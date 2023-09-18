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Door Tweakers Partners

Feedback • 18-09-2023 08:00 223

De RDW wil zo snel mogelijk een digitaal rijbewijs

18-09-2023 • 08:00

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Vanaf het moment dat een bestuurder zijn eerste rijbewijs ophaalt, tot aan het parkeren bij een parkeerautomaat is de RDW betrokken. De RDW gaat in al deze zaken mee in de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en werkt met ruim 350 IT-professionals aan de digitalisering van bijvoorbeeld het parkeersysteem en een digitaal rijbewijs.

Vanuit Groningen werkt de IT-Divisie van de RDW aan nieuwe en bestaande systemen die dagelijks worden gebruikt door onder andere burgers, gemeenten en de politie. Een van de nieuwe ontwikkelingen waar de RDW aan werkt, is het digitale rijbewijs. Deze komt in een digitale wallet. Deze wallet moet voldoen aan Europese eisen, waar momenteel nog aan wordt gewerkt door de Europese Commissie. Ondertussen probeert de RDW al wel eerste stappen te zetten om inzage van rijbewijsgegevens op een smartphone, de zogenaamde Mobiele Inzage Gegevens (MIG), mogelijk te maken.

Digitaal rijbewijs op de smartphone

De RDW wil graag dat het rijbewijs straks op een smartphone kan worden opgeslagen. Een ambitieus project, omdat in Nederland het rijbewijs ook een identiteitsbewijs is. Volgens divisiemanager Gert-Jan Theuwissen is dat nog niet zo makkelijk: "Doordat het rijbewijs ook als identiteitsbewijs geldt, kan dit niet zomaar worden uitgerold. Aan een identiteitsbewijs zijn strenge regels verbonden, daarom mag dit document niet zomaar digitaal worden uitgevraagd. In Europa wordt gewerkt aan de kaders van mobiele rijbewijzen. Naast Europese regelgeving wordt er dus ook gewerkt aan de kaders voor een digital wallet. Dit is een digitale portemonnee op je smartphone waarin het rijbewijs en andere data over een persoon veilig kunnen worden opgeborgen en gebruikt.

Voordat de wetgeving en de kaders in Europa zijn vastgesteld, werkt de RDW samen met verschillende partners om te kijken hoe rijbewijsgegevens er op de mobiele telefoon uit moeten komen te zien in de toekomst. Zo is er bijvoorbeeld een nauwe samenwerking met Logius, dat ook verantwoordelijk is voor "Je bent echt aan het pionieren"veilig inloggen met een DigiD. De internationale afhankelijkheid maakt het traject onzeker, maar daardoor ook erg leuk volgens developer Raymund Simileer: “We ontwikkelen hier technologie die nog niet eerder is gemaakt. Dat brengt een bijzondere dynamiek met zich mee, erg leuk om mee te maken. Je bent echt aan het pionieren.” Hij werkt in het team dat zich bezighoudt met rijbewijzen; het digitaal rijbewijs is een van hun speerpunten de komende jaren.

Daarin boekt de RDW ook al resultaten, al zijn die voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek. Raymund: “We hebben al een pilotversie draaien waar een selecte testgroep, waaronder ikzelf, gebruik van kan maken. Nu ik dus over een testversie van een mobiel rijbewijs beschik, is mijn werk tastbaarder geworden.” Dit is een eerste stap in de ontwikkeling van digitale documenten. We pakken het stap voor stap op, zegt Gert-Jan: “We werken in sprints en kijken wat we nu al wél kunnen opleveren.”

Ondanks de agile manier van werken, moet ook de RDW wachten op regelgeving om uiteindelijk een product op te leveren waar de burger gebruik van kan maken. Natuurlijk moet de organisatie zich houden aan de strenge eisen die worden gesteld door de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Volgens Raymund is de rode draad hierin security: “Het moet allemaal erg goed beveiligd worden. Logisch ook, want je moet er niet aan denken dat een hacker er met je ID vandoor kan gaan. Het digitaal rijbewijs is dus nog in ontwikkeling. De techniek erachter testen we nu al wel. In de vorm van een proef kunnen we al de gegevens van het dronevliegbewijs digitaal aanbieden. Dit vliegbewijs is verplicht wanneer men vliegt met een drone die zwaarder weegt dan 250 gram. Dat is een officieel document dat wel digitaal wordt uitgegeven op mobiel, want dat is geen identiteitsbewijs en het heeft daardoor minder strenge eisen dan het rijbewijs.”

