Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 20-09-2023 15:40 50

Geef je mening over de staat van Tweakers in ons kwartaalonderzoek

20-09-2023 • 15:40

50

Elk kwartaal vragen we hoe jullie Tweakers ervaren, van welke onderdelen van de site je het meest waardeert tot de sfeer op het forum en van de contentkwaliteit tot hoe vaak je bijdraagt. Zo houden we een vinger aan de pols en krijgen we een idee van welk effect veranderingen hebben.

Dit leggen we dan weer naast alle feedback die we van jullie krijgen via het forum en de reacties, en natuurlijk data zoals bezoekersstatistieken. Dat alles bij elkaar helpt ons bij het maken van keuzes en het evalueren van nieuwe initiatieven. Aan het begin van het jaar deelden we enkele inzichten met jullie uit de antwoorden van de eerste drie edities. Dat zullen we eind dit jaar weer doen.

Doen we hier echt iets mee?

We krijgen geregeld de vraag of deze inzichten wel echt worden gebruikt. Het antwoord daarop is een volmondig 'ja'. Zo was feedback op Tweakers Plus uit deze surveys een van de redenen voor het stoppen van dat abonnement en het feit dat jullie in de open antwoorden in groten getale lieten weten heel graag een dark mode te willen, heeft eraan bijgedragen dat deze hoog op de developmentroadmap kwam.

Alvast enorm bedankt aan iedereen die het onderzoek invult. Met jullie input kunnen we beter keuzes maken en de site blijven verbeteren.

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Hoe blij ben jij met Tweakers? Laat het ons weten .Plan van 16 december 2024
Vul ons gebruikersonderzoek in en help Tweakers verbeteren .Plan van 24 september 2024
Geef je mening over Tweakers in ons gebruikersonderzoek .Plan van 10 juni 2024
Hoe blij ben jij met Tweakers? Geef je mening in ons kwartaalonderzoek .Plan van 26 juni 2023
Geef je mening over Tweakers in het eerste kwartaalonderzoek van 2023 .Plan van 1 maart 2023
Hoe blij ben je met Tweakers? Geef je mening in het derde kwartaalonderzoek .Plan van 18 november 2022
Hoe blij ben je met Tweakers? Geef je mening in het tweede kwartaalonderzoek .Plan van 3 augustus 2022
Hoe blij ben je met Tweakers? Geef je mening in het nieuwe kwartaalonderzoek .Plan van 25 april 2022
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Reacties (50)

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A Lurker 20 september 2023 21:30
Eigenlijk vind ik het enige echt problematische de moderatie. Ontopicheid lijkt heilig en de toon/positieve noot ondergeschikt. Tuurlijk moet het niet over netwerken gaan onder een artikel over Fifa, maar soms loopt een subdraad binnen de comments nou eenmaal een bepaalde kant op. Dan is het vreemd dat ineens een 0 met gewicht 6 verschijnt bij een reactie die zeker niet als eerste dat pad in geslagen is

Maw een betweterige ontopicreactie met een kern van waarheid krijgt hogere punten dan een constructieve toevoeging die meer offtopic is.

Lijkt me de verkeerde prioritisering om de verharding van tweakers wat terug te kunnen draaien.
GekkePrutser @A Lurker20 september 2023 22:25
De frontpage moderatie vind ik sinds het 'nieuwe' systeem (uit wat was het, 2012?) al niet meer de moeite waard eigenlijk. Het komt veel te bureaucratisch over als je het frontpage mod topic leest. Daar heb ik niks mee. De toon is inderdaad ondergeschikt en dat mis ik ook een beetje. Bovendien modereren mensen in de praktijk helemaal niet volgens de regels maar op mening.

Dus ik zet mijn filter gewoon op 'alles'. De categorie +1 grappig is ook verdwenen en dat vind ik een groot gemis. De meeste grappige reacties komen op 0 of -1 uit helaas.

