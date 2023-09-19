Door Tweakers Partners

Feedback • 19-09-2023 12:00 58

Tweakers organiseert samen met NS een webinar genaamd ‘Tweakers op Stoom’

19-09-2023 • 12:00

58

NS omvat veel meer dan alleen treinreizen. Er worden ov-fietsen verhuurd, de veiligheid van reizigers moet worden gewaarborgd, er zijn diverse retailmogelijkheden op stations en er worden zelfs drones ingezet voor onder andere bouwkundige inspecties. Tientallen digitale platformen zorgen er dagelijks voor dat datastromen van diverse applicaties met elkaar verbonden zijn. Om al deze verschillende applicaties met elkaar te laten communiceren bouwt NS aan een Hybride Integratie Platform. Tweakers organiseert samen met NS een webinar over de IT-transitie die de organisatie momenteel ondergaat, genaamd ‘Tweakers op Stoom’. Neem op woensdag 11 oktober deel aan het webinar en leer meer over hoe NS een spinnenweb aan data samenbrengt.

De IT-afdeling bij NS is de afgelopen jaren snel gegroeid. Momenteel werken er bij de organisatie circa honderd productteams dagelijks aan applicaties voor reizigers en medewerkers. NS wil graag dat IT in alle processen leidend is. Dat heeft ervoor gezorgd dat talloze applicaties maandelijks miljarden berichten naar elkaar sturen. Om de groeiende datastromen te faciliteren moet de huidige infrastructuur veranderd worden.

Miljarden api-aanroepen verwerken

Zowel aan de voorkant, waar de reiziger mee te maken heeft, als aan de achterkant op operationeel niveau wordt hard gewerkt aan het IT-landschap bij NS. De vraag naar slimme applicaties voor reizigers is continu. Minder zichtbaar voor de reiziger zijn de veranderingen op operationeel niveau, maar ook daar is een digitalisering gaande waar conducteurs, machinisten en de controlekamer dagelijks mee te maken hebben. Zo verzamelt NS steeds meer sensordata, waarmee bijvoorbeeld storingen preventief gesignaleerd kunnen worden of waardoor NS weet dat een specifieke trein binnenkort onderhoud nodig heeft.

Op dit moment verwerkt NS ruim 1 miljard api-aanroepen per maand, wat neerkomt op circa 600 aanroepen per seconde. Niet alleen de hoeveelheid data is snel toegenomen, maar ook het aantal applicaties dat NS organisatiebreed gebruikt, loopt snel op. De infrastructuur is daar niet langer op ingericht. Daarom bereidt de organisatie zich voor op de overstap naar een centraal platform, waarop alle data-uitwisseling straks moet gaan plaatsvinden. Het doel van het Hybride Integratie Platform (HIP) is om van NS een nog meer datagedreven organisatie te maken.

Hybride Integratie Platform

Het platform is gebaseerd op drie protocollen. Het welbekende HTTP, het berichten-queueingprotocol AMQP 1.0 en MQTT 5.0 moeten gaan zorgen voor het verzenden van berichten. Deze protocollen zijn specifiek gekozen voor het HIP, omdat ze aansluiten bij de drie kernwaarden waaraan het platform moet voldoen: standaardisatie, uniformiteit en flexibiliteit. De protocollen hebben al een hoge adoptie en kunnen bovendien eenvoudig gebruikt worden met verschillende systemen. Dat moet het platform toekomstbestendig maken.

Meld je aan voor het webinar ‘Tweakers op Stoom’

Tijdens het webinar gaat Product Owner Strategische Ontwikkeling Jack Fleuren met twee collega’s dieper in op de drie eerdergenoemde protocollen en hoe ze worden ingezet voor het HIP. Ook gaat hij in detail vertellen hoe bijvoorbeeld de api van het nieuwe platform werkt en waarom ze gekozen hebben voor het opensourceframework RedHat Fuse voor het HIP.

Het webinar start om 19.00 uur en duurt circa anderhalf uur. Er is ruim voldoende mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen over alle ins en outs van de IT-transitie.