Van code naar de praktijk

De RDW ontwikkelt niet alleen nieuwe applicaties, maar zorgt ook voor de doorontwikkeling van bestaande systemen zoals het Nationaal Parkeerregister (NPR). Het IT-team ‘Parkeren’ houdt zich bezig met applicaties die communiceren met het NPR. Dit register wordt gebruikt door gemeenten voor het reguleren van parkeren. Met apps van parkeerproviders kunnen parkeerders bijvoorbeeld digitaal parkeergeld betalen. Elke gemeente heeft eigen regelingen en prijzen; dat maakt het systeem complexer dan Robert Monden, een van de jonge developers binnen het IT-team ‘parkeren’ van tevoren had gedacht. Robert: “We moeten zorgen dat elke gemeente haar eigen tarieven en zones kan instellen, maar ook specifieke regelingen kan toepassen. Zo heeft gemeente Rotterdam bijvoorbeeld een speciale regeling als Feyenoord moet spelen in de Kuip. Daarom moeten wij het systeem zo flexibel mogelijk inrichten.”

De RDW legt sinds 2010 parkeerrechten vast voor gemeenten. Het vastleggen van parkeerrecht gaat in grote volumes. In 2022 werd het miljardste parkeerrecht vergeven door de RDW, dat het parkeerrecht sinds 2010 vastlegt voor gemeenten. Het werken met deze volumes zorgt ervoor dat je anders moet nadenken, vertelt Robert: “Het was eerder bijvoorbeeld gebruikelijk om bij het schrijven van SQL-queries, query voor query af te vuren, dat is niet heel efficiënt. Dat merk je niet met een of twee transacties per uur, maar wel met tien transacties per seconde. Daarom gebruiken we nu joins.”

De RDW kan snel schakelen, omdat de IT-teams dicht op de praktijk zitten. De divisie ICT zit in Groningen, maar heeft nauw contact met bijvoorbeeld de kantoren in Zoetermeer en Veendam, vertelt Raymund: “Een keer per maand gaan we met het team naar Veendam. Dat is aan het einde van een sprint waar we dan nieuwe functionaliteiten presenteren en direct feedback kunnen krijgen vanuit de business.” De teams geven ter plekke demonstraties en kijken ook mee hoe de applicaties in de praktijk worden gebruikt door RDW-collega’s.

De korte afstand tot de praktijk vindt developer Robert een groot pluspunt aan zijn werk. “Het is fijn dat het maatschappelijk betrokken werk is", zegt Robert. “Je bent niet alleen maar bezig met het schrijven van code, je moet met je team bijvoorbeeld ook nadenken over hoe een webapplicatie gebruikt wordt. Het“Het is fijn dat het maatschappelijk betrokken werk is" kan er allemaal wel heel mooi uitzien, maar als die kleuren bijvoorbeeld lastig te onderscheiden zijn voor mensen die slechtziend zijn, dan is je applicatie voor hen lastig te gebruiken.” Doordat technologie verandert, maar ook de maatschappij tot nieuwe inzichten komt, zijn we constant in beweging en leren we bij, zegt Raymund. “Je roest niet snel vast hier.”

Benieuwd geworden naar wat de divisie ICT van de RDW nog meer doet? Wil je weten of er vacatures zijn die passen bij jouw profiel? Kijk dan op www.werkenbijderdw.nl/ict.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij RDW en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Verwijderd 18 september 2023 10:17
Het doel van een rijbewijs is niet alleen aantonen dat de rechtmatige bezitter rijvaardig is, maar zeker ook dat mensen die géén rijbewijs bezitten, niet rijvaardig zijn.

Een digitaal rijbewijs kan niet een simpel plaatje zijn, want dat is veel te eenvoudig te vervalsen.

Een belangrijke eis is daarom dat een foto van de betrokkene onlosmakelijk gekoppeld is (middels een digitale handtekening) aan een aantal gegevens, waaronder het type rijbewijs (A, B, ...) en uniek identificerende informatie.

Omdat een smartphone gemanipuleerd kan zijn, is het al snel nodig om het hele "rijbewijs" te kopiëren naar een toestel van de controleur en op z'n minst de pasfoto daarop te tonen en digitale handtekening(en) te verifiëren.

Nb. een bijbehorende private key mag natuurlijk niet vanaf de smartphone van de rijbewijsbezitter gekopieerd kunnen worden, vooral niet als zo'n legitimatiebewijs ook voor online authenticatie wordt ingezet (zie verderop).