Sindsdien heb ik mijn modrechten ook uitgezet want ik gaf er niet meer om. Hoe mijn posts gemod worden interesseert me ook totaal niet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 21:19]

A Lurker @GekkePrutser20 september 2023 23:12
Klopt. Het feit dat jouw reactie op 0 uitkomt geeft al aan in wat voor moderatiecultuur we leven. Meningmodden in dit geval. Maar ook veel afstraffen op (deels) offtopic gebeurt bij de vleet. Waarom zal ik nooit begrijpen.

Terug naar je reactie:
Het is een keurig verwoord stukje tekst, en je geeft je mening zonder overdreven negatieve toon.

Bovendien is het volledig on topic hier, want het draait in deze juist om wat er beter kan, en de verharding van tweakers is juist het hete hangijzer wat volgens mij nog steeds actueel is.

Dus volgens de definitie is dit minstens een "+1" waard.

Edit: bedankt moderators dat jullie mijn punt bevestigen door dit evenzo een 0 te geven. Ik denk dat dit mijn laatste reactie hier wordt. Succes allen met lekker stoicijns rationeel doen! Ik denk echt dat de community alleen maar gezelliger kan worden op die manier!

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 21:19]

psychicist @A Lurker21 september 2023 11:30
Dit is allang geen community meer waar je openlijk en dus inderdaad soms met omwegen en uitweidingen toch op je bestemming geraakt. Mensen zijn veel te gehecht aan producten en bedrijven waar zij hun geld mee verdienen of waar ze zelf de voorkeur aan geven, wat deze site een enigszins stoffig imago geeft.

Innovatie vindt namelijk plaats, wanneer de gebaande paden worden verlaten en nieuwe inzichten ruimte krijgen om verder te worden ontplooid. De forums zijn ook veel te beperkt en lijken je een bepaalde richting in te willen duwen die voor mij niet volstaat.

Wat mij betreft zijn er geen heilige huisjes, maar zelfs de moderators van Tweakers zelf zijn (wellicht vanwege hun eigen carrière) bang voor repercussies vanuit sponsoren vanwege kritiek daarop, hoe terecht die ook is. Dat is voor mij ook een reden om minder te reageren en de meeste artikelen niet eens te lezen.

Dat betekent niet dat ik minder met technologie bezig ben, maar dat lees je hier dan dus niet meer, omdat de site ergens in het verleden is blijven hangen. Of misschien is het wel de toekomst om meer als influencer site te dienen, maar dan ga ik wel naar Linus Tech Tips, Hardware Unboxed, Gamers Nexus, ETA Prime, ServeTheHome en consorten.
A Lurker @psychicist21 september 2023 11:59
Ik vind het een interessante kijk om het met geld/sponsoren/kritiek/onzekerheid in verband te brengen. Wellicht onbewust bij veel Tweakermedewerkers maar zeker een factor. Begrijpelijk ook wel ergens. Nuttige toevoeging zeg ik; +1, maar ik mag 'em niet modereren want reactie op mij en een safe bubble is ongewenst :+

Ik kom er steeds vaker achter dat bepaalde songteksten die een beetje bleu klinken als kind toch eigenlijk gewoon een zeer herkenbare klaagzang zijn, in dit geval schoot dit ineens te binnen:
"Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world"

En ja ik besef me dat dit wel echt off-topic is, dus deze reactie mag met een 0 gemodereerd worden.
lordawesome @GekkePrutser20 september 2023 23:42
Er was een +1 grappig? Dat mag wel terugkomen, want er staat geen enkel grapje in de Tweakers comments. In tegenstelling tot vele andere techsites. Sterker nog, als je hier een grapje maakt wordt het afgestraft.

Neem een voorbeeld aan een ander uiterste, Dumpert. Daar staat de beste grap bovenaan en dat is prima content.

EDIT: Volgens de beschrijving van +1 'relevant' vallen grappen hieronder! Noem dat dan 'relevant/grappig', want niemand denkt aan grappen bij het woord relevant.