Meld je nu aan voor het webinar ‘Tweakers op Stoom’ op woensdag 11 oktober en leer meer over hoe het HIP het hart van de data-uitwisseling bij de NS vormt.

Wil je aanwezig zijn bij het Tweakers en NS webinar op 11 oktober?

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  • Je Tweakers-account moet voor 16 september 2023 geactiveerd zijn.
  • Meedoen kan tot 8 oktober 2023 23.59 uur, alleen via de poll.
  • Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.
  • Je kunt één keer aan de poll deelnemen.
  • Aanwezigen krijgen uiterlijk 9 oktober 2023 bericht per mail, in de vorm van een officiële uitnodiging. Hierin staat de link om je te registreren voor het webinar. Niet-aanwezigen ontvangen geen bericht.
  • Deelnemers zijn op woensdag 11 oktober 2023 beschikbaar om het gehele programma te volgen.
  • De uitnodiging voor het evenement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
  • Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.
  • Medewerkers van Tweakers & NS zijn uitgesloten van deelname.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord tot stand gekomen dankzij NS en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Reacties (58)

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MadJo80 11 oktober 2023 18:58
Bijzonder om te zien dat de webinar geannuleerd werd voordat het begon. 18:55 zouden de digitale deuren opengaan, maar om 18:50 werd al aangegeven dat het niet de kwaliteit bood die we hadden mogen verwachten.

Weer eens wat anders dan vertraging.

[Reactie gewijzigd door MadJo80 op 25 juli 2024 17:56]

mjl @MadJo8011 oktober 2023 19:21
Ik dan heb ik niks gemist, was al teleurgesteld dat ik geen uitnodiging ontving.

Wellicht moeten ze het in Teams hosten, dat werkt wel.

[Reactie gewijzigd door mjl op 25 juli 2024 17:56]

MadJo80 @mjl11 oktober 2023 20:45
Ik had me zelfs naar huis gehaast, want normaal ben ik pas rond kwart over 7 thuis op woensdagen. Dus ik vind het erg jammer. Maar er komt een herkansing.

Hopelijk krijg je dan wel een uitnodiging in je mailbox. Anders maar even mailen met NS at tweakers punt net
hooibergje 19 september 2023 12:05
NS wil graag dat IT in alle processen leidend is.
Daar gaat het dus mis. IT and automatisering is een mooi iets, maar het moet in principe altijd ondergeschikt zijn aan de processen binnen de organisatie. IT moet een dienaar zijn. Niet een meester.
CH4OS @hooibergje19 september 2023 12:17
Wellicht wordt het anders bedoelt dan dat jij het nu opvat, maar daardoor wel al jouw conclusie klaar hebt. Op het webinar zal men vast kunnen uitleggen wat er wel bedoelt wordt.
Travelan @CH4OS19 september 2023 13:24
Dan moeten ze toch zeggen wat ze bedoelen? Dit is een klassieke IT fout. Net als bijv. DevOps doen omdat dat hip is, is gewoon gedoemd om te falen. Je doet dat omdat dat je iets geeft waar je bedrijf beter van wordt. Daar moet je bij beginnen, en niet andersom.

IT is er om je bedrijf te ondersteunen, en je bedrijf is er niet om IT te ondersteunen.

[Reactie gewijzigd door Travelan op 25 juli 2024 17:56]

