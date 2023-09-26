Wat vinden tweakers van de Samsung Galaxy Z Fold5 en Samsung Galaxy Z Flip5?

Wie denkt dat vouwbare tech een voorbijgaande hype is, heeft het mis. Zo schreven we eerder dit jaar dat 2023 weleens het jaar van foldables kan gaan worden. Bij Samsung zijn de Fold en Flip al toe aan hun vijfde iteratie. Om te onderzoeken hoe de community de nieuwe toestellen ervaart, hebben we via een forumtopic een testpanel samengesteld dat aan de slag is gegaan met de Samsung Galaxy Z Flip5 en Samsung Galaxy Z Fold5. De opvallendste ervaringen hebben we voor je samengevat.

Langzaam maar zeker gaan steeds meer consumenten overstag voor de vouwbare Samsung-smartphones, de Fold en de Flip. De twee toestellen zijn duidelijk voor verschillende doelgroepen ontwikkeld. Zo richt Samsung zich met de nieuwe Galaxy Z Fold5 op Millenials en de Gen X-generatie, en is de nieuwe Galaxy Z Flip5 volgens het techbedrijf dankzij ‘het iconisch design, het compacte formaat en de ultieme selfie-ervaring’ vooral bedoeld voor de Gen Z-generatie. Of de tweakers in het testpanel hun ervaringen als positief betitelen, lees je in dit artikel. Hierbij worden zaken als design, schermkwaliteit, camera’s en gebruiksgemak aangestipt.

Samsung Galaxy Z Fold5: ‘genieten’

AdmiralSnipe is een van de drie testers die de Fold5 onder handen hebben genomen. Deze tweaker heeft de Fold2 al ruim twee jaar in bezit en kan dus een mooie vergelijking maken tussen beide modellen. Volgens hem is het toestel qua design en looks in de loop der jaren duidelijk volwassen geworden: “Dit is de eerste generatie van de Galaxy Fold-lijn waarbij het toestel helemaal plat dichtvouwt. Hiervoor heeft Samsung een nieuw scharnier ontwikkeld dat het de ‘Flex Hinge’ heeft gedoopt. Het toestel voelt beter afgewerkt aan.”

“Het toestel is in zijn geheel dunner en makkelijker

vast te houden”

Ook TryPleX is te spreken over het scharnier en de afwerking van de Fold5: “Toch wel het meest in het oog springende onderdeel van de Fold5 is het vernieuwde scharnier. Het brengt zowel in aanzicht als in gebruik grote veranderingen met zich mee. Waar je de Fold4 en mijn oude Fold3 niet helemaal plat kon vouwen, kan dat bij de Fold 5 wel. De telefoon is nu vrijwel volledig gesloten, met beide kanten plat op elkaar wanneer hij is dichtgevouwen. Vouw je hem open, dan gaat het scherm netjes 180 graden open, terwijl het scherm van de vorige generaties net niet helemaal plat werd. Het toestel is in zijn geheel dunner en makkelijker vast te houden.”

De vouw oftewel ‘crease’ is minder zichtbaar. Het testpanel spotte hem nog wel, maar zonder zich eraan te storen. TryPleX: “Het is Samsung nog niet gelukt de vouw volledig weg te werken, maar het is een flinke verbetering. De vouw is bij de juiste kijkhoek helemaal niet meer zichtbaar, ook niet als het scherm uitstaat. Als het scherm aanstaat, is de vouw bij lichte kleuren nog maar moeilijk te ontdekken. Alleen met veel zwart op het scherm kun je er niet omheen. In het dagelijks gebruik went dit overigens ongelooflijk snel en zul je je er eigenlijk nooit aan storen.”

De Fold5 heeft als processor een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord, die wat sneller en zuiniger is dan zijn voorganger. Daarnaast heeft het scherm van het toestel een hogere piekhelderheid dan het vorige model. Hoewel de camerahardware gelijk is aan die van de vorige generatie is de kwaliteit van de foto's verbeterd door geoptimaliseerde ‘image processing’ van de nieuwe Snapdragon-processor. Gamen en multitasken gaat hierdoor ook vlot en soepel.

