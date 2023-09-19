Tweakers organiseert samen met NS een webinar genaamd ‘Tweakers op Stoom’

NS omvat veel meer dan alleen treinreizen. Er worden ov-fietsen verhuurd, de veiligheid van reizigers moet worden gewaarborgd, er zijn diverse retailmogelijkheden op stations en er worden zelfs drones ingezet voor onder andere bouwkundige inspecties. Tientallen digitale platformen zorgen er dagelijks voor dat datastromen van diverse applicaties met elkaar verbonden zijn. Om al deze verschillende applicaties met elkaar te laten communiceren bouwt NS aan een Hybride Integratie Platform. Tweakers organiseert samen met NS een webinar over de IT-transitie die de organisatie momenteel ondergaat, genaamd ‘Tweakers op Stoom’. Neem op woensdag 11 oktober deel aan het webinar en leer meer over hoe NS een spinnenweb aan data samenbrengt.

De IT-afdeling bij NS is de afgelopen jaren snel gegroeid. Momenteel werken er bij de organisatie circa honderd productteams dagelijks aan applicaties voor reizigers en medewerkers. NS wil graag dat IT in alle processen leidend is. Dat heeft ervoor gezorgd dat talloze applicaties maandelijks miljarden berichten naar elkaar sturen. Om de groeiende datastromen te faciliteren moet de huidige infrastructuur veranderd worden.

Miljarden api-aanroepen verwerken

Zowel aan de voorkant, waar de reiziger mee te maken heeft, als aan de achterkant op operationeel niveau wordt hard gewerkt aan het IT-landschap bij NS. De vraag naar slimme applicaties voor reizigers is continu. Minder zichtbaar voor de reiziger zijn de veranderingen op operationeel niveau, maar ook daar is een digitalisering gaande waar conducteurs, machinisten en de controlekamer dagelijks mee te maken hebben. Zo verzamelt NS steeds meer sensordata, waarmee bijvoorbeeld storingen preventief gesignaleerd kunnen worden of waardoor NS weet dat een specifieke trein binnenkort onderhoud nodig heeft.

Op dit moment verwerkt NS ruim 1 miljard api-aanroepen per maand, wat neerkomt op circa 600 aanroepen per seconde. Niet alleen de hoeveelheid data is snel toegenomen, maar ook het aantal applicaties dat NS organisatiebreed gebruikt, loopt snel op. De infrastructuur is daar niet langer op ingericht. Daarom bereidt de organisatie zich voor op de overstap naar een centraal platform, waarop alle data-uitwisseling straks moet gaan plaatsvinden. Het doel van het Hybride Integratie Platform (HIP) is om van NS een nog meer datagedreven organisatie te maken.

Hybride Integratie Platform

Het platform is gebaseerd op drie protocollen. Het welbekende HTTP, het berichten-queueingprotocol AMQP 1.0 en MQTT 5.0 moeten gaan zorgen voor het verzenden van berichten. Deze protocollen zijn specifiek gekozen voor het HIP, omdat ze aansluiten bij de drie kernwaarden waaraan het platform moet voldoen: standaardisatie, uniformiteit en flexibiliteit. De protocollen hebben al een hoge adoptie en kunnen bovendien eenvoudig gebruikt worden met verschillende systemen. Dat moet het platform toekomstbestendig maken.

Meld je aan voor het webinar ‘Tweakers op Stoom’

Tijdens het webinar gaat Product Owner Strategische Ontwikkeling Jack Fleuren met twee collega’s dieper in op de drie eerdergenoemde protocollen en hoe ze worden ingezet voor het HIP. Ook gaat hij in detail vertellen hoe bijvoorbeeld de api van het nieuwe platform werkt en waarom ze gekozen hebben voor het opensourceframework RedHat Fuse voor het HIP.

Het webinar start om 19.00 uur en duurt circa anderhalf uur. Er is ruim voldoende mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen over alle ins en outs van de IT-transitie.



Meld je nu aan voor het webinar ‘Tweakers op Stoom’ op woensdag 11 oktober en leer meer over hoe het HIP het hart van de data-uitwisseling bij de NS vormt.

Wil je aanwezig zijn bij het Tweakers en NS webinar op 11 oktober? Poll Ja, ik wil aanwezig zijn op 11 oktober

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Actievoorwaarden poll

Je Tweakers-account moet voor 16 september 2023 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 8 oktober 2023 23.59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Aanwezigen krijgen uiterlijk 9 oktober 2023 bericht per mail, in de vorm van een officiële uitnodiging. Hierin staat de link om je te registreren voor het webinar. Niet-aanwezigen ontvangen geen bericht.

Deelnemers zijn op woensdag 11 oktober 2023 beschikbaar om het gehele programma te volgen.

De uitnodiging voor het evenement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Medewerkers van Tweakers & NS zijn uitgesloten van deelname.