CH4OS @Travelan19 september 2023 13:27
Niet vergeten dat dit een advertorial is. De tekst is echt niet geschreven door iemand met inhoudelijke kennis, maar om mensen over te halen om deel te nemen aan het webinar. De tekst hoeft daarmee de werkelijkheid niet te reflecteren.
Travelan @CH4OS19 september 2023 13:31
De tekst hoeft daarmee de werkelijkheid niet te reflecteren.
Als ik de NS was, zou ik wat aan beeldvorming doen en zorgen dat het imago eens opgepoetst wordt onder IT'ers. Dan is dit geen slimme zet. Ze komen nu over als een organisatie van managers die een leuk management-boek gelezen hebben en nu denken de wijsheid in pacht te hebben. Alle valkuilen in de IT-fouten-bingo kunnen worden afgestreept door deze ene 'advertorial' alleen al. Zonde.
CH4OS @Travelan19 september 2023 13:34
Tja, de beste stuurman staan altijd aan wal. ;)
icall5s @CH4OS20 september 2023 08:24
Met de arbeidsvoorwaarden die NS biedt (€2.695/m voor een medior Java ontwikkelaar) ben je daar inderdaad wel zeker van. ;)
Aalard99 @icall5s20 september 2023 16:30
Misschien dat je dan voor de Senior Java ontwikkelaar moet gaan als dat aansluit bij je skills. Daar wordt 5819 p/m geboden met goede secondaire voorwaarden. Lijkt me niet echt slecht....
GoT.Typhoon @Aalard9921 september 2023 09:43
Tot je naar je netto salaris gaat kijken, kan je alsnog beter thuis blijven. :)
M3m3nt0m0r1 @hooibergje19 september 2023 12:58
Processen moeten ook zo zijn dat het de business helpt. Dus ook dienend.
hooibergje @M3m3nt0m0r119 september 2023 13:24
Precies:
1: business
2: processen om deze business uit te voeren
3: IT waar nodig om deze processen te ondersteunen.

Doet me denken aan het verhaal van dat inpakbedrijf waat artikelen in dozen werden geplaatst.
Eens in de duizend oid ging dat mis, en dan kreeg een klant een lege doos toegestuurd, waardoor reputatie op het spel kwam te staan.

Het bedrijf had tonnen geïnvesteerd in een robot die de dozen kon wegen en als ze leeg waren van de band kon tillen. Eindeloos gezeik om dat ding goed te callibreren en het ging om de haverklap stuk. Toch kreeg het management geen klachten meer van lege zending. Toen de suits de opstelling kwamen bewonderen stond de robot uit en had een werknemer van zijn eigen geld een dikke ventilator gekocht die naast de band stond en die elke lege doos van de band blies. Op het einde van de dag even de lege dozen opruimen en klaar.
Ronnie N @hooibergje19 september 2023 14:21
Dit is inderdaad een mooi verhaal, vaak verteld aan de hand van een bedrijf dat tandpasta inpakt.

Zoals hierhttps://medium.com/@Nicol...tory-problem-c389f93e40e1

Zover ik kan nagaan/weet is het een niet waar gebeurt verhaal.

Wat niet wil zeggen dat dit soort dingen in het echt niet gebeuren.
Heb een aantal zomers in een fabriek gewerkt als bij baantje, en de simpele, goedkope oplossingen waar het vloer personeel mee kwam waren zeer creatief en bijzonder.
5pë©ïàál_Tèkén @hooibergje19 september 2023 12:33
Hmm, iets te veel Warhammer 40K gekeken? :P
Zodra je een PC aanzet gebeuren er talloze processen waar de gebruiker geen zicht op of benul van heeft. En dat is prima, want anders zou de gebruiker overspoelt worden met meldingen. Ga voor de grap maar eens naar je Windows Event Viewer, dan zie je wat er allemaal goed gaat. Honderden meldingen, en dat is alleen na het opstarten. Schaal dit voor de grap eens op naar een organisatie als NS, dan heb je het over honderduizenden meldingen per seconde. Moeten daar overal een paar ogen op zitten om de mens leidend te houden? Dat lijkt me niet wenselijk.

De kunst van goede IT is het ontsluiten van data die voor de bedrijfsvoering bevorderend zijn. Het is prima als processen geautomatiseerd zijn, zo lang dit maar weloverwogen gebeurd. Het in- en uitstappen bij treinen is bewust niet geautomatiseerd. Een conducteur langs de trein of er nog mensen in/uit stappen en geeft daarna het ok om te vertrekken. Maar meldingen dat een wagon voldoet aan het max toegestane gewicht (die bedoeld zijn voor vrachtwagons), dat voegt niets toe.
djwice @hooibergje19 september 2023 13:03
Het lijkt me wel nuttig als je processen zo ontwerpt dat ze optimaal gebruik kunnen maken van de IT-mogelijkheden, en dat je ze zo ontwerpt dat als er nieuwe mogelijkheden zijn die het proces kunnen verbeteren, dat je niet het hele proceskosten of IT-landschap op z'n kop moet zetten.