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 22 juli 2024 21:19]

Q @GekkePrutser21 september 2023 01:52
Mening modereren wordt stelselmatig ontkend door de verantwoordelijken, ook al kom je met nog zoveel bewijs, ze reageren gewoon niet. Er zijn zoveel topics over geopend, maar tja, de slager die zijn eigen vlees keurt :D

Zelf heb ik wat 'woke' reacties geplaatst die natuurlijk -1 zijn gemod massaal en zo ben ik mijn mod rechten kwijt geraakt. Als je om je mod-rechten geeft, moet je oppassen met wat je schrijft, zeker bij politieke onderwerpen. ;)
psychicist @Q21 september 2023 11:32
Dan vraag je je af of je in een communistisch of een democratisch land leeft. Mensen zijn van nature laf en achterbaks. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje :).
StGermain @GekkePrutser21 september 2023 09:32
Zelfde hier, ik mis na al die jaren nog altijd de grappig moderatie. Maar humor mag hier niet meer, afwijkende meningen ook niet (toch zeker geen kritiek op t.net zelf). Na al die jaren hebben de redactie en DPG nog altijd niet door dat de interessante content niet door hen gemaakt wordt maar door de mensen die reacties plaatsen, als dat enkel eenheidsworst moet zijn blijft er niets over.
MsG @A Lurker21 september 2023 08:09
Wat is er raar aan het 0-waarderen van offtopic posts, en dan niet alleen de startende offtopic post. Dat is juist het hele idee. Ik kan hele bouwadviezen in een FIFA-artikel gaan schrijven, die vast ongelofelijk zinnig zijn, maar op die plek is het gewoon domweg offtopic en zou ik dat waarderen met een 0, deze worden overigens standaard ook gewoon getoond.
A Lurker @MsG21 september 2023 09:25
Ik kan hele bouwadviezen in een FIFA-artikel gaan schrijven, die vast ongelofelijk zinnig zijn, maar op die plek is het gewoon domweg offtopic en zou ik dat waarderen met een 0, deze worden overigens standaard ook gewoon getoond.
Je weet dat je reageert op mijn comment waar expliciet dit in staat?:
Tuurlijk moet het niet over netwerken gaan onder een artikel over Fifa, maar soms loopt een subdraad binnen de comments nou eenmaal een bepaalde kant op. Dan is het vreemd dat ineens een 0 met gewicht 6 verschijnt bij een reactie die zeker niet als eerste dat pad in geslagen is

Dan kun je om je punt te maken wel precies dat voorbeeld dat ik juist wilde voorkomen hanteren, maar natuurlijk ben ik het met je eens in de zeer opmerkelijke situatie dat men bouwadviezen deelt waar het over FIFA gaat. Het gaat om het grijzere gebied wat ik probeer over te brengen. Bijvoorbeeld, bij een artikel over een nieuw wifi-netwerkapparaat er een discussie kan ontstaan over de voors en tegens van de verschillende wifi-standaarden, en de bandbreedte. Als daar dan ook weer wat verder op ingegaan wordt, is het gaandeweg een stapje meer offtopic. En die grens is op dit moment zeer arbitrair. Zolang iemand in de buurt van het topic zit en een goede toevoeging op constructieve wijze brengt, vind ik dat er meer coulance mag (hoort te) zijn.

Het gaat er niet om dat _alles_ maar gedoogd wordt, maar nu is de scheidslijn er eentje waarbij je verdomde goed moet nadenken of je wel wil doorgaan op een interessante maar ietwat offtopic post. Ik vind de discussie in de reacties vaak interessant en ook de randzaken evenzo. Om dat dan met een zwart-wit grens van "vanaf hier is het ineens offtopic" (die krijgen regelmatig ineens een zwaarte 6; dus geen reguliere mod van een gebruiker) dood te slaan is gewoon contraproductief in mijn optiek.

