procent hoger is dan die van de Fold4. Aan de buitenkant zit een 6,2"-amoledscherm, eveneens met een 120Hz-verversingssnelheid. De huidige Fold4 heeft soortgelijke schermen. Samsung zegt wel dat de Fold5 zijn 'dunste en lichtste' Fold-telefoon tot nu toe is. Het apparaat heeft afmetingen van ongeveer 129,9x154,9x6,1mm als hij uitgeklapt is en weegt 253 gram. Daarmee is het apparaat 0,2mm minder breed, hoog en dik en 10 gram lichter.

De Z Fold5 krijgt ook het vernieuwde Flex Hinge-scharnier, waardoor deze platter wordt dichtgeklapt. Daarmee bedraagt de dikte nu 13,4mm in dichtgevouwen toestand. Bij de voorgaande Fold4 was dat nog 15,8mm. De Galaxy Z Fold5 behoudt daarnaast ondersteuning voor een S Pen-stylus. Deze wordt meegeleverd met een los verkrijgbare S Pen-case voor de smartphone, die 99,95 euro kost. De telefoon krijgt daarnaast een verbeterde taakbalk, waar permanent apps op worden getoond. Die toont op de Fold5 tot vier recent gebruikte apps.

De telefoon krijgt verder een primaire 50-megapixelcamera, een 10-megapixelsensor met telelens en een ultragroothoekcamera van 12 megapixel. De selfiecamera krijgt een resolutie van 10 megapixel. Het toestel wordt, net als de Flip5, geleverd met een Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm. Het toestel krijgt echter 12GB geheugen. De 4400mAh-accu ondersteunt snelladen op 25W. Samsung brengt de Galaxy Z Fold5 op 11 augustus uit vanaf 1899 euro.

Samsung Galaxy Z Fold5

Telefoon Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold4
Scherm buitenkant 6,2", amoled, 120Hz 6,2", amoled, 120Hz
Scherm binnenkant 7,6", amoled, 120Hz 7,6", amoled, 120Hz
Afmetingen Dichtgeklapt: 154,9 x 67,1 x 13,4mm
Open: 154,9 x 129,9 x 6,1mm		 Dichtgeklapt: 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8mm
Open: 155,1 x 130,1 x 6,3mm
Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Geheugen 12GB 12GB
Opslag 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB
Prijs Vanaf 1899 euro Vanaf 1799 euro

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-07-2023 13:15 109

26-07-2023 • 13:15

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4play 26 juli 2023 13:21
Die flip is toch wel heel leuk geworden binnen een aantal generaties.
Defragging @4play26 juli 2023 13:35
IMO niet echt toegevoegde waarde aan mobiliteit > je klapt hem dicht > hij wordt iets kleiner
En wordt twee keer zo dik en vierkant (blok) Zie tweakers revieuws btw 1 op 4 geeft kritiek op Vouw is "voelbaar en zichtbaar / Openklappen / Heel vaak openklappen." Frappant voor een toestel uitklappen als hoofd eigenschap in leven geroepen is toch?
swhnld
@Defragging26 juli 2023 13:46
Het is juist wel van toegevoegde waarde voor mobiliteit voor bepaalde doelgroepen. En die groepen zijn er, want het toestel verkoopt, zit alweer aan zijn 5de generatie, en de concurrenten van Samsung doen ook dit soort modellen telefoons uit te brengen.

Opengeklapt past de Fold niet in je binnenzak van je jas, dichtgeklapt wel. Dus in plaats van een tablet en een telefoon heb je nu een telefoon die draagbaar is en toch richting tablet formaat als je ergens voor meer schermruimte nodig hebt, maar anders zit aan de buitenkant ook al een scherm voor de dagelijkse dingetjes. Dit idee was al populair met de Nokia Communicators eind vorige eeuw binnen de doelgroep.