En dat als een stukje van het proces stagneert of overbelast raakt, dat andere proces delen gewoon door gaan en andere processen onverstoord voort blijven gaan, en dat als de oorzaak van de stagnatie, congestie, onderbreking etc. is weggenomen, dat het "achterstallig werk" gewoon door het proces kan worden afgehandeld zonder nieuwe vertraging of stagnatie.

Dus de processen binnen de organisatie moeten niet zelfstandig losstaand van de IT mogelijkheden ontworpen zijn. Als je dat wel krijg je IT die simpelweg een handmatig proces automatiseert. Dat is onnodig complex en (vaak) zeer inefficiënt. Alsof je in de jaren 1960 registratie processen zou ontwerpen zonder de aanname dat er pen en (carbon)papier bestaat. Zodat je eisen kreeg in het proces als dat de klei nat gehouden moet worden todat de registratie voltooit is.

Processen ontwerpen zonder je niet te laten leiden door de mogelijkheid en vereisten van de omgeving waarbinnen het proces plaats vindt, leidt tot rare situaties. Zoals bijvoorbeeld dat een reiziger in zijn app al weet dat een trein uitvalt, maar de machinist nog van niets weet.
Triblade_8472 @hooibergje19 september 2023 13:56
Klopt volledig.

Ik wil wel aanvullen dat er wel altijd IT bij betrokken hoort te zijn.
Er zijn nouweenmaal grenzen en eisen (bepaald door management) waaraan voldaan dient te worden.
Gwaihir @hooibergje19 september 2023 14:47
Je kunt het ook opvatten als een wat onhandige formulering voor:
NS wil graag dat de mogelijkheden van moderne IT in alle processen volop gebruikt worden.
hooibergje @Gwaihir19 september 2023 14:51
Maar er zijn genoeg processen waar IT helemaal niks toevoegt, en waar het krampachtig toepassen van 'de mogelijkheden van moderne IT' de processen alleen maar duurder, langzamer en kwetsbaarder maakt.
hooibergje @DigitalExorcist19 september 2023 13:19
We kunnen het Japanse model proberen. Geen lange treinen die door het hele land denderen, maar treinen die relatief korte stukken op en neer rijden. Dan zijn er wat meer overstappen, maar als er iets stuk gaat, dan blijft het probleem lokaal.
Gwaihir @hooibergje19 september 2023 14:51
Dat doen we toch al? Ik denk dat de gemiddelde Japanse treinroute langer is dat de onze. Ons land is nl. lekker klein.

Daarnaast zijn overstappen voor mij als reiziger het grootste probleem 'als er iets stuk gaat'. Zo lang mijn trein gewoon door weet te rijden is alles ok, kom ik hooguit verder met m'n boek of m'n werk onderweg. Moet ik overstappen, dan wordt 't tricky. Moet ik 2x (of meer) overstappen op een dag met problemen, dan kom ik niet of nauwelijks nog thuis (en ga ik dus ook niet op weg, als het 's ochtends al duidelijk is).
Inaldt @hooibergje19 september 2023 14:55
Goed idee, zou ik zeggen. Al was het maar omdat Japan zo ongeveer het enige land ter wereld schijnt te zijn dat het qua treinen beter doet dan Nederland.

Howeverrrr... dit is twintig jaar geleden al eens geopperd. Door de NS. De conducteurs en machinisten bleken toen weinig trek te hebben in dit 'rondje om de kerk'. En dus gingen de plannen niet door.

Gezien de huidige sterke positie van deze beroepsgroep zou ik niet verwachten dat het er binnen afzienbare tijd wel van komt.
MadJo80 @hooibergje19 september 2023 16:51
Dan zijn er wat meer overstappen, maar als er iets stuk gaat, dan blijft het probleem lokaal.
Utrecht Centraal bewijst het tegendeel hierin. Daar zijn veel overstappen, maar als er op Utrecht Centraal iets omvalt, blijft dat niet beperkt tot Utrecht Centraal.