Maar dit levert sowieso een privacy-issue op: een deel van de mensen (BN'ers, jonge vrouwen, ...) zal het niet prettig vinden als hun pasfoto plus andere gegevens naar andere toestellen worden gekopieerd en zo kunnen gaan zwerven. Vooral als de controleur geen politieagent is (zich al dan niet voordoend als).

Een nog veel groter risico is het als een digitaal rijbewijs ook voor online (op afstand) aurhenticatie wordt ingezet. Dan wordt het voor identiteitsfraudeurs mogelijk om zich voor te doen als jou. Nog eenvoudiger wordt dat als de bijbehorende private key van jouw smartphone gekopiejat blijkt te kunnen worden.

Eerder schreef ik hier een uitgebreid artikel over op security.nl: Authenticatie en impersonatie.

Een digitaal rijbewijs betekent niet alleen meer gemak.
bed76 @Verwijderd18 september 2023 13:17
Ik ben zelfs van mening dat je als NL (of EU) burger helemaal geen ID of rijbewijs meer bij je zou moeten hoeven dragen (en daarmee zou het punt waar je mee begint ook irrelevant worden). Of het nou digitaal is of fysiek.

Als ik tegen de dienstdoende ambtenaar (die geautoriseerd is om mijn ID te mogen verifiëren) hoe ik heet icm een geboortedatum of adres, dan kan diegene toch in het landelijke ID systeem checken of ik de persoon ben, die ik zeg dat ik ben. Hij ziet de centraal vastgelegde foto van mij kan een visuele check doen. Men kan geen vals ID meer aanmaken, tenzij diegene een ambtenaar omkoopt om dat in het centrale systeem te doen.

Nu legt de overheid de verantwoordelijkheid neer bij de gebruiker om een ID bij zich te hebben, wat steeds onpraktischer wordt (wie heeft er nog een portemonnee of portefeuille bij zich? Zeker in de zomer met je korte broek/rok waar niks in past), terwijl de overheid als enige de belanghebbende is, en ook de enige is die kan verifiëren of het klopt. En in twijfelgevallen (bij verdenking van valse ID) gaat de dienstdoende ambtenaar dit toch controleren, waarom dan niet altijd?
Verwijderd @bed7618 september 2023 13:59
bed76 schreef onder meer:
Als ik tegen de dienstdoende ambtenaar (die geautoriseerd is om mijn ID te mogen verifiëren) hoe ik heet icm een geboortedatum of adres, dan kan diegene toch in het landelijke ID systeem checken of ik de persoon ben, die ik zeg dat ik ben. Hij ziet de centraal vastgelegde foto van mij kan een visuele check doen. Men kan geen vals ID meer aanmaken, tenzij diegene een ambtenaar omkoopt om dat in het centrale systeem te doen.
Tot nu toe heeft men ervoor gekozen om dat niet zo te doen; het vereist dat alle mogelijke controleurs op elk gewenst moment een netwerkverbinding kunnen maken (beschikbaarheid) en het leidt ertoe dat zij van iedereen (ook mensen die niet voor hen staan) uniek identificerende persoonsgegevens, waaronder een pasfoto, kunnen opvragen (privacy en het risico op identiteitsfraude).
Infor40 @Verwijderd18 september 2023 15:21
Misschien denk ik te simpel. Maar beschikbaarheid van netwerk anno 2023 is toch niet meer een argument lijkt me. Hele ziekenhuizen met acuut benodigde gegevens draaien digitaal.

En als je mensen opzoekt met een unieke hash kan je toch ook niet willekeurig hashes rammen op zoek naar BN’ers. Nog los van dat je de DB ook afgeschermd zou willen zien.

Dit decentraal oplossen lijkt me knap ingewikkelder dan centraal met goeie logging en controle.
Verwijderd @Infor4018 september 2023 16:22
Infor40 scheeef:
Misschien denk ik te simpel. Maar beschikbaarheid van netwerk anno 2023 is toch niet meer een argument lijkt me. Hele ziekenhuizen met acuut benodigde gegevens draaien digitaal.
Een politieagent of andere geautoriseerde controleur "in het veld" heeft een werkende draadloze verbinding nodig. Nederland heeft een behoorlijk goede 4G dekking, maar niet 100%. In andere Europese landen is dat veel slechter, bergachtig gebied helpt zeker niet.