Voor de Flip, die is inderdaad dikker, maar past dubbelgevouwen echt wel een stuk makkelijker in je broekzak aan de voorkant dan een balk met 6,7 inch scherm, en geeft je een scherm voor video e.d. als je openklapt, en voor snelle zaken kun je ook het buitenscherm gebruiken.
Aaargh! @swhnld26 juli 2023 14:06
Voor bellen en.d. zal je die Flip open moeten klappen, en daar zit het grootste probleem met dat toestel. Je hebt 2 handen nodig om 'm te bedienen, wat voor een mobiele telefoon erg onpraktisch is.
RoanV @Aaargh!26 juli 2023 14:35
Openklappen kan natuurlijk ook gewoon met één hand ;)
Net als de klaptelefoons van vrogâh
Kiswum
@RoanV26 juli 2023 15:25
Dat valt in de praktijk wel wat tegen. Het scharnier is vrij sterk, waardoor je niet zo goed met je vinger tussen de 2 schermen komt en hem vervolgens 180 graden kan openklappen.
Benjamin- @RoanV27 juli 2023 01:17
Als het scharnier even sterk is, als die van mijn Fold 3, dan is dit veel te zwaar.
Daarnaast klapt die wel dicht op het laatste stukje, maar andersom is dit totaal niet, terwijl dit bij de clamshells van vroeger wel zo was, had je die half open, dan ging de rest vanzelf.
Je wilt dus wel echt 2 handen gebruiken.
SunnieNL @Aaargh!26 juli 2023 14:58
je kunt toch gewoon opnemen via je headset die je toch al in hebt als jongere?
En de meesten gebruiken hem op speaker, dat werkt volgens mij ook dichtgeklapt.
deejaylethal @SunnieNL26 juli 2023 16:42
Op speaker bellen in openbare ruimtes moet sowieso verboden worden. Dus goed punt, maar liever niet. Ze mogen netjes hun Flip5 openklappen om aan het oor mee te bellen. Of inderdaad op de headset.
swhnld
@Aaargh!26 juli 2023 14:44
De clamshell telefoons als Motorola Razr hadden dat ook 20 jaar geleden dat je moest openklappen om ermee te bellen, en toen gebruikte je de telefoon bijna alleen voor bellen, of als je een Nokia om Snake te spelen. En ook toen waren er mensen die dat handig of onhandig vonden. Ik behoorde toen, en nu, echter tot kamp van een rechthoekige telefoon, maar anderen zweerden bij de clamshell.

Maar wat ik al eerder schreef, er is blijkbaar een markt voor want er zijn genoeg mensen die het toestel kopen dat Samsung alweer de 5de generatie ervan uitbrengt. Ze verdienen er genoeg aan dat ze de productie en ontwikkeling doorzetten.
Jarune @Aaargh!26 juli 2023 20:54
Je kan gewoon bellen met de Flip4 zonder deze te openen, opnemen kan via het scherm aan de buitenkant. Er zijn daarnaast Apps waarmee je dus ook zelf een gesprek kan starten via het scherm aan de buitenkant.
Henkdepotvis @Defragging26 juli 2023 16:02
Ik moet eerlijk zeggen dat de nieuwe kleinere crease van mijn Razr 40 ultra erg meevalt en bijna niet voelbaar is. Zichtbaar is het al snel als je vanaf een schuine hoek kijkt maar recht ervoor zeker niet. Je went er aan en vergeet over tijd dat het er is.
Jackson6 26 juli 2023 13:38
Hoppa, twee stuks Fold5 512GB Icy Blue gekocht voor 2401 euro.

Het enige wat je hoefde te doen is pre-registreren voor het unpacked event en de daarna ontvangen member-code te gebruiken.

1200 euro per stuk, prima deal weer.

[Reactie gewijzigd door Jackson6 op 22 juli 2024 16:23]

Ximo @Jackson626 juli 2023 14:18
Excl. Btw zeker...
Jackson6 @Ximo26 juli 2023 14:23
Gewoon via Samsung, inclusief BTW,

Enkel de member code gebruikt, je krijgt ook nog early bird korting en kortin als je 2 folds tegelijk koopt.
Martinez- @Jackson626 juli 2023 16:47
600 euro 'korting', ofwel: we overpricen het product gewoon en doen alsof we je tegemoet komen. ;)
sebastienbo @Martinez-26 juli 2023 21:54
En binnen 3 maand 40% goedkoper en met extra gadgets erbij (dat is elk jaar zo).

Dit jaar zeker aangezien er nu concurrenten zijn met flip telefoons die even goed zijn maar goedkoper.

Zet dus in je agenda 15 november, en als je nog goedkoper wil, wacht je nog een week later op black friday.