En op die manier wordt, zodra je in een "uithoek" van Nederland woont, het treinreizen helemaal een tijdrovend drama. Iedere overstap zorgt voor extra wachttijd. En als die overstap niet op elkaar aansluit, kan dat oplopen tot hele lange tijden.

We hebben intercity's én sprinters (voorheen 'stoptreinen'). Die combinatie zorgt juist voor een efficiënter gebruik van onze spoorwegen. Grotere steden zijn aan elkaar geknoopt, en vanuit die hubs kun je dan naar de spokes via de sprinters.
Blokker_1999
@hooibergje19 september 2023 19:00
Het is maar wat je relatief kort noemt. Natuurlijk ga je in Japan geen trein vinden die je van Sapporo naar Kagoshima brengt, maar dat is dan ook meer dan 2000km en zelfs met de Shinkansen ben je dan zowat een hele dag onderweg (wel maar 2x overstappen). Niet vergeten dat de Shinkansen daar op vele routes de lange afstand treinen heeft vervangen, maar midden vorige eeuw kon je perfect met 1 trein van Tokyo naar Nagasaki rijden met de Sakura Express.
MadJo80 @DigitalExorcist19 september 2023 16:44
Daarvoor is een goede IT infrastructuur nodig om al het spoorverkeer in goede banen te leiden. Ongetwijfeld een van de onderwerpen waar dit webinar over gaat.
Dark Angel 58 @DigitalExorcist19 september 2023 13:03
De NS moet eerst maar eens gaan zorgen voor een werkende dienstregeling. Dat kost ze al veel te veel moeite.
Ok, ik benoem je tijdelijk tot directeur van NS...
Succes en have fun! beide duimen omhoog :P

Daarna ga je zeker hard gillen nadat je het had geprobeerd... Stress, gevoel van onmogelijkheid, machteloos en alleen god weet wat nog meer.
Dat heeft meeste IT'ers wel eens gevoeld.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 25 juli 2024 17:56]

dakka @DigitalExorcist19 september 2023 18:45
En hoe worden de seinen aangestuurd, storingen gedetecteerd, passagiers stromen gedocumenteerd en het traject in de gaten gehouden zodat o.a. je dienstregeling en beschikbaarheid daar mede mee kan bepalen?

[Reactie gewijzigd door dakka op 25 juli 2024 17:56]

DigitalExorcist @dakka19 september 2023 19:53
Tegenwoordig met IT. Maar dat maakt IT nog niet "de kern van álles". De NS bestaat bij de gratie van de reiziger die wil reizen. De rest is ondersteunend.

Als er ándere manieren zijn om wissels, seinen en trajectcontroles te doen behalve IT, dan zouden die gebruikt worden. Sterker nog, vóórdat er IT was waren die systemen er ook wel. Maar je hebt nog steeds reizigers nodig om een vervoersmaatschappij als de NS nodig te hebben.

IT is géén doel op zich. De NS verdient hun geld niet met IT. Die verdienen geld met vervoer.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 25 juli 2024 17:56]

Lampiz @DigitalExorcist20 september 2023 11:18
En toch is het vervelend als je geen reisinformatie hebt op het station, op je app of van de conducteur. Of wanneer je geen kaartjes kunt kopen, fiets kunt huren of niet kan inchecken. De NS is allang geen bedrijf met een boemeltje en een mooie kniptang, het is een full-blown IT-bedrijf, net als banken, ziekenhuizen et cetera. Zonder IT functioneren delen nog, maar het geheel niet meer.

https://apiportal.ns.nl/ NS levert ook betaalde API's als dienstverlening, dus ze verdienen wel degelijk geld met IT.
CH4OS @DigitalExorcist19 september 2023 13:37
Al eens bij nagedacht dat de onderliggende (infra)structuur, nog best eens dusdanig complex kon zijn, waardoor een goed werkende dienstregelen bemoeilijkt wordt? :)

Ik wil hiermee zeker niet zeggen dat de problemen met de dienstregeling (al reis ik zelf niet zoveel meer met de NS of OV in het algemeen) als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar ik kan mij wel voorstellen dat de dienstregeleing er ook niet gemakkelijker door wordt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 17:56]

nandervv @DigitalExorcist19 september 2023 14:19
Lol, het werkt wel in Duitsland?
Carriere als cabaretier overwogen?