Infor40 schreef:
En als je mensen opzoekt met een unieke hash kan je toch ook niet willekeurig hashes rammen op zoek naar BN’ers.
Ik reageerde op @bed76 die schreef:
Als ik tegen de dienstdoende ambtenaar (die geautoriseerd is om mijn ID te mogen verifiëren) hoe ik heet icm een geboortedatum of adres, dan kan diegene toch in het landelijke ID systeem checken of ik de persoon ben, die ik zeg dat ik ben.
Als je dan toch ID-bewijzen o.i.d. op smartphones gaat zetten, werk dan niet met statische hashes maar met een systeem dat replay-attacks uitsluit.

Infor40 scheeef:
Dit decentraal oplossen lijkt me knap ingewikkelder dan centraal met goeie logging en controle.
Dit hebben we al (vele jaren geleden) decentraal opgelost, dat heet een rijbewijs.
Infor40 @Verwijderd18 september 2023 20:28
Dit hebben we al (vele jaren geleden) decentraal opgelost, dat heet een rijbewijs.
Flauw... een maatschappij kent verschillende behoeften per individu - en alleen al aan de reacties te lezen hier leeft een behoefte en dan is het interessant om na te denken over een oplossing (die veilig is en recht doet aan privacy). Dan is denken over voor- en nadelen over centrale vs decentrale bouw juist interessant.

We hebben in het verleden ook teveel 'centrale oplossingen' op basis van privacy afgeschoten (nationaal EPD) om vervolgens juist meer privacy issues te hebben (tal van communicerende EPD systemen, waarbij iedere interface opnieuw een security issue met zich mee brengt). Om nog maar niet te spreken van de ellende die 't geeft om medische informatie uit te wisselen en de risico's die daarmee gepaard gaan.

Ontopic:
Als er een controle met een foto is, is een replay attack ergens al uitgesloten. Alleen dan kan je het idd niet gebruiken bij online identificatie. Anderzijds is daar eigenlijk al een oplossing voor namelijk DigiD.

Actieve logging en controle daarop maakt misbruik aanpakken mogelijk en ik zie nog niet zo voor mij hoe je dat decentraal oplost. En dus met oprechte nieuwsgierigheid ben ik benieuwd of mensen daar ideeën bij hebben.

Controle juist van dit soort systemen en het gebruik zou je van meet af aan mee moeten nemen. Omdat het juist op het punt van de eindgebruiker vaak fout gaat in termen van privacy.
Verwijderd @Infor4018 september 2023 21:59
Infor40 schreef:
Flauw...
Ik was bloedserieus.

Infor40 schreef:
een maatschappij kent verschillende behoeften per individu - en alleen al aan de reacties te lezen hier leeft een behoefte en dan is het interessant om na te denken over een oplossing (die veilig is en recht doet aan privacy).
De meeste reageerders komen vooral zeer kortzichtig over op mij: het lijkt hen handig, maar over de nadelen lijkt niet te zijn of worden nagedacht.

Infor40 schreef:
Dan is denken over voor- en nadelen over centrale vs decentrale bouw juist interessant.
Prima, mits een eerlijke discussie plaatsvindt die niet gekleurd wordt door belanghebbende partijen. Ik laat mij daarbij graag verrassen met inzichten die ik nog niet kende, maar als die uitblijven weet ik nu al wat de uitkomst zal moeten zijn.

Infor40 schreef:
We hebben in het verleden ook teveel 'centrale oplossingen' op basis van privacy afgeschoten (nationaal EPD)
Dat is jouw mening, gelukkig (mijn mening) denken veel mensen daar heel anders over. Waarom denk je dat PGO's floppen?

Infor40 schreef:
om vervolgens juist meer privacy issues te hebben (tal van communicerende EPD systemen, waarbij iedere interface opnieuw een security issue met zich mee brengt). Om nog maar niet te spreken van de ellende die 't geeft om medische informatie uit te wisselen en de risico's die daarmee gepaard gaan.
Het gaat inderdaad heel erg de verkeerde kant op, vooral als je naar de wensen van de EC kijkt. Partijen (zoals mogelijk Palantir) doen hun lobbywerk kennelijk erg goed.

Infor40 schreef:
Ontopic:
Als er een controle met een foto is, is een replay attack ergens al uitgesloten.
Ik begrijp niet wat je bedoelt.

Infor40 schreef:
Alleen dan kan je het idd niet gebruiken bij online identificatie. Anderzijds is daar eigenlijk al een oplossing voor namelijk DigiD.
DigiD is aan het verloederen doordat er steeds meer op wordt aangesloten en end-user-devices steeds interessantere doelwitten (denk malware of "legitieme" RAT's) worden voor cybercriminelen. DigiD zou helemaal een grote puinhoop worden als je daarmee op elke zelfbenoemde webshop zou kunnen authenticeren.