Wat ik weer treurig vind is , dat de cameras maar bij 12mp is gebleven zijn, dus nog steeds niet genoeg om te gebruiken voor vakantie fotos.
elamre @Jackson626 juli 2023 14:08
Via officiele samsung website? Helaas actie gemist. mooie prijs.
ASNNetworks @Jackson626 juli 2023 14:12
Is dat inclusief inruilkortingen? Ik heb mijzelf tijd geleden ook geregistreerd voor het unpackevent en vandaag helemaal niks gekregen qua code of mail...
SunnieNL @Jackson626 juli 2023 14:56
600 euro korting? Waarom zetten ze dat ding zo hoog geprijsd in de markt dan }:O
Michaelr1 @SunnieNL26 juli 2023 17:15
Omdat mensen het betalen.. iets met "wie heeft de langste".
Tha @Jackson626 juli 2023 15:40
Iemand nog een code over toevallig?
mrgoolie @Tha26 juli 2023 21:34
Toevallig nog een code op overschot?
procyon @mrgoolie27 juli 2023 07:58
https://nl.pepper.com/share-deal-from-app/283507
Ruben-vds @Jackson626 juli 2023 21:11
Ik kreeg 15% Member korting? Hoe heb jij er 700 euro afgekregen?
hjoels @Jackson627 juli 2023 04:38
En waar moet je pre-registreren??
Jackson6 @hjoels27 juli 2023 09:15
Dit was al voor het event, die mail kreeg je als samsung member.
MotorLum 26 juli 2023 13:20
Leuk. Begint nu toch een aardig alternatief te worden met het grotere scherm voor "mobile" office wanneer je niet continue een laptop wilt meezeulen.
hbt68 @MotorLum26 juli 2023 14:53
waarom niet meteen met android 14 en een paar weken later release

https://www.zdnet.com/art...e-and-what-hasnt-changed/
renzo4000 26 juli 2023 15:25
Hier zojuist de Flip 5 Graphite 512 GB besteld met flipsuitcase. Ipv €1369 betaal ik nu €854,10 (ik had ook een pre-order promotiecode) dus dat vind ik nog wel een schappelijke prijs ;)

Ik heb nu nog steeds de S20 Ultra naar tevredenheid en heb lang niet meer zo de drang om elk jaar of twee jaar een nieuwe telefoon aan te willen schaffen. Maar ik moet ook zeggen dat de innovaties ook niet meer zo groot zijn als jaren terug.

Ik heb de flip 5 nu vooral gekozen voor de vormfactor, voor de rest doe ik niet heel bijzondere dingen met mijn telefoon dat ik nu kan zeggen dat ik er maar iets van ga merken, hooguit de mindere camera's van de Flip 5.
Verdant @renzo400026 juli 2023 17:32
Dat is een hele fraaie korting. Heb je daar alleen die pre-order code voor gebruikt of ook een oud toestel ingeruild?
renzo4000 @Verdant26 juli 2023 17:55
Naast de standaard korting voor de preorder heb ik ook een code gebruikt (kreeg je per mail toen ik me had aangemeld twee weken terug). Inruilkorting heb ik niet gebruikt. Lever je een flip 3 in dan krijg je nog eens €260 korting.
star-saber 26 juli 2023 13:24
Jammer dat ze nog steeds geen oplossing hebben voor die vouw in het midden.
Wellicht inherent aan de techniek.
Zou ik me rot aan irriteren.
Ghoulli @star-saber26 juli 2023 13:31
Als je het apparaat in gebruik hebt en er recht voor zit is de vouw bijna niet zichtbaar. Ik heb er zelf geen, ik vind het echt te duur, maar mijn vriendin heeft er wel een. Zij laat mij wel eens wat zien en dan heb je echt geen last van de vouw. Tenminste, op de Flip 4. Over de fold heb ik geen idee.
SebasKolk @Ghoulli26 juli 2023 13:36
Enige belangrijke is dat voor de eerste aantal maanden het niet ziet, maar na een jaar gebruik ongeveer word de vouw erger en erger
Ghoulli @SebasKolk26 juli 2023 14:05
Ja daar heb je wel een punt, ik denk ook niet dat dit probleem verdwenen is bij de Flip (en Fold?)5 met de nieuwe scharnier.
TTLCrazy @star-saber26 juli 2023 13:51
Persoonlijk zou ik vrede hebben met een flip conecept telefoon maar dan zonder doorlopend scherm. Dus 2 schermen op hun eigen helft die wel zo nauw mogelijk aansluiten.

-Geen gezeur met scherm wat buigt en een vouw te zien geeft.
-Goedkoper te produceren.
-Mits je het lekker strak op elkaar laat aansluiten, een normaal scherm.
-Je kunt het scharnier makkelijker maken want je hoeft niet op het scherm te letten waar de vouw alleen maar zichtbaarder wordt na verloop van tijd.
-Je kan een gewoon scherm(en) gebruiken, dus krasvaster/steviger.