Mitchell Hearth is geen fanatieke smartphone-gamer, maar heeft voor de test een aantal games geïnstalleerd, waaronder Call of Duty, Asphalt 9 en War Thunder Mobile. “Die laatstgenoemde game biedt ondersteuning voor raytracing. Alle games zien er op het hoofdscherm erg mooi uit en lopen soepel. Daarnaast is het fijn om op datzelfde scherm foto’s en video’s te bekijken. Het is alsof je een kleine tablet in de hand hebt. Series en films kijken is genieten.”

Ook over toepassing van het toestel voor werkgerelateerde zaken is Mitchell Hearth tevreden: “Multi-window komt bij zakelijk gebruik van pas. Zo kan ik bijvoorbeeld op LinkedIn browsen en tegelijkertijd in een Excel-bestand of notitieblok zaken bijwerken op basis van wat ik op LinkedIn tegenkom. Normaal gesproken zou ik daarbij continu tussen Chrome en Excel/OneNote moeten switchen, maar nu kan ik het gelijktijdig op een enkel scherm doen.”

Samsung Galaxy Z Flip5: ‘een huzarenstukje’

De vormgeving van de Flip5

spreekt tot de verbeelding De vormgeving van de Flip5 spreekt tot de verbeelding. Toch heeft het speelse karakter er niet voor gezorgd dat op de bouwkwaliteit of het overall design is ingeboet, vindt tweaker HerZon: “De kwaliteit omschrijf ik als ‘subliem’. Het toestel voelt solide en is uitstekend. Het belangrijkste? Het vouwmechanisme. Iets waar ik een beetje huiverig voor was. Is het wel strak? Beweegt het niet te veel? Kan er snel rommel in komen? Ik ben positief verrast; het mechanisme voelt strak aan en laat zich ook zo bedienen. Het openen en sluiten gaat supersoepel en de kleine opstaande randjes verhinderen dat er vuil in het scharnier komt. Zodra de telefoon helemaal open gaat of juist helemaal wordt gesloten, voel je dat hij een soort ‘klik’ geeft. Hierdoor blijft de stand makkelijker behouden. Maar ook in alle standen tussen de 0 en 180 graden blijft het scherm netjes staan. Een huzarenstukje.”

De compacte Flip5 heeft twee schermen: het binnenste, open te klappen scherm en het buitenste Flex Window. BigF25 vindt het een fijne combinatie: “Het binnenscherm van de Flip5 is met zijn formaat van 6,7 inch vergelijkbaar met wat je kent van een grotere smartphone. Met 2640x1080 pixels en 425ppi is het lekker scherp, en dankzij de 120Hz-refreshrate is het zeer smooth. De kleuren spatten van het scherm, vooral bij het kijken van video's. De hoge piekhelderheid is ook een plus, waardoor je het scherm buiten met gemak kunt aflezen. Met 3,4 inch en een resolutie van bijna 720p is het Flex Window goed bruikbaar en afleesbaar. Even snel je mail lezen, het weerbericht checken, een berichtje beantwoorden: het is allemaal zo gedaan, zonder de telefoon open te klappen.” BigF25 denkt dus dat het buitenscherm met name goed tot zijn recht komt voor kort gebruik of het controleren van snelle info zoals je agenda en Gmail. “Een app als TikTok of Instagram werkt het beste op een volledig scherm; daarvoor klap je het toestel dan toch snel open.” Bijkomend voordeel van het opvouwbare karakter is de draagbaarheid, stelt hij: “Ingeklapt is de Flip5 klein, zodat hij makkelijk in je broekzak past.”

Eindconclusie Fold5 en Flip5

Het testpanel velt duidelijk een positief oordeel over beide foldables. De Samsung Galaxy Z Flip5 scoort één viersterren- en één vijfsterren-waardering. De Samsung Galaxy Z Fold5 ontvangt één keer vier sterren en twee keer vijf sterren. De algemene indruk die de Fold5 achterlaat, is dat het een mooie premium-smartphone is met een mooi, indrukwekkend scherm en veel mogelijkheden, zowel voor zakelijke toepassingen als voor entertainment. Wel is de vouw nog steeds zichtbaar. De meningen over de Flip5 vat tester HerZon als volgt samen: “Het toestel is relatief duur, maar voor dat geld krijg je een subliem apparaat dat een prima keuze is, zeker als je van nieuw en innovatief houdt.”

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Samsung Galaxy Z Flip5 nog eens teruglezen, inclusief die van Tweakers zelf, dan kan dat hier. De tests van de Samsung Galaxy Z Fold5 vind je hier. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan dat uiteraard in het forum.