Infor40 schreef:
Actieve logging en controle daarop maakt misbruik aanpakken mogelijk en ik zie nog niet zo voor mij hoe je dat decentraal oplost. En dus met oprechte nieuwsgierigheid ben ik benieuwd of mensen daar ideeën bij hebben.
Actieve logging en controle daarop is duur en is daarom in de praktijk bijna altijd wishful thinking.

Zelfs in Microsoft's netwerken kruipen Chinezen (meer dan 1 maand) rond die een Azure kroonjuweel (private key) uit een crashdump afkomstig van een computer in een afgesloten netwerk weten te kopiëren. Met als gevolg een flink aantal gehackte high profile klanten.

Bovendien, hoe meer data er rondvliegt, hoe lastiger misbruik valt te detecteren. Systemen zijn daarnaast vaak zo complex dat niemand nog het overzicht heeft en tussen de vele anomalies de echt ongewenste kan herkennen.

Ook wordt veel te lax omgesprongen met authenticatie van veel te veel geautoriseerden (om redelijkerwijs veilig met de kennelijk gewenste hoeveelheid aan vertrouwelijke informatie te kunnen ongaan). Als je in gegevens van rijvaardigen (of patiënten etc.) wilt rondstruinen, ben je op dit moment wel heel erg dom als je dat vanuit jouw eigen account doet.
Infor40 @Verwijderd19 september 2023 12:44
Daarom moet je zorgen dat systemen niet zo complex worden en niet al teveel interfaces kennen. Spaarzaamheid is key voor security. Evenals behoeften serieus nemen, want juist door dat niet te doen gaan mensen zonder voldoende kennis van zaken dingen ontwikkelen die je juist niet wilt.
Verwijderd @Verwijderd18 september 2023 18:38
Zonder netwerk kunnen ze een heleboel werk niet meer doen. Hoe onderscheiden zij een vals ID van een echte zonder netwerk? Hoe ontvangen zij communicatie van het hoofdkantoor of melden zij collega's dat er ergens een situatie gaande is? Ergo, politiewerk kan al niet zonder netwerk.
sympa @Verwijderd19 september 2023 07:14
Een vals ID kan je onderscheiden door het ontbreken van echtheidskenmerken. Op dezelfde manier als met vals geld zeg maar.
En bij een rijbewijs met een "stukje data" er in kan je ook een digitale handtekening offline controleren. Als het stukje data groot genoeg is past ook een foto er in.
Xander2 @bed7618 september 2023 18:06
Nu legt de overheid de verantwoordelijkheid neer bij de gebruiker om een ID bij zich te hebben, wat steeds onpraktischer wordt (wie heeft er nog een portemonnee of portefeuille bij zich?
Sorry, ik vind dit nergens over gaan.

Als je een auto instapt neem je rijbewijs, kentekenbewijs en verzekeringsgegevens mee omdat je deze bij een ongeval nodig hebt. Dat is je verantwoordelijkheid naar andere weggebruikers, niet die van de overheid.
Verwijderd @Xander218 september 2023 18:52
Wat hij dus correct insinueert is dat dit complete onzin is als we alles correct en veilig aan elkaar linken. Waarom zou ik deze papierwinkel nodig hebben? Stel ik heb een ongeluk, dan is die verzekering niet verbonden aan het papiertje, maar aan het kenteken. Ergo, een kenteken hebben is genoeg om van alles te achterhalen.

Denk maar na, jij raakt iemand en rijdt door, deze noteert jouw kenteken. Op "magische" wijze weten de juiste personen precies wie jij bent, wat je auto is, waar je woont en wat je gedaan hebt. Die gegevens kun je dus op basis van een kenteken allemaal tevoorschijn toveren. Dus stel ik raak jouw auto, dan zou mijn naam en kenteken in principe genoeg moeten zijn voor jouw verzekeraar om de mijne te vinden, mits daar systemen voor zijn.
Xander2 @Verwijderd18 september 2023 19:35
Wat hij dus correct insinueert is dat dit complete onzin is als we alles correct en veilig aan elkaar linken. Waarom zou ik deze papierwinkel nodig hebben?
Waarom zouden we in deze tijd een redelijk veilig en werkend systeem aanvullen voor veel geld waarvan je weet dat het niet 100% correct en veilig gaat worden maar minder veilig en correct dan nu het geval is?