Ja, ik ben op zoek naar een zo klein mogelijke telefoon zonder teveel concessies te doen :)
xoniq @TTLCrazy26 juli 2023 16:31
Zoals de Surface Duo 2 dus.
TTLCrazy @xoniq26 juli 2023 16:34
Zoiets inderdaad, maar dan een flip model en niet zoals deze een fold concept.
xoniq @TTLCrazy26 juli 2023 16:34
Ja oke. Probleem is wel met zulke technieken, dat Android er ondersteuning voor moet hebben, losse schermen, verlengde schermen, 1, 2 of 3 schermen. Het begint wat te versplinteren.
Slicey 26 juli 2023 13:23
Er staat dat de Fold 5 4GB extra geheugen krijgt voor een totaal van 12GB, maar net naar mijn Fold 4 kijkend heeft deze ook al gewoon 12GB werkgeheugen?

Daarnaast lijkt het me niet waard om te upgraden van de Fold4 naar de Fold5. Het iets dunner dichtklappen en helder scherm vind ik niet het geld waard om nu over te stappen, lijkt weer een beetje op de verschillen tussen de fold3 en 4 die ook niet major waren.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Slicey26 juli 2023 13:26
Er staat dat de Fold 5 4GB extra geheugen krijgt voor een totaal van 12GB, maar net naar mijn Fold 4 kijkend heeft deze ook al gewoon 12GB werkgeheugen?
Dat was een fout van mij! Het is inmiddels verbeterd in de tekst.
E-B @AverageNL26 juli 2023 13:52
Er is tevens geen 128GB (opslag) variant van de Galaxy Z Fold4, voor zover ik weet (zie specs in de tabel).

Flip4 wel (en dat staat goed in de tabel). :)

En als we dan toch bezig zijn... In de tabelletjes zijn de meeste opsommingen als volgt; "128GB, 256GB, 512GB, 1TB". Echter die van de Flip4 is anders; "128, 256 of 512GB". Maar dat zou ik wellicht nog kunnen melden in het "tikfouten" topic op het forum.
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @E-B26 juli 2023 13:54
Je hebt gelijk! Beide verbeterd :)
DennisDeMennis @Slicey26 juli 2023 13:30
Er staat:
Het toestel wordt, net als de Flip5, geleverd met een Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm, maar krijgt 4GB extra geheugen voor een totaal van 12GB.
De flip5 heeft wel ‘maar’ 8GB
Slicey @DennisDeMennis26 juli 2023 13:31
Zoals AverageNL al zei stond dat er ook voor de fold4 > fold 5 maar het is nu al aangepast in het artikel :)
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Slicey26 juli 2023 13:45
Er stond eigenlijk inderdaad dat de Fold5 4GB extra geheugen had ten opzichte van de Flip5, maar dat las onduidelijk en is een beetje overbodig (blijkt ook al uit de tabellen en de rest van het artikel). Wat mij betreft is de huidige versie een stuk beter :)
Wowhead 26 juli 2023 13:24
Hele mooie techniek, hopelijk over een paar jaar hebben we van die PDAs uit de serie Earth final conflict. waar je twee solide stukken hebt en dan het scherm uitrolt net als een Tora.
GroeneThee 26 juli 2023 13:26
Hoewel ik wist dat er geen spectaculaire vernieuwing zou zijn voor de Fold 5, ben ik toch een beetje teleurgesteld.

Dit is een wel heel kleine verbetering, mijn enthousiasme om mijn Pixel 6 Pro in te ruilen voor een Fold is wel weg.
Na het filmpje van mkhbd te hebben gekeken heb ik zelfs geen trek meer om de verdere unpacking event te volgen.

Ik doe nog wel een jaar met mijn huidige telefoon en kijk volgend jaar wel voor een Fold.
Benjamin- @GroeneThee27 juli 2023 01:27
Ik heb dat gevoel ook. Ongeacht wat zou ik geen nieuwe kopen (heb de Fold 3), maar ik had wel gehoopt dat ze een aantal verbeteringen hadden doorgevoerd, zoals de camera's of slot voor de pen. Verder is er naar mijn mening weinig te verbeteren. Ik vind het smalle scherm voor echt prima, goed met 1 hand te gebruiken, en ik klap hem gewoon veel open. Accuduur is opzicht prima, op hele intensieve dagen wilt die nog wel leeg raken, maargoed inmiddels heb ik overal USB C kabels liggen, dus even aan de lader tijdens het eten of auto rijden ofzo, en je hoeft je nergens druk om te maken.
GroeneThee @Benjamin-27 juli 2023 02:21
De 4 was een kleine verbetering tov de 3 en de 5 is...eigenlijk de 4s.

