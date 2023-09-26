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Door Tweakers Partners

Feedback • 26-09-2023 08:00 23

Wat vinden tweakers van de Samsung Galaxy Z Fold5 en Samsung Galaxy Z Flip5?

26-09-2023 • 08:00

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Wie denkt dat vouwbare tech een voorbijgaande hype is, heeft het mis. Zo schreven we eerder dit jaar dat 2023 weleens het jaar van foldables kan gaan worden. Bij Samsung zijn de Fold en Flip al toe aan hun vijfde iteratie. Om te onderzoeken hoe de community de nieuwe toestellen ervaart, hebben we via een forumtopic een testpanel samengesteld dat aan de slag is gegaan met de Samsung Galaxy Z Flip5 en Samsung Galaxy Z Fold5. De opvallendste ervaringen hebben we voor je samengevat.

Langzaam maar zeker gaan steeds meer consumenten overstag voor de vouwbare Samsung-smartphones, de Fold en de Flip. De twee toestellen zijn duidelijk voor verschillende doelgroepen ontwikkeld. Zo richt Samsung zich met de nieuwe Galaxy Z Fold5 op Millenials en de Gen X-generatie, en is de nieuwe Galaxy Z Flip5 volgens het techbedrijf dankzij ‘het iconisch design, het compacte formaat en de ultieme selfie-ervaring’ vooral bedoeld voor de Gen Z-generatie. Of de tweakers in het testpanel hun ervaringen als positief betitelen, lees je in dit artikel. Hierbij worden zaken als design, schermkwaliteit, camera’s en gebruiksgemak aangestipt.

Samsung Galaxy Z Fold5: ‘genieten’

AdmiralSnipe is een van de drie testers die de Fold5 onder handen hebben genomen. Deze tweaker heeft de Fold2 al ruim twee jaar in bezit en kan dus een mooie vergelijking maken tussen beide modellen. Volgens hem is het toestel qua design en looks in de loop der jaren duidelijk volwassen geworden: “Dit is de eerste generatie van de Galaxy Fold-lijn waarbij het toestel helemaal plat dichtvouwt. Hiervoor heeft Samsung een nieuw scharnier ontwikkeld dat het de ‘Flex Hinge’ heeft gedoopt. Het toestel voelt beter afgewerkt aan.”

“Het toestel is in zijn geheel dunner en makkelijker
vast te houden”
Ook TryPleX is te spreken over het scharnier en de afwerking van de Fold5: “Toch wel het meest in het oog springende onderdeel van de Fold5 is het vernieuwde scharnier. Het brengt zowel in aanzicht als in gebruik grote veranderingen met zich mee. Waar je de Fold4 en mijn oude Fold3 niet helemaal plat kon vouwen, kan dat bij de Fold 5 wel. De telefoon is nu vrijwel volledig gesloten, met beide kanten plat op elkaar wanneer hij is dichtgevouwen. Vouw je hem open, dan gaat het scherm netjes 180 graden open, terwijl het scherm van de vorige generaties net niet helemaal plat werd. Het toestel is in zijn geheel dunner en makkelijker vast te houden.”

De vouw oftewel ‘crease’ is minder zichtbaar. Het testpanel spotte hem nog wel, maar zonder zich eraan te storen. TryPleX: “Het is Samsung nog niet gelukt de vouw volledig weg te werken, maar het is een flinke verbetering. De vouw is bij de juiste kijkhoek helemaal niet meer zichtbaar, ook niet als het scherm uitstaat. Als het scherm aanstaat, is de vouw bij lichte kleuren nog maar moeilijk te ontdekken. Alleen met veel zwart op het scherm kun je er niet omheen. In het dagelijks gebruik went dit overigens ongelooflijk snel en zul je je er eigenlijk nooit aan storen.”

De Fold5 heeft als processor een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord, die wat sneller en zuiniger is dan zijn voorganger. Daarnaast heeft het scherm van het toestel een hogere piekhelderheid dan het vorige model. Hoewel de camerahardware gelijk is aan die van de vorige generatie is de kwaliteit van de foto's verbeterd door geoptimaliseerde ‘image processing’ van de nieuwe Snapdragon-processor. Gamen en multitasken gaat hierdoor ook vlot en soepel.