Wederom; in de korte termijn leuk, want mensen zullen vaker hun ideeen inslikken in plaats van delen als die wat meer randzaak is, hetgeen voor een overzichtelijk lijstje comments onder het artikel zorgt, natuurlijk. Maar volgens mij kunnen wij echt beter wat meer focus leggen op positiviteit en terugdraaien dan de verharding dan toch vrij arbitraire offtopic-grenzen stellen.

Misschien zit een deel van het probleem er ook wel in wat die 0 betekent. Want een ongemodereerde telt niet mee voor je gemiddelde en een 0 - Irrelevant wel.
Irrelevant suggereert negativiteit, terwijl de omschrijving ervan nog niet eens zo negatief is "Reacties die geen relevante bijdrage bevatten, maar wel met goede bedoelingen worden gepost."

Dus kortom heb ik een aantal tips voor tweakers om te onderzoeken
- Moet een post met "goede bedoeling" wel meetellen tot je gemiddelde? Een +2 is dusdanig zeldzamer dan een +1 en voor je gemiddelde degradeert een enkele 0 je andere +2 naar een +1 gemiddelde over de 2 posts.
- Of, als alternatief: Is het niet leuker om een "+1 goede bedoeling" of "+1 grappig" te hebben ipv "0 irrelevant". Dat laatste klinkt gewoon erg negatief. Een on-topic toevoegende reactie zou dan een "+1 nuttig" kunnen zijn of eventueel verheven boven die +1 goede bedoeling met een +1.5 of +2 kunnen zijn (waarna de oude +2 opschuift naar +2.5 of +3 dan).
- Is een vervelende toon die een 0 krijgt niet eigenlijk minder waard dan een (ietwat) offtopic met een goede bedoeling die ook die 0 krijgt. Of erger, een vervelende toon met een voldoende kern van waarheid die een +1 krijgt.
- Is het gewicht van moderatie van 6 wel terecht gezien de vrij arbitraire scheidslijn van "vanaf hier is het offtopic"?

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 21:19]

trezzy @A Lurker23 september 2023 06:01
Ze wqillenb hier alleen maar horen dat ze het goed doen.. Achterlijk idioten
Ireyon 20 september 2023 17:14
De kwaliteit van de videoreviews is achteruit gegaan door het format van schreeuwerige video thumbnails (overdreven gezichtsuitdrukkingen, lettertype en kleurenexplosie), het gebedel om like en subscribe en de intro/outro stukjes. Komt over alsof je een kudde Fortnite spelers probeert te enthousiasmeren in plaats van tweakers.

Het informele vind ik wel leuker dan de vroegere zakelijkere insteek van reviews. Arnoud kan lekker uit de hoek komen met soms tikkeltje sarcasme. Paul kon destijds prima video’s maken, rustig en prettige stem. Jeroen en Sim ditto.
Blokker_1999
@Ireyon20 september 2023 17:18
Het probleem is dat dankzij die zwarte magie van Google je gewoon vast komt te zitten in altijd maar dezelfde formule van wat werkt en wat werkt niet als het op YouTube videos aankomt. Waarom denk je dat zovelen allemaal hetzelfde doen? Omdat mijnheer Al Goritme er van houdt om net dat aan te bevelen bij gebruikers. Dus als je een kanaal wilt laten groeien ... .
Homeland @Blokker_199920 september 2023 17:32
Een kanaal groeit door hele goede content. Goed voorbeeld hiervan is Doug Demuro, reviewed auto's, heel simpele thumbnails, in het begin lage kwaliteit audio/video, heeft nooit om subscribers gebedeld en is nu enorm groot geworden.

Het gaat om de content van video's, met alleen een leuke thumbnail trek je misschien extra kijkers maar die haken meteen af als de video niet leuk is.
Zenuwsnaartje @Ireyon20 september 2023 19:58
Wat betreft de thumbnails: gebruik de DeArrow browser extension. DeArrow vervangt thumbnails door een random frame uit de video, dus geen irritante overdreven gezichtsuitdrukkingen meer. Echt een verademing om YouTube zo te gebruiken.

