2 weken getest: dit vinden tweakers van de Lenovo IdeaPad 5 Chrome 16IAU7

Tweakers Partners en Lenovo organiseerden recent een testpanel rondom een nieuw Chromebook: de Lenovo IP 5 Chrome 16IAU7. Na een geslaagde avond op het Tweakers HQ kregen de tien tweakers een exemplaar mee naar huis om vervolgens uitvoerig op de spreekwoordelijke pijnbank te leggen. Hieronder lees je de belangrijkste bevindingen.

Het idee achter de Lenovo IP 5 Chrome 16IAU7 is duidelijk: het is een lichte laptop, die je gemakkelijk mee kunt nemen. De computer heeft een focus op applicaties in de cloud waar je ook prima (casual) op kan gamen wanneer je gebruik maakt van streamingdiensten. Of de testers dat ook zo hebben ervaren, lees je in onderstaande reviews. Hier is onder meer ingezoomd op het beeldscherm, bouwkwaliteit, cloudgaming, gebruikersgemak en accuduur.

Lenovo IP 5 Chrome 16IAU7: beeldscherm en bouwkwaliteit

De eerste klap is een daalder waard. De bouwkwaliteit en het scherm vallen dan ook direct op bij het testpanel. Volgens Lord_Yeetemus voelt de laptop stevig en robuust. “Ik ben ervan overtuigd dat ‘ie tegen een stootje kan.” Ook bakkerjangert is tevreden: “De bouwkwaliteit is prima in orde. De gebruikte materialen voelen degelijk aan, het scherm voelt niet instabiel en tordeert niet tijdens het openklappen. Verder voelt het stoppunt bij 180 graden openklappen solide, je hebt niet het idee dat je hem per ongeluk te ver kan openklappen. Ook de toetsen op het toetsenbord voelen stevig aan.” Nitroglycerine vult aan: “De behuizing is van plastic en in een grijsblauwe kleur - die Lenovo ‘stone blue’ noemt - en is redelijk stevig te noemen. Het scherm is licht buigbaar, niet overdreven en voor deze prijsklasse prima te noemen. Ook de systeemkant van de laptop is prima stevig, alleen is er best wat flex op en rondom het toetsenbordgedeelte.” Hottestbrain vindt het toetsenbord dan weer stroef: “Het is wat stug en hoewel het initieel solide voelt, moet ik harder drukken dan ik aangenaam vind.”

Het scherm oogst unaniem lof. Tester t0mt0mg00 is enthousiast en mist alleen een touchscreen-functie: “Het 120Hz WQXGA-scherm is mooi, spiegelt niet en heeft een goeie kijkhoek. Het is geen OLED, maar wel een prima scherm. Mijn eigen laptop heeft een touchscreen en dat mis ik eigenlijk bij deze laptop.” Tweaker Jorick is dik tevreden. “Hoge resolutie, hoge refreshrate, mat IPS-scherm, goede helderheid, goede kijkhoeken en een fijne beeldverhouding van 16:10, what’s not to like? Eigenlijk niets.” Hij behoudt nog wel wat puntjes op zijn wishlist, zoals ondersteuning voor HDR, variabele refresh rate of een breder kleurenspectrum dan de 100% sRGB, maar hij snapt ook dat die specifieke kenmerken niet realistisch zijn gezien de prijs.Ondersteuning voor HDR, variabele refresh rate of een breder kleurenspectrum dan de 100% sRGB zou mijn wensenlijstje compleet maken. Maar gezien het prijssegment waar deze laptop in valt is dat niet realistisch.”

Hottestbrain is in zijn nopjes met het scherm: “Met afstand het beste wat deze laptop te bieden heeft. Het kijkt aangenaam, heeft een prima resolutie en het schermformaat vind ik eveneens zeer prettig. Het device dat ik gebruikte heeft rechtsonder wel backlight bleed, maar persoonlijk stoor ik me daar nooit zo aan.” Ook voor Rhannie is dit het beste onderdeel van de Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 16": “Ongeacht of je de laptop gaat gebruiken voor gamen of niet, het is een heel fijn scherm dat er fantastisch uitziet. Het is absoluut een hoogtepunt van deze laptop.”

Lenovo IP 5 Chrome 16IAU7: aansluitingen en accuduur

De laptop beschikt over de meest gebruikte aansluitingen: 4 USB poorten, 2 type A Gen1 en 2 type C Gen2: zowel links als rechts van de laptop een combinatie van een type A en type C poort. Beide type C poorten beschikken over displaypoort 1.4 mogelijkheden en power delivery.

Jorick: “Om dit te testen heb ik de laptop via een USB-C kabel aangesloten op een Dell U2421E met geïntegreerde dock en 90W power delivery, en daaraan een Dell U2711 verbonden middels daisy chaining. De netwerkverbinding schakelt automatisch over naar ethernet, beide schermen springen op native resolutie en de juiste refresh rate. De via de usb aangesloten muis, toetsenbord en DAC worden ook direct herkend. Het werkt plug-and-play zonder gerommel met stuurprogramma’s.”

Toch is uitbreiding voor te stellen, denkt het testpanel. “Als je veel via USB aan wilt sluiten zul je denk ik vaak een USB-hub nodig hebben, omdat veel van wat je aan wilt sluiten (muis ontvanger/bedrade muis, USB-headset, extern toetsenbord, externe opslag) veelal met een USB-A plug komt. Daarnaast zul je een USB-poort moeten gebruiken als je de Chromebook via een bedraad netwerk aan wilt sluiten, aangezien er geen fysieke netwerkaansluiting aanwezig is”, aldus tweaker Nitroglycerine.