Mitchell Hearth is geen fanatieke smartphone-gamer, maar heeft voor de test een aantal games geïnstalleerd, waaronder Call of Duty, Asphalt 9 en War Thunder Mobile. “Die laatstgenoemde game biedt ondersteuning voor raytracing. Alle games zien er op het hoofdscherm erg mooi uit en lopen soepel. Daarnaast is het fijn om op datzelfde scherm foto’s en video’s te bekijken. Het is alsof je een kleine tablet in de hand hebt. Series en films kijken is genieten.”
Ook over toepassing van het toestel voor werkgerelateerde zaken is Mitchell Hearth tevreden: “Multi-window komt bij zakelijk gebruik van pas. Zo kan ik bijvoorbeeld op LinkedIn browsen en tegelijkertijd in een Excel-bestand of notitieblok zaken bijwerken op basis van wat ik op LinkedIn tegenkom. Normaal gesproken zou ik daarbij continu tussen Chrome en Excel/OneNote moeten switchen, maar nu kan ik het gelijktijdig op een enkel scherm doen.”

Samsung Galaxy Z Flip5: ‘een huzarenstukje’

De vormgeving van de Flip5
spreekt tot de verbeeldingDe vormgeving van de Flip5 spreekt tot de verbeelding. Toch heeft het speelse karakter er niet voor gezorgd dat op de bouwkwaliteit of het overall design is ingeboet, vindt tweaker HerZon: “De kwaliteit omschrijf ik als ‘subliem’. Het toestel voelt solide en is uitstekend. Het belangrijkste? Het vouwmechanisme. Iets waar ik een beetje huiverig voor was. Is het wel strak? Beweegt het niet te veel? Kan er snel rommel in komen? Ik ben positief verrast; het mechanisme voelt strak aan en laat zich ook zo bedienen. Het openen en sluiten gaat supersoepel en de kleine opstaande randjes verhinderen dat er vuil in het scharnier komt. Zodra de telefoon helemaal open gaat of juist helemaal wordt gesloten, voel je dat hij een soort ‘klik’ geeft. Hierdoor blijft de stand makkelijker behouden. Maar ook in alle standen tussen de 0 en 180 graden blijft het scherm netjes staan. Een huzarenstukje.”

De compacte Flip5 heeft twee schermen: het binnenste, open te klappen scherm en het buitenste Flex Window. BigF25 vindt het een fijne combinatie: “Het binnenscherm van de Flip5 is met zijn formaat van 6,7 inch vergelijkbaar met wat je kent van een grotere smartphone. Met 2640x1080 pixels en 425ppi is het lekker scherp, en dankzij de 120Hz-refreshrate is het zeer smooth. De kleuren spatten van het scherm, vooral bij het kijken van video's. De hoge piekhelderheid is ook een plus, waardoor je het scherm buiten met gemak kunt aflezen. Met 3,4 inch en een resolutie van bijna 720p is het Flex Window goed bruikbaar en afleesbaar. Even snel je mail lezen, het weerbericht checken, een berichtje beantwoorden: het is allemaal zo gedaan, zonder de telefoon open te klappen.” BigF25 denkt dus dat het buitenscherm met name goed tot zijn recht komt voor kort gebruik of het controleren van snelle info zoals je agenda en Gmail. “Een app als TikTok of Instagram werkt het beste op een volledig scherm; daarvoor klap je het toestel dan toch snel open.” Bijkomend voordeel van het opvouwbare karakter is de draagbaarheid, stelt hij: “Ingeklapt is de Flip5 klein, zodat hij makkelijk in je broekzak past.”

Eindconclusie Fold5 en Flip5

Het testpanel velt duidelijk een positief oordeel over beide foldables. De Samsung Galaxy Z Flip5 scoort één viersterren- en één vijfsterren-waardering. De Samsung Galaxy Z Fold5 ontvangt één keer vier sterren en twee keer vijf sterren. De algemene indruk die de Fold5 achterlaat, is dat het een mooie premium-smartphone is met een mooi, indrukwekkend scherm en veel mogelijkheden, zowel voor zakelijke toepassingen als voor entertainment. Wel is de vouw nog steeds zichtbaar. De meningen over de Flip5 vat tester HerZon als volgt samen: “Het toestel is relatief duur, maar voor dat geld krijg je een subliem apparaat dat een prima keuze is, zeker als je van nieuw en innovatief houdt.”