Verder gaat de extensie clickbait tegen door het crowdsourcen van videotitels. Gebruikers van de extensie sturen vervangende titels in voor clickbait videotitels.
Dit zul je vooral merken bij grote(re) engelstalige YouTube-kanalen, niet bij de kleine zoals Tweakers.
Jerie @Zenuwsnaartje20 september 2023 20:38
Of deze: https://github.com/pieter...kbait-remover-for-youtube
Anonymoussaurus 20 september 2023 16:33
Heb 'em ingevuld, maar in hoofdlijnen (zonder de positieve dingen daar gelaten):
  • Hele korte en niet-gedetailleerde videoreviews. Presentatie is goed, maar het wordt wel heel erg nu.nl- en Bright-achtig zo.
  • Weinig uitgebreide benchmarks, zie ook deze thread: bws1989 in 'Videokaart Best Buy Guide - De beste gpu's in september 2023'
  • Artikelen zijn niet volledig, mist soms belangrijke info
  • Nieuws wat al twee dagen of ouder is wordt alsnog geplaatst, terwijl als je wat submit wat ouder is dan 24 uur, het al meteen niet meer in behandeling wordt genomen. :+
Ben de laatste twee punten helaas vergeten in de enquête te vermelden, dus vandaar even hier.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 21:19]

frank-wessels @Anonymoussaurus20 september 2023 17:18
Ik heb de enquête ook ingevuld en ben het eens met jouw genoemde punten. Punt 1 ben ik vergeten in de enquête.

Verder zou ik graag meer instructievideo's zien. Of misschien meer howto's, ook voor gevorderden.
GekkePrutser @Anonymoussaurus20 september 2023 21:57
Het nieuws wordt inderdaad steeds oppervlakkiger en meer mainstream gericht. De layout vind ik ook lelijk (veel te veel afbeeldingen/'ankeilers') maargoed daar hebben we custom CSS voor. Voor mij is de frontpage alleen maar een opsomming van headlines en verder niks.

Ondertussen gaan de evenementen steeds meer heel specifiek. Zoals die dev summits, die zijn maar interessant voor een klein deel van de tweakers en bovendien enorm duur. Er is geen gewoon sociaal evenement meer om de community bij elkaar te houden.

Ik verlang terug naar de tijd dat het nog een echte computer enthousiastelingen site was, dat het vooral ging over gaming en upgraden en dat we met zijn allen naar de gamescom gingen met de tweakers express. Toen stond de community voorop en nu is de bottom line de prioriteit. Toen Zeef vertrok stortte de aandacht voor de community snel in elkaar helaas.

Het lijkt nu vooral een melkkoe voor DPG geworden.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 21:19]

Rumblebumble 20 september 2023 17:45
Done! De artikelen mogen over het algemeen iets diepgaander zijn tov nu. Voor de rest ben ik enorm tevreden
Exirion @Rumblebumble20 september 2023 18:55
Verder lijkt de content steeds meer gemaakt door stukjesschrijvers dan echte die hard tweakers waarmee het ooit begonnen is. Te massaal en te commercieel met de daarmee onvermijdelijke verbreding en vervlakking.
Martijntjeh @Rumblebumble20 september 2023 21:05
Eens
SirBlade 20 september 2023 18:39
Tweakers zou moeten stoppen met proberen populair te worden en teruggaan naar een kwaliteitssite voor een niche publiek. Dus stoppen met video's, podcast en social media. De looks van de site terugbouwen naar 2015-2020 ofzo. Terug naar de tijd dat dit een site voor nerds was.
GekkePrutser @SirBlade20 september 2023 22:32
100% mee eens. Maar met de huidige eigenaar (DPG) gaat dat niet lukken. Die willen groei zien en dat kan alleen vanuit de mainstream komen.