NS heeft onder de hoogste betrouwbaarheidscijfers van spoorwegbedrijven wereldwijd.
Als je zou klagen over de tarieven, dan heb je wel een punt. Gecorrigeerd voor salaris hebben we hier in Nederland namelijk de hoogste tarieven voor OV.

[Reactie gewijzigd door nandervv op 25 juli 2024 17:56]

DigitalExorcist @nandervv19 september 2023 15:25
Ok, heb je ook een recente bron voor die betrouwbaarheidscijfers?

Laatste onderzoek dat ik ken, 2018, geeft aan dat Zwitserland het beste scoort.
https://www.s-ge.com/en/article/news/20182-ranking-trains?ct
MadJo80 @DigitalExorcist19 september 2023 16:39
In 2019 stond de NS op de 6de plek: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/railroad_quality/
Daarmee was Nederland het tweede Europese land in die top 101.
Terr-E @DigitalExorcist19 september 2023 16:41
Ik weet niet of het helpt, maar volgens dit onderzoek scoort Nederland een beetje "middle of the road", als ik het goed interpreteer.
https://op.europa.eu/en/p...-01aa75ed71a1/language-en
JCD29 @Terr-E19 september 2023 17:27
Dat is een onderzoek dat telt hoeveel mensen je kan bereiken binnen x tijd, met diverse combinaties van lopen/rail/fietsen. Dat ligt vooral aan de hoeveelheid spoor die er al ligt en of dit spoor wordt benut. De hoeveelheid spoor wordt niet bepaald door de NS, die rijdt slechts in opdracht van de overheid. In Nederland zijn er relatief weinig verbindingen gezien de bevolkingsdichtheid, waardoor 'we' in dit onderzoek gemiddeld scoren. Dat zie je in de optimale reis-grafieken. Maar de frequenties (gemiddelde reis-grafieken) trekken Nederland weer iets omhoog, dus ons spoor wordt goed bereden.

Voor meer spoor moeten we bij Den Haag zijn, NS doet het goed op basis van de aanwezige infra (ook dankzij de staat van de infra die betere is dan in omringende landen).
ATS @DigitalExorcist19 september 2023 21:00
In Duitsland gaat het anders best wel vaak mis. Vertragingen gemeten in uren zijn geen uitzondering voor het (overigens wel fijne) ICE netwerk.
CH4OS @DigitalExorcist19 september 2023 15:03
Volgens mij was de context de IT van de NS, jij trekt dat vervolgens ruimer door te stellen dat de NS beter tijd en geld kan besteden aan een goed werkende dienstregeling. Ik zeg daarop dat de dienstregeling mogelijk niet goed werkt omdat de (onderliggende) (infra)structuur, daarmee doelend op de IT (infra)structuur van de NS mogelijk een impact heeft waardoor de dienstregeling niet goed werkt.

Het lijkt mij dan buiten kijf staan dat dit juist wel de verantwoordelijkheid van de NS is en dat de NS deze verantwoordelijkheid dus neemt door met het Hybride Integratie Platform te komen?

En daarnaast: omdat landen om ons heen eea in jouw optiek beter doet, moeten wij dat ook maar direct goed kunnen? Beetje generaliserend, niet? :) Ik denk eerder dat je geen idee hebt hoe onze railinfrastructuur verschilt met landen als zelfs België en Duitsland.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 17:56]

nandervv @DigitalExorcist19 september 2023 18:36
Het nederlandse OV wordt gewoon veel minder gesteund door de overheid dan andere OV-bedrijven, dus wat verwacht je.

Automobilisten worden veel meer gesubsidieerd.
CH4OS @DigitalExorcist19 september 2023 15:22
Heb je gezien hoeveel meer trein en spoor we sindsdien hebben (en hoeveel daar overheen gaat)? :? En als je er niet afhankelijk van bent, waarom dan wel klagen dat de dienstregeling niet goed is, terwijl je dus zelf de ervaring niet hebt? :?