Omdat je 2 pasjes moet meenemen als je de verzekering in de auto laat?
Verwijderd @Xander219 september 2023 00:04
Ik probeer juist zoveel mogelijk pasjes-loos te zijn en zoveel mogelijk via de telefoon te doen waar mogelijk. Laatst ook een OV-pasje kwijtgeraakt. Dingen zijn klein glijden makkelijk ergens tussen/uit.
Malfoi @Verwijderd19 september 2023 13:06
Niks persoonlijks tegen jou, @Verwijderd, maar zulke argumentatie wordt in deze Tweakers discussie heel vaak gebruikt, en wat mij onterecht:

MIJ gebeurt het nooit / In MIJN geval dit, in MIJN geval dat.

We doen allemaal maar of onze EIGEN ervaring maar leidend is voor ieder ander. Nou, ik zal je vertellen, IK ben nog nooooit een pasje zomaar kwijt geraakt bijv. omdat het ergens tussen gleed.

Of zoals ieman dopperde hierboven, "wie heeft er nog een portemonnee op zak". Nou ik, en nog honderdduizenden zo niet miljoenen andere Nederlanders. Waarom? Omdat ik het gewoon prettig vind.

Wat ik wil zeggen: we vergeten in dit forum vaker dat er buiten "onze" eigen bubbel een hoop andere ervaringen/meningen/usecases zijn.
Verwijderd @Malfoi19 september 2023 15:17
Oke, blijft het feit dat het mensen gebeurt, anders zouden er geen FAQs en hele geautomatiseerde processen zijn om met pasjesverlies om te gaan. Ik zie er af en toe ook wel eens in de trein of op straat liggen. Dan is dit toch niet alleen in mijn bubbel?
Twazerty @Verwijderd20 september 2023 09:57
Ik heb ook wel eens een smartphone in de trein gevonden. Waarschijnlijk ook ergens tussendoor geglipt. FAQs zullen dan ook nodig zijn voor verloren telefoons. Ik zie niet welk probleem we dan aan het oplossen zijn. Heeft naar mijn mening niets te maken met het kwijtraken van pasjes.

Afgelopen jaren heb ik meer smartphones gevonden dan idkaarten/rijbewijzen/bankpasjes.
Malfoi @Verwijderd20 september 2023 10:18
Wat betreft dit voorbeeld, zeker gebeurt dat ook buiten jouw bubbel. Waar ik meer op doelde dat over het algemeen hier in de comment sectie veelal wordt geredeneerd dat "als het mij gebeurt, dan is dit bij iedereen zo".

Daarom haalde ik ook dat andere voorbeeld met die portemonee aan. Er zijn waarschijnlijk meer mensen (aanname) die een portemonnee wél handig vinden dan mensen die het niet handig vinden. En dan worden er met argumenten gegooit als "wie heeft er nog een op zak". Dat doodt de hele discussie.
mr_evil08 @Xander218 september 2023 19:17
Gewoon permanent in de auto laten liggen ?
Heb je dat probleem ook niet.
Xander2 @mr_evil0818 september 2023 19:47
Rijbewijs hou ik bij me, handig als je b.v. bij je ouders bent of buren te hulp schiet.
Kentekenbewijs is eigendomsbewijs, niet achterlaten in de auto.

Is allemaal echt geen probleem, als je weggaat neem je spullen mee die je nodig hebt.
mr_evil08 @Xander218 september 2023 20:45
Kentekenbewijs maakt niet uit zolang je deel C maar niet in de auto bewaard.
In andere voertuigen rij ik zonder rijbewijs, vormt geen enkel probleem zolang je ID bij je hebt, de politie kan het controleren.

In theorie krijg je een boete, in praktijk niet.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:39]

Xander2 @mr_evil0818 september 2023 21:02
Tegenwoordig heb je een pas als kentekenbewijs ;)
Steyn_E @Xander219 september 2023 09:43
Ja. Die kan gewoon in de auto blijven liggen want zonder overschrijvingscode kun je daar niks mee. Die code is het huidige “deel C”.
mr_evil08 @Xander219 september 2023 18:16
Dan nog zie ik geen reden waarom je het kentekenbewijs uit de auto zou halen, dieven kunnen er toch niks mee en zo vaak wordt een auto ook weer niet opengebroken.
TjardE @Xander219 september 2023 10:29
En straks ben je verplicht je telefoon bij je te hebben?
mr_evil08 @TjardE19 september 2023 18:18
Er bestaat altijd een plan B.
Geen enkele dienst verplicht je de smartphone bij je te hebben, je maakt het voor jezelf wel heel moeilijk om het apparaat niet bij je te hebben.

Natuurlijk navigatie hoeft ook niet op de smartphone, je kan ook een papieren wegenkaart pakken.