Ik heb ook niks met de video's en podcasts idd. En ik mis ook de passie en de leuke evenementen die er georganiseerd werden.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 21:19]

trezzy @SirBlade20 september 2023 19:01
Tweakers zou moeten stoppen met proberen populair te worden en teruggaan naar een kwaliteitssite voor een niche publiek. Dus stoppen met video's, podcast en social media. De looks van de site terugbouwen naar 2015-2020 ofzo. Terug naar de tijd dat dit een site voor nerds was.
Ik snap niet waarom jij -1 krijgt.. Ik vind dit juist onderbouwende kritiek, waar ik me ook deels in kan vinden.
Yzord @trezzy20 september 2023 19:33
En dat is waar ik graag een verandering in zou willen zien. De user moderaties. Want het merendeel modereert op zijn eigen mening gevoel ipv of het relevant is.
trezzy @Osiummaster23 september 2023 05:59
helemaal mee eens.. het is een corrupte bende.. die alleen voor hun eigen kerk zingt. ze hebben een site met passie opgekocht om er geld mee te maken.. en nu durven ze te zeggen dat het ook hun werk is. hoe de site tot zijn bestaan is gekomen.. Waarom lopen ze dan nu te pijlen waarom ze het niet goed doen in de cijfers.. je geef je ze oorzaken op een presenteer blaadje. lopen ze te janken.
S.McDuck 20 september 2023 16:42
succes met de uitkomsten! Ben benieuwd wat het deze keer op gaat leveren :)
Deathchant 20 september 2023 17:02
Ok, ik heb het ingevuld. Op zich ben ik best tevreden over T.net in het algemeen. Ik ben dan weliswaar al 20 jaar lid en ja, ik weet dat het vroegah allemaal wat diepgaander was. Grote complimenten overigens aan @Yero voor zijn diepgaande artikelen over o.a. accu's e.d. Erg interessant. Ik reageer nu natuurlijk op wat ikzelf interessant vind. Diepgang wat betreft accu's, en fotografie zitten in mijn interessegebied. Maar to be honest hoef ik nu niet altijd alles met extreme diepgang. Ik vind het niet meer dan logisch dat T.net "mee evolueert" met de tijd en het publiek, zolang T.net zijn identiteit maar niet kwijtraakt, maar dat is wat mij betreft lang niet het geval. T.net onderscheidt zich nog steeds veel meer dan overige techsites, ook van hardware.info. Ik vind het dan ook leuk dat meerdere mensen van de redactie (product) reviews doen. Bij hardware.info is het eigenlijk alleen Frank Everaart, en niks ten nadele van hem, maar ik vind de reviews vaak net wat te oppervlakkig waardoor ik reviews vaker skip. Zo vind ik @Donny K. ook een zeer prettige reviewer; hij is altijd vrolijk en hij vertelt gewoon heel leuk. Ook de podcasts met doorgaans @WoutF, @arnoudwokke en @Tweakjur vind ik ook prettig om te luisteren, zelfs al is het onderwerp niet altijd mijn ding. Het vibet gewoon goed en dat straalt af naar het publiek (vind ik). T.net is wat mij betreft meer dan alleen extreme diepgang in tech. Het is een community die een groter publiek (van nietof enigszins technisch tot extreem technisch) dient, en T.net biedt daar de faciliteiten voor. Ga er maar eens aan om die grote spanne van publiek te dienen en alles zo overzichtelijk mogelijk te houden zonder dat het óf te ingewikkeld is óf te makkelijk. Dat nieuwsberichten vaker iets later gepost worden vind ik niet erg; ik heb wel het idee dat er altijd goed gefactchecked wordt en ik heb dat liever, dan perse de eerste willen zijn. Sterker nog, als ik een nieuwsartikel eerst ergens anders lees, denk ik vaker "ik moet het nog eens checken als Tweakers.net het post", en vaak staat er dan net effe iets meer detail/informatie in. Dus gevoelsmatig hecht ik daar toch meer waarde aan. Dus ik heb weinig echt te klagen over T.net.