Bakkerjangert noemt eveneens het ontbreken van een directe aansluiting en komt direct met een oplossing: “Wat ik met name mis op deze Chromebook is een ethernet aansluiting, aangezien deze specifiek ontworpen is voor cloudgaming. Cloudgaming komt het best tot zijn recht met een zeer stabiele internetverbinding en dan blijft bekabeld aansluiten de beste oplossing. De wifi heeft wel de hoogste standaard en beschikt over WiFi 6E. Uiteraard is er een workaround door een USB-c ethernet adapter te gebruiken, maar dan verlies je weer een poort.”

De accuduur staat zijn mannetje, vinden de testers. Jorick: “Met 71Wh heeft deze laptop een bovengemiddeld grote accu.” Jorick klokte ongeveer zeven uur tijdens het browsen, schrijven van zijn review en met muziek op de achtergrond. Daarbij stond de schermhelderheid op 30%, refresh rate op 120 Hz en was hyper-threading ingeschakeld hetgeen ‘ongetwijfeld een nadelige impact heeft op de batterijduur’.

Dit komt overeen met wat tester Kevsie ervaarde: “Met veel gamen en video's kijken kwam ik gemiddeld uit op zo'n zeven á acht uur, op één lading.”

ChromeOS en cloudgaming op de Lenovo IP 5 Chrome 16IAU7

Gamen op een Chromebook? Hoe gaat dat in de praktijk? Sir Lion is overall tevreden. Hij testte het systeem uit met een reeks games: Europa Universalis IV, Age of Empires IV, F1 2021, Hitman, Far Cry Primal en Call of Duty WWII. “Tijdens al deze spellen voelde het bijna alsof ik het gewoon lokaal speelde. Bijna. Zo nu en dan merkte ik wat vertraging. Ook viel me op dat de afhankelijkheid van de internetverbinding niet altijd even fijn was. De verbinding viel af en toe kortstondig weg. Grafisch waren alle spellen heel goed. Dat mag ik ook wel verwachten, omdat ik speel via het GeForce Now Ultimate pakket op een 3080. Ondanks de lange speelsessies, blijft de Chromebook vrij stil en wordt hij ook niet zo heel warm.

Lord_Yeetemus testte het systeem met een ‘laag, midden en hoog’-game, te weten Stardew Valley, Just Cause 3 en Rainbow Six Siege. Bij alle drie noemt hij de beeldkwaliteit ‘uitmuntend’, maar loopt hij qua input wel tegen wat zaken aan. Tegelijkertijd werd hij ‘letterlijk een beetje van zijn stoel geblazen hoe mooi de graphics eruit konden zien bij sommige games en hoe de verfijning van de controls waren tijdens het spelen’.

Bakkerjangert heeft via Geforce Now The Witcher 3 getest. “Dat ging heerlijk soepel. Hier komt ook het scherm goed tot zijn recht, het zag er adembenemend uit. Heel af toe had ik een hiccup, maar dat was zo minimaal dat het niet storend was.” Henkdepotvis speelde Rocket League én Bricktales. “Ik begon met Rocket League, dat speelde lekker en de resolutie was haarscherp. Ik merkte alleen twee issues: latency en package drops. Het was zeker te doen en zelfs beter dan ik had verwacht, maar wel storend. Bricktales daarentegen voelde vloeiend en alle haperingen en latency vielen me niet tot nauwelijks op. Dit is het perfecte type spel voor cloudgaming. “

Over het werken met ChromeOS is tester Rhannie tevreden. Ook heeft hij nog nuttige informatie over toekomstige beveiligingsupdates. “ChromeOS biedt goede integratie met andere diensten van Google en dat merk je direct als je de laptop voor het eerst aan zet. Na het uitpakken kun je binnen een paar minuten al aan de slag. De laptop bevat geen bloatware of andere ongewenste programma's zoals we die kennen van de meeste Windows-laptops. De laptop krijgt ChromeOS updates tot 19 augustus 2028. Google is op dit moment echter bezig met LaCrOS. Straks kun je dus nog steeds browserupdates krijgen, ondanks dat de support op het OS zelf verlopen is. Hierdoor kun je de laptop langer veilig blijven gebruiken. Zie hier voor meer informatie.”

Overall conclusie: ‘Degelijk, snel en verrassend veelzijdig’

Met vijf keer een viersterrenrecensie, vier keer een driesterrenrecensie en één keer een tweesterrenbeoordeling is het duidelijk: het testpanel is over het algemeen positief gestemd over de Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 16". Wel is hier en daar nog wat ruimte voor verbetering. Tester Jorick: “Degelijke, stille en snelle Chromebook met het scherm als grootste pluspunt. Dankzij dat 120 Hz scherm voelt gamen in de cloud alsof je lokaal op je game pc zit te spelen. Met de mogelijkheid om Steam, een Linux-ontwikkelomgeving & Android, te draaien is dit een verrassend veelzijdig apparaat - mits je kunt leven met wat beperkingen en ruwe randjes van de software.” Rhannie sluit af: “Op het moment van schrijven kost de laptop 649 euro. Als je een laptop zoekt voor cloudgaming of voor gewone mediaconsumptie, dan is het voor deze prijs een aanrader.”

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Lenovo IP 5 Chrome 16IAU7 op je gemak teruglezen, dan kan dat hier. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan kan dat in de comments onder dit artikel - of in het forum.