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Samsung Galaxy Z Flip5 nog eens teruglezen, inclusief die van Tweakers zelf, dan kan dat hier. De tests van de Samsung Galaxy Z Fold5 vind je hier. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan dat uiteraard in het forum.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Samsung en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Reacties (23)

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S1W 26 september 2023 08:50
Prachtig allemaal, helaas was mijn fold 3 binnen twee jaar zo goed als onbruikbaar. Scharnier was zo krom als een hoepel, en uiteindelijk liet het binnenscherm alleen nog maar groene strepen zien. Bij de Samsung flagstore geweest in Utrecht, maar daar konden ze niks voor mij doen (tja slijtage). Ik zou nog maar even wegblijven van de foldables voorlopig.
Benjamin- @S1W26 september 2023 09:14
Scharnier probleem is gewoon op te lossen, komt door stof e.d.

Dat gezegd zijn er zeker wel problemen. De screenprotector laat met max een jaar los, en ik heb haarscheurtjes in de vouw. Dit is een bekend probleem.

Pas geleden ook toevallig in Utrecht geweest, en daar wel te horen gekregen dat ze mijn scherm gratis zullen vervangen, wel kreeg ik belachelijke argumenten mee voor de problemen, zo beweerde hij dat mijn scheurtjes kwamen door mijn scharnier die niet helemaal vlak meer open ging, want in zijn gedachtje ontstaan scheurtjes doordat het scherm niet helemaal plat gaat...
Tevens was hij echt enorm druk bezig om een beschadiging te vinden op mijn telefoon, zodat ze geen garantie hoefde te geven. Hij heeft de hele telefoon schoongemaakt om te zoeken. Uiteindelijk vond hij een plekje, maar dat argument was snel weg toen ik aangaf dat dit kwam door het ORIIGNELE hoesje van Samsung die er op dat moment ook omzat.

Maargoed, stel je voor dat je een plekje hebt op de buitenkant, dat verklaart natuurlijk wel de haarscheurtjes in de vouw.

Ik kan deze telefoon dan ook niet aanraden. Ik vind hem erg fijn, maar je moet weten wat je er mee doet. Tevens is de adviesprijs veel te hoog. Zelf heb ik hem voor iets van 800 overgenomen van iemand anders, en hij had hem een paar weken. (hij had hem dan weer via een deal gekocht)

[Reactie gewijzigd door Benjamin- op 25 juli 2024 15:48]

LazyThom @Benjamin-26 september 2023 10:00
Inderdaad diezelfde ervaring in de Bredase vestiging. Fold4 kon niet goed meer openen, wat wel het punt is van zo'n apparaat. Garantie afgewezen want "er zitten deukjes in de zijkant die voelbaar zijn met de nagel". Ja, de coating komt eraf precies op de plekken waar dat ding in mijn hand ligt, normale slijtage dus. Zie ook niet wat dat te maken heeft met een falend scharnier.
page404 @Benjamin-26 september 2023 10:22
Typisch Samsung gedrag dit, alles aangrijpen om maar geen garantie te hoeven geven. Ze gaan daar echt heel ver in. Ik ben sowieso niet in de markt voor Android maar voor Samsung zou ik in elk geval nooit kiezen.
randomg @S1W26 september 2023 09:04
Hier ook problemen bij mijn Fold 2. Ik lees ik dat het bij de Fold 4 nogsteeds zo is dat er problemen zijn met het scharnier, het internet staat er dan ook vol mee.
Mijn Fold ging niet meer 180 graden open. Vervolgens weigerde de 'gelicenseerde' reparateur binnen garantie te repareren. De reparatie kosten waren bijna 800 euro, natuurlijk door o.a. een duurder scherm dan gewoonlijk.
Nadat ik bij de winkel aangegeven heb dat dit de tweede reparatie zou zijn voor hetzelfde probleem gingen ze gelukkig aan mijn kant staan.
Het scharnier is en blijft de zwakte van de Fold naar mijn inziens. Het werkt mooi maar zodra deze niet volledig meer open gaat valt de vouw ook steeds meer op.
theorganiser 26 september 2023 10:17
Laatst na een jaar bij samsung winkel geweest met Flip 4 waarvan de screenprotector los liet.
werd aangegeven dat ze het 1x gratis doen en dat je daarna moet betalen.
In het systeem zag ik de laatst 10 aangemelde toestellen. 7 waren er flip/fold toestellen