Wat ik wel nog als klein verbeterpuntje ingebracht heb is dat ik vind dat er op het forum iets strenger toegezien moet worden op gebruikers die nét op het randje van de grenzen posten: het zijn vaak de mensen die erop reageren/iets van zeggen door mods aangesproken worden om dat niet te doen, terwijl de onruststokende posts vaak toch blijven staan. Het moderatiebeleid voelt vaak strenger aan voor mensen die aan de kaak stellen dat iets niet juist is, dan degene die maar lukraak op de grens posten.

[Reactie gewijzigd door Deathchant op 22 juli 2024 21:19]

Jolke @Deathchant21 september 2023 08:46
Ik wilde een heel verhaal opschrijven, maar jij haalt eigenlijk alle punten eruit die ik ook goed vind. Dank hiervoor. :)

Ik denk trouwens ook dat als anderen T.net echt zo slecht vinden, dan komen ze toch niet terug. En toch wordt Tweakers.net goed bezocht.
Voor mij is het 1 van de websites die ik bekijk als ik op zoek ben naar tech (computers, onderdelen, etc...), maar niet meer dé site waar ik kijk.
mr thee 20 september 2023 17:19
Maar eens ingevuld. Groot pluspunt is de vernieuwing van de video`s dit jaar, de tweakers Update video`s zijn ook altijd fijn. (zeker de recente over Apple, heerlijk commentaar) De artikelen van Jeroen Horlings zijn ook heel interessant om te lezen, verder niet echt wat te klagen, Blijf zo doorgaan :)
SinergyX 20 september 2023 17:47
Misschien voelt het zo of lijkt het zo, maar het is zeker bij de podcast en diverse video reviews de heren (en <insert alles wat je je wil noemen>) er meer plezier uit lijken te halen. De 1 kan zich niet zo vinden in de meer 'actieve' style van video's, maar het geeft het voor mij wat meer karakter dan simpelweg een auto-cue voorlezen.
Gaming247 20 september 2023 17:54
De kwaliteit van de reviews en de video's vind ik niet goed genoeg. Ik kijk liever naar Hardware Unboxed, Gamer Nexus en TechTesters. Ik vond het vroegere HardwareInfoTV ook beter dan wat we nu hebben, jammer dat het niet 1 op 1 is meegegaan. En HardwareInfo hangt er nu ook maar bij, gooi die nieuwsberichten bij Tweakers erbij en sluit de tent daar maar.

Weer het oude Tweakers van zo rond 2004 worden. En als je zelf de kwaliteit van de video's en reviews niet omhoog kan krijgen, gewoon de beste Youtubers bespreken in een nieuwsbericht. LTT die een zwembad verwarmt met een computer, hop op tweakers. Ook bizarre hardware belichten, of youtube filmpjes die iets uitzonderlijk/bijzonder testen. Der8auer die Kryosheet lanceert. (Misschien zelf kopen en testen met meerdere koelpastas?), Ryzen 7000 delid waterblock bespreken. Honeywell PTM 7950 populair op het internet, hop bestellen en testen. Dat zijn echte tweakers onderwerpen. Watercooling radiator reviews bespreken/ zelf maken. Iemand die een Voodoo 2 werkend krijgt op pci-e en Windows 10. Casemods. Wat zijn de beste tools van het moment? Hoe configureer je Windows het beste en het veiligste?

Dat soort dingen zou voor mij Tweakers beter maken. En ik wil niet negatief doen, ik vind Tweakers niet slecht op dit moment, het kan voor mijn gevoel nog beter.

Misschien een samenwerking met iemand als TechTesters? Data delen/ samen reviews maken, video's ook op Tweakers zetten / speciaal voor Tweakers maken.

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