Ik zou teveel achteruit gaan in het camera gedeelte en dat was de reden dat ik de Fold 4 (met pijn in het hart) liet liggen. Dan is 1200 euro voor een iets groter scherm en een downgrade in fotokwaliteit net iets te veel van het goede.
Bicky 26 juli 2023 13:27
ik blijf het vreemd vinden dat er met een extern scherm nog gekozen wordt voor een selfiecamera.
Het gat in het scherm blijf ik spijtig vinden en hoopte op andere oplossingen zoals bijvoorbeeld oneplus heeft gedaan met inschuifbare selfiecamera enkele jaren terug.

nu je met een extra scherm eigenlijk geen nood meer hebt aan een selfie camera blijven ze kiezen voor een gat in het scherm met minderwaardige camera's.
ucsdcom @Bicky28 juli 2023 11:39
ik blijf het vreemd vinden dat er met een extern scherm nog gekozen wordt voor een selfiecamera.
Het gat in het scherm blijf ik spijtig vinden en hoopte op andere oplossingen zoals bijvoorbeeld oneplus heeft gedaan met inschuifbare selfiecamera enkele jaren terug.

nu je met een extra scherm eigenlijk geen nood meer hebt aan een selfie camera blijven ze kiezen voor een gat in het scherm met minderwaardige camera's.
Dat was ook mijn eerste gedachte. Ze gaan denk ik uit van media content/documenten die je tijdens een videocall wilt raadplegen. En dat geldt dan meer voor de Fold dan de Flip toestellen. Daarbij wil je in je scherm zoeken/kijken terwijl je in beeld bent.

Persoonlijk zou ik zeggen: laten ze die kosten nu maar besparen en een model zonder extra Selfie cam uitbrengen. Daarbij doe je dan alles via de hoofdcamera, ook beeldbellen. Waarbij je een nog iets betere hoofdcamera kan krijgen, of een lagere prijs.
krflyer 26 juli 2023 13:28
Ben ik de enige die werkelijk nog nooit een flipfoon in het wild heb gezien? Niet bij vrienden, niet op kantoor.
Lagonas @krflyer26 juli 2023 13:35
Ik heb een 4tal collegas die een flip hebben, en 1 die een fold heeft. Ik zou zo niet durven zeggen welke versies het zijn. Dus ja, ze zijn zeker in het wild te vinden.
Fascinerend @krflyer26 juli 2023 13:38
Nope, same. Nergens in de omgeving.
Jackson6 @krflyer26 juli 2023 13:40
Ik heb alle Folds gehad en ook deze weer besteld, ik heb er in de afgelopen 4 jaar maar 2 in het wild gezien, bijna niemand koopt het, maar het is wel heel gaaf!
slowdive @krflyer26 juli 2023 13:42
Nee, ik heb ze ook nog nooit in het wild gezien. Ik zoek ze wel eens op in hun natuurlijke habitat (de Samsung-afdeling van een winkel ergens op de wereld), maar echt live in actie bij iemand die ik (min of meer) ken, nee. Toch zijn er miljoenen van verkocht.
Het is een prachtige ondersoort van de mobilus telefonicus, maar of het aan de prijs ligt dat niemand ze wil adopteren? Tegenwoordig zijn alle topmodellen wel prijzig. Toch wat mee risico op beschadiging, en wat de Fold betreft, te lomp, vermoed ik.
remmstein @krflyer26 juli 2023 13:43
Ja, je bent de enige meest unieke persoon in de wereld die nog nooit iemand met zo'n telefoon heeft gezien.


On-topic, ze zien er mooi uit. Ze zijn duur, maar je betaald nou eenmaal voor de techniek bij deze toestellen. Want verder zitten er weinig extra specs op om vrolijk van te worden.
Umbrah @krflyer26 juli 2023 14:47
Ik heb al vrij vroeg een Fold2 gehad, en ik werk er nog mee. De telefoon houd het goed, ziet er nog redelijk uit (wel één val-buts), en is voor mij nog snel zat. Het gemak van zo'n alles-in-één apparaat spreekt mij wel aan, ik heb geen tablet meer nodig.
SamSid @krflyer26 juli 2023 15:53
Ik heb drie directe collega's die de flip 4 hebben. Ik wilde er ook een bestellen totdat ik hoorde dat er best wel wat warmte ontwikkelingen met dat toestel zijn. Spontaan resetten en dergelijke.
xoniq @krflyer26 juli 2023 16:33
Ik een enkele keer in de dierentuin dat iemand daarmee een foto stond te maken, uitgeklapt. Verder ken ik niemand die het heeft of wilt.

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