Scherm is al 2x vervangen in het begin door val van 0,5 meter ( eigen schuld ) maar direct scharnier kapot.
Jiskefet296 @theorganiser26 september 2023 10:52
Was net hetzelfde verhaal aan het tikken over loslatende screenprotector. Lijkt me ook een probleem wat moeilijk op te lossen is. Kun je screenprotector zelf ook verwijderen/vervangen?
gwystyl @Jiskefet29626 september 2023 11:11
Verwijderen misschien wel, maar vervangen waarschijnlijk moeilijker. De originele wordt geplakt, dus dan moet je al heel zelfverzekerd zijn.... Mijn Fold 4 heeft ook een nieuwe screen protector gekregen "onder coulance", en het originele hoesje met pen moest er toen af dus die kon ik gelijk vervangen omdat de plakstrips niet meer plakten :| . De medewerker van de Samsung store gaf aan dat het toestel in een bepaalde mal geplaatst wordt voor het plaatsen van de screenprotector, en dat het met een hoesje niet past.
Ik heb net als hierboven genoemd ook wat kleine beschadigingen aan de behuizing ondanks het gebruik van het originele hoesje, dus ben heel benieuwd hoe ze dit de volgende keer dat de screenprotector loslaat gaan aanvliegen.

[Reactie gewijzigd door gwystyl op 25 juli 2024 15:48]

S1W 26 september 2023 09:29
Dit dus. Ik snap dat Samsung geen onbeperkte garantie kan/gaat geven, maar je zou hopen dat er voor een kwetsbaar model als de folds wel meer mogelijk zou zijn. Zonder gedoe een andere (ruil) foldable zou Samsung sieren. Nu moet je als consument bewijzen dat de kwetsbare foldable kapot is vanwege het experimentele design en niet door zogenaamd 'misbruik'. Een vriendelijk garantiebeleid zou het vertrouwen om een foldable te kopen vergroten en adoptie van de formfactor laten toenemen totdat de ontwerpen zo goed zijn dat uitgebreide garantie minder nodig is.
TryPleX
26 september 2023 09:37
Ten eerste ben ik erg blij dat ik mee heb mogen doen met het testpanel!

Ik heb net geen 2 jaar met m'n Fold 3 gedaan en geen enkel groot probleem. Wel was ik bewust bezig met hem minder te vouwen en zo de levensduur verlengen. De binnenste screenprotector is wel los gekomen maar die werd gratis vervangen door Samsung. Dit raad ik ook absoluut aan om gelijk bij Samsung te laten doen om je garantie veilig te stellen.

Verder ben ik erg tevreden over de Fold 3 en 5. Het is wennen als je overstapt van een normale telefoon maar laat je niet teveel afschrikken door de nare verhalen op het internet. Die zijn een relatief klein percentage. Mensen die nergens last van hebben klagen niet op het internet 😁
Jiskefet296 @TryPleX26 september 2023 18:18
"Dit raad ik ook absoluut aan om gelijk bij Samsung te laten doen om je garantie veilig te stellen."