Nee zelfs MFA diensten hebben een alternatief alleen weten veel mensen dat niet.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:39]

jaapzb @bed7618 september 2023 14:20
Elke politieagent en BOA rechtstreeks toegang geven naar een register waarin ze alle gegevens van alle burgers van het land in kunnen zien? Klinkt als een goeie methode om heel veel fraude, doxxing en noem maar op in de hand te spelen.

Een fysiek kaartje kan je geven aan de agent of boa, die kan op basis van het kaartje gelijk al zien of het een geldige, officiele kaart is. Mocht die het niet vertrouwen kunnen ze naar het bureau bellen om bepaalde gegevens te checken.

Die laatste stap zou je nog kunnen vervangen met een digitale rijbewijs check d.m.v. een nfc chipje in je rijbewijs en een lezer-appje op een dienstapparaat van de agent of boa. Het systeem kan dan alleen gegevens ophalen als je fysiek een kaart van iemand in de hand hebt.

Hoeveel moeite is het nou echt om een kaartje mee te nemen...

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 22 juli 2024 16:39]

mjl @jaapzb18 september 2023 17:30
Dat is op te lossen door een apk die een token genereerde, jouw public key als het ware. Op basis van de rechten van de ambtenaar in kwestie kan deze de key gebruiken icm met zijn/haar/hun personal key (gekoppeld aan de rechten die bij de functie hoort) en kan dan de relevante informatie opvragen. Random adres gegevens gebruiken om data te verzamelen is dan al niet meer nodig.

We moeten naar een centraal identity & access management systeem waarmee we dit allemaal kunnen regelen.
Verwijderd @jaapzb18 september 2023 18:44
Elke politieagent en BOA rechtstreeks toegang geven naar een register waarin ze alle gegevens van alle burgers van het land in kunnen zien? Klinkt als een goeie methode om heel veel fraude, doxxing en noem maar op in de hand te spelen.
Nee, dat kan gewoon een one-way systeem zijn. Zoals @mjl al vermeldde, eerst moeten een aantal gegevens worden opgegeven. Dat betekent dat je zonder combinatie van deze gegevens dus niks kan opvragen. Dit is ook al hoe accounts en wachtwoorden op het internet werken. Er is natuurlijk een middenweg tussen niets mogen inzien en volledige database admin zijn. Ik snap niet waarom er juist op een techsite altijd naar dit soort extremen wordt gegrepen, alsof basiskennis van IT ontbreekt.

Een combinatie van gegevens zou op zich voldoende moeten zijn. Jij geeft bvb. je volledige naam, geb. datum en adres op, de politieagent krijgt vervolgens een foto en wat gegevens te zien om dat te verifiëren bij twijfel foto<->echt persoon, stelt je eventueel nog een vraag, gebaseerd op de ontvangen gegevens ter verificatie en klaar ben je.
Hoeveel moeite is het nou echt om een kaartje mee te nemen...
Veel, ik wil het gewoon niet en het slaat gewoon nergens op. Ik wil niet het gevoel hebben dat ik gevaar loop op een boete of reisje politiebureau omdat ik het gore lef heb om de straat over te steken naar de buren en geen plastic kutkaartje in m'n broek heb zitten die bewijst dat ik hier wel mag zijn, mocht oom agent me wat willen vragen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:39]

jaapzb @Verwijderd18 september 2023 20:42
Dus in plaats van een korte identiteitscheck d.m.v een kaart waar eigenlijk alleen mijn naam en geboortedatum op staan moet ik dan ook al mijn verblijfplaats aan oom agent geven? En als ik die dan geef kan hij gelijk allerlei andere info over mij ook inzien... en dat wordt allemaal centraal opgeslagen in een database waar elke politieagent en boa maar toegang tot heeft... ik begrijp niet hoe ne niet ziet dat dat een privacy nachtmerrie is.
Verwijderd @jaapzb19 september 2023 00:02
En jij denkt dat de politie niet weet waar jij woont? Je staat gewoon ingeschreven bij je gemeente toch? En een identiteitscheck zou alleen moeten gebeuren bij een misdrijf of noodgeval, boeiend of dit dan 30 seconde of een minuut duurt om uit te vogelen.
jaapzb @Verwijderd19 september 2023 00:35
De politie vast wel. De gemiddelde agent op straat hoop ik van niet
Marzman @bed7618 september 2023 15:39
Maar wat moeten ze dan gebruiken om te zien of je wel de juiste persoon bent als je niks kan tonen. Gezichtsherkenning? Vingerafdrukken? Dan liever een pas.
Orphu @bed7618 september 2023 18:56
Wat nou als jou wat overkomt, mogelijk kun jij jezelf niet meer indentificeren, dan is iets op zak hebben toch wel fijn of niet? Of het nou digitaal is of een pasje. Ook wel fijn voor familie dat die ingelicht kunnen worden als jij verwondingen hebt opgelopen, of erger.

