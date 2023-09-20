Geef je mening over de staat van Tweakers in ons kwartaalonderzoek

Ik kan hele bouwadviezen in een FIFA-artikel gaan schrijven, die vast ongelofelijk zinnig zijn, maar op die plek is het gewoon domweg offtopic en zou ik dat waarderen met een 0, deze worden overigens standaard ook gewoon getoond.
Je weet dat je reageert op mijn comment waar expliciet dit in staat?:
Tuurlijk moet het niet over netwerken gaan onder een artikel over Fifa, maar soms loopt een subdraad binnen de comments nou eenmaal een bepaalde kant op. Dan is het vreemd dat ineens een 0 met gewicht 6 verschijnt bij een reactie die zeker niet als eerste dat pad in geslagen is
Dan kun je om je punt te maken wel precies dat voorbeeld dat ik juist wilde voorkomen
hanteren, maar natuurlijk ben ik het met je eens in de zeer opmerkelijke situatie dat men bouwadviezen deelt waar het over FIFA gaat. Het gaat om het grijzere gebied wat ik probeer over te brengen. Bijvoorbeeld, bij een artikel over een nieuw wifi-netwerkapparaat er een discussie kan ontstaan over de voors en tegens van de verschillende wifi-standaarden, en de bandbreedte. Als daar dan ook weer wat verder op ingegaan wordt, is het gaandeweg een stapje meer offtopic. En die grens is op dit moment zeer arbitrair. Zolang iemand in de buurt van het topic zit en een goede toevoeging op constructieve
wijze brengt, vind ik dat er meer coulance mag (hoort te) zijn.
Het gaat er niet om dat _alles_ maar gedoogd wordt, maar nu is de scheidslijn er eentje waarbij je verdomde goed moet nadenken of je wel wil doorgaan op een interessante maar ietwat offtopic post. Ik vind de discussie in de reacties vaak interessant en ook de randzaken evenzo. Om dat dan met een zwart-wit grens van "vanaf hier is het ineens offtopic" (die krijgen regelmatig ineens een zwaarte 6; dus geen reguliere mod van een gebruiker) dood te slaan is gewoon contraproductief in mijn optiek.
Wederom; in de korte termijn leuk, want mensen zullen vaker hun ideeen inslikken in plaats van delen als die wat meer randzaak is, hetgeen voor een overzichtelijk lijstje comments onder het artikel zorgt, natuurlijk. Maar volgens mij kunnen wij echt beter wat meer focus leggen op positiviteit en terugdraaien dan de verharding dan toch vrij arbitraire offtopic-grenzen stellen.
Misschien zit een deel van het probleem er ook wel in wat die 0 betekent. Want een ongemodereerde telt niet mee voor je gemiddelde en een 0 - Irrelevant wel.
Irrelevant suggereert negativiteit, terwijl de omschrijving ervan nog niet eens zo negatief is "Reacties die geen relevante bijdrage bevatten, maar wel met goede bedoelingen worden gepost."
Dus kortom heb ik een aantal tips voor tweakers om te onderzoeken
- Moet een post met "goede bedoeling" wel meetellen tot je gemiddelde? Een +2 is dusdanig zeldzamer dan een +1 en voor je gemiddelde degradeert een enkele 0 je andere +2 naar een +1 gemiddelde over de 2 posts.
- Of, als alternatief: Is het niet leuker om een "+1 goede bedoeling" of "+1 grappig" te hebben ipv "0 irrelevant". Dat laatste klinkt gewoon erg negatief. Een on-topic toevoegende reactie zou dan een "+1 nuttig" kunnen zijn of eventueel verheven boven die +1 goede bedoeling met een +1.5 of +2 kunnen zijn (waarna de oude +2 opschuift naar +2.5 of +3 dan).
- Is een vervelende toon die een 0 krijgt niet eigenlijk minder waard dan een (ietwat) offtopic met een goede bedoeling die ook die 0 krijgt. Of erger, een vervelende toon met een voldoende kern van waarheid die een +1 krijgt.
- Is het gewicht van moderatie van 6 wel terecht gezien de vrij arbitraire scheidslijn van "vanaf hier is het offtopic"?
[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 21:19]