Hoe regel je dit? Ik wil mijn telefoon niet kwijt en er zijn maar 2 winkels van Samsung in Nederland.
TryPleX
@Jiskefet29626 september 2023 20:16
Afspraak maken in de store en langsgaan. Als je verder weg woont een uitje er van maken in Rotterdam ofzo. Kost je uurtje dat je hem achter laat daar.
jimz93 26 september 2023 11:55
Leuk idee met een slechte uitvoering.
Collega van mij had de fold 3, die heeft ruim een jaar rondgelopen met een steeds slechter wordend scherm aan de binnenkant wat rond het midden gigantisch veel "schade" (defecten) vertoonde waardoor de middenstrip vrijwel onleesbaar werdt. Niet erg prettig voor een klaptoestel van €1600 |:( |:( |:(
Invictus @jimz9326 september 2023 21:28
Er zijn inmiddels drie service centers en twee experience stores.
Landenwater 26 september 2023 12:07
Coulance is ver te zoeken bij Samsung, gebruikers worden als nutteloos gezien. Eerst betalen daarna nooit je gelijk kunnen halen. Zeer dure reparaties voor zeer dure toestellen.
Invictus @Landenwater26 september 2023 21:29
Coulance is ver te zoeken bij Samsung, gebruikers worden als nutteloos gezien. Eerst betalen daarna nooit je gelijk kunnen halen. Zeer dure reparaties voor zeer dure toestellen.
Echt onzin. Mijn Fold 3 ging kapot en ik kreeg gratis een Fold 4 als verangening. Binnen 2 dagen waarbij e oude gratis werd opgehaald door een koeriere en de nieuwe ook door een koerier aan huis werd afgeleverd.
KKose 26 september 2023 13:26
Flip is dus een dure flop?
DaemonAngel 26 september 2023 14:24
Tenzij je gemakkelijk bij een Samsung flagship store kunt langsgaan om hopelijk geholpen te worden heb ik er ook niet echt het volle vertrouwen in.
Zonde dat merken er zo moeilijk over doen vaak.
Wel wat problemen gehad met mijn pixel 3, maar die werden telkens met afgehandeld door Google.
Ik wacht dus even op de 2de fold van Google.
Ik ben ook meer een fan van hun aspect ratio.
Met Samsung zijn garantie heb ik in het verleden ook vnl gedoe gehad.
johanneslol 26 september 2023 14:42
Mijn vrouw komt uit zuid Korea, ik was daar begin dit jaar, toen hebben we ook veel van haar vrienden ontmoet. 90% had een fold of flip en allemaal hadden ze issues met het scherm. Allemaal zeiden ze dat ze het sterk afraden om het te kopen en dat terwijl Koreanen toch er trots zijn op Samsung. Ik heb zelf een S21 ultra en heb deze gekozen omdat deze niet te vouwen is omdat ik de bui helaas wel zag hangen. Heel jammer want ik vind zo'n fold zelf echt heel mooi!
Invictus @johanneslol26 september 2023 21:38
Ik geloof er geen reet van wat je zegt. Je verzint het hele verhaal. Waarschijnlijk een jaloerse Apple fanboy.

90% een flip of fold in Zuid-Korea? Je zit het uit je duim te zuigen man.

Er zijn percentage gewijs juist weinig issues met de schermen. Alleen de screenprotector op het binnenste scherm geeft na 1 jaar of zo problemen en die wordt door Samsung gratis vervangen.

Heb een Fold 3 gehad en nu een Fold 4 en mijn echtgenote heeft een Fold 5. Nooit 1 probleem gehad met het scherm en ik ben een zakelijk gebruiker.
johanneslol @Invictus26 september 2023 23:27
Waarom zou ik over zoiets liegen, mijn vrouw komt uit zuid Korea en zoals ik zelf al zeg heb ik ook een Samsung telefoon en als ze deze problemen oplossen dan wordt mijn volgende zeker een foldable, maar de techniek is er gewoon nog niet.

Hinge problems foldable Korea

Populariteit in Korea
Invictus 26 september 2023 21:25
Ik heb een Fold 4 en ben giga blij met de smartphone. Heb daarvoor de Fold 3 gehad. Fold 3 ging stuk. Beeld bleef weg. Samsung kwam 'm gratis ophalen. Kreeg een mail dat ik een nieuwe Fold kreeg. Tot mijn verbazing kreeg ik de Fold 4. Dag later werd deze wederom met en koerier thuis bij mij afgeleverd.
Deze gratis breng- en haalservice van Samsung is echt top.

Gebruik
De Fold voegt enorm veel toe aan usability- en productitiveits opties, gaming en de multi-media ervaring. Het grote scherm is gewoon heerlijk voor echt elke app of het nou FB, What's app, Office 365, Youtube, Netflix, nieuws of wat dan ook. Het brede scherm maakt het consumeren van de content zoveel beter en gemakkellijker.

Ook het multi-tasken en split-window en de S-pen gebruik ik mega veel. DEX met een externe monitor, BT muis en keyboard vervangt mijn Windows desktop.

Ik wil nooit meer terug naar zo'n ouderwetse boxy formfactor.

[Reactie gewijzigd door Invictus op 25 juli 2024 15:48]


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