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 25 juli 2024 17:56]

PcDealer @DigitalExorcist19 september 2023 16:39
Ik woon niet in de Randstad en ga dagelijks met het ov. Buiten een enkele keer een paar minuten (2-5) te laat door een verstoring ergens eerder op de route), ben ik erg tevreden. En volledig vergoed door mijn werkgever.
-=bas=- 19 september 2023 13:20
"moet de huidige infrastructuur veranderd worden."
"bereidt de organisatie zich voor op"
"Dat moet het platform toekomstbestendig maken."

Met andere woorden, het zijn allemaal leuke plannetjes van wat NS IT managers die het allemaal leuk hebben uitgedacht op papier maar in werkelijkheid is er helemaal nog niks en niemand weet hoe dit soort systemen zich gaan houden als alles eraan hangt.
Mijn bedrijf verwerkt ruim 200,000 API verzoeken per seconde voor een grote telecom carrier .
Zaken zoals AMQP, ZMQ, Kafka zijn dan enkel bijzaak. Je bent veel meer tijd kwijt aan het toevoegen van functionaliteit dat bovenop dit soort libraries/layers komt want daar gaat het gruwelijk fout qua performance of accountabilty.
Die IT afdeling bij de NS gaat het nog zwaar krijgen.
De reiziger zal er wel weer de dupe van worden.
DrWaltman @-=bas=-22 september 2023 19:42
Het lijkt me wellicht daarom wel een goed idee als jij hier ook bent? Als je zoveel ervaring hebt kan het voor jou interessant zijn maar juist ook een toevoeging zijn om interessante vragen te stellen die wellicht voor de NS ook interessant kan zijn net als voor het publiek? Vragen van iemand met kennis aan andere vakgenoten lijkt mij een goed idee.

[Reactie gewijzigd door DrWaltman op 25 juli 2024 17:56]

GwnLars_ 20 september 2023 00:19
"Medewerkers van Tweakers & NS zijn uitgesloten van deelname." Jammer weer dit :'(
dieguyvanit 19 september 2023 16:50
Zijn dit partijen van t zelfde niveau?

Of liggen er weer overheidseuros voor t oprapen?
hooibergje @dieguyvanit19 september 2023 16:58
Bij de NS en ProRail klotsen de overheidseuro's tegen de plinten.
nandervv @hooibergje19 september 2023 18:38
Helemaal niet. Ze worden ongeveer het minst gesubsidieerd van welke overheidsbedrijven europawijd.
Zeker voor OV halen ze heel weinig overheidsgeld op.

De NS heeft tot en met 2019 zelfs 100 miljoen euro per jaar aan dividend afgedragen aan de staatskas. Dus stop met die lulkoek en lees je in voor je wat zegt.
hooibergje @nandervv19 september 2023 20:08
ProRail krijgt in ieder geval ongeveer een miljard per jaar toen ik daarvoor werkte.
Het is dan wel jammer dat de NS dat niet krijgt.
dieguyvanit @nandervv20 september 2023 11:12
Dan laat je de (studenten)OVChipkaart weer lekker buiten beschouwing ;)
onno oliver 20 september 2023 13:14
Interessant omdat ik eigenlijk weinig hoor over de Nederlandse spoorwegen op dit gebied.

DB daar kan ik wel heel veel info over vinden wat ze doen waar ze mee bezig zijn ook in buiten het "DB gebied"
Op het Nederlandse en Duitse hacker event zijn ze er onder de naam Nerds on rails.
Makkelijk benaderbaar en als je vragen hebt over rare errors die je gezien hebt kan er uitleg komen.
Zelfde over legaal verkregen onderdelen die je wilt hergebruiken maar daar voor geen handleiding hebt en een duwtje in de juiste richting nodig hebt.
DigitalExorcist @merethan19 september 2023 15:28
Ligt er volledig aan hoe die stoom tot stand komt.... en wat voor stoom het is. Zwavelzuur kan ook stomen en is toch een tikkeltje minder gezellig dan water. Maar dat geheel terzijde.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 25 juli 2024 17:56]


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