Mijns inziens denken teveel mensen alleen maar dat hen toch niets overkomt, zij het medisch of anders.
n0mn0m @bed7619 september 2023 13:43
Eens, in heel veel verschillende landen wordt er gebruik gemaakt van een digitale overheids-app waar alle relevante documenten inzitten. Waarom dit in Nederland (Europa) nog niet aan de orde is...?
BeosBeing @bed7621 september 2023 10:45
Ik ben zelfs van mening dat je als NL (of EU) burger helemaal geen ID of rijbewijs meer bij je zou moeten hoeven dragen (en daarmee zou het punt waar je mee begint ook irrelevant worden). Of het nou digitaal is of fysiek.
En dan komt er een toerist of zakenreiziger uit Amerika, Japan, Z.Korea, China en die staat niet in het systeem. Sterker nog, die landen zijn nog behoorlijk digitaal ontwikkeld, dus je zou via een wederkerige koppeling in het systeem van de overheid daar kunnen kijken, de vraag is moet je dat willen want dan kan bv China ook hier in het systeem kijken.

Lastiger wordt het met landen die hun systemen anders, of niet digitaal zijn ingericht. Als je hier als nieuwe inwoner wilt inschrijven bij een gemeente, dan vraagt die niet om een id of paspoort, maar om een geboortecertificaat of -akte. Hier geeft de gemeente uiteraard geen origineel mee, maar een uittreksel uit het geboorteregister (en dat doen veel ons omringende landen ook, inclusief Marokko, Algerije, Tunesië, Gambia, ... ) maar er zijn ook landen waar je dus een fotokopie van de originele akte krijgt, vaak gemaakt op gekleurd papier en verkleind - met statistische gegevens erbij - uit uiteraard de nodige stempels, zegels en linten om de authenticiteit te bevestigen, en kopieën of vervalsingen te bemoeilijken. In andere landen staan dat soort gegevens nu eenmaal heel vaak niet digitaal opgeslagen, laat staan online. Van 2005-2010 had SBS6 een tv-programma genaamd "Groeten uit de Rimboe" waarbij drie Nederlandse gezinnen drie weken verblijven bij inheemse stammen in Namibië, Indonesië en Togo, later kwamen er afleveringen uit Ethiopië, Papua-Nieuw-Guinea, Ecuador, Kenia, Mali. Van 2006 tot 2011 kwamen leden van die stammen daar op bezoek bij de families in Nederland en België, deze mensen hadden veelal geen id-kaart, en vaak zijn de stamleden ook bij geen een overheid geregistreerd.
Als ik tegen de dienstdoende ambtenaar (die geautoriseerd is om mijn ID te mogen verifiëren) hoe ik heet icm een geboortedatum of adres, dan kan diegene toch in het landelijke ID systeem checken of ik de persoon ben, die ik zeg dat ik ben.
En dan heet je Jan de Vries of Kees Jansen en heb je tientallen naamgenoten in het systeem staan. Ik weet nog dat de TUE in de jaren 90 twee studentes die chemie en bouwkunde studeerden niet uit elkaar konden halen omdat ze dezelfde voorletters, achternaam en geboortedatum hadden - niet ongebruikelijk bij tweelingen overigens.
Men kan geen vals ID meer aanmaken, tenzij diegene een ambtenaar omkoopt om dat in het centrale systeem te doen.
Degene die de ambtenaar omkoopt om iets in het centrale systeem te veranderen zal niet de betrokkene zelf zijn, maar eerder een ander, een hogere leidinggevende of een hacker. We gaan hier al snel richting fantasie zoals in films als "The Net", "Enemy of the State" of de Bourne series - maar de werkelijkheid is vaak veel absurder dan dat mensen kunnen bedenken.
Nu legt de overheid de verantwoordelijkheid neer bij de gebruiker om een ID bij zich te hebben, wat steeds onpraktischer wordt (wie heeft er nog een portemonnee of portefeuille bij zich?
Hoezo wordt het steeds onpraktischer? Vroeger had je een papieren document, tegenwoordig een plastic kaartje dat niet beschadigd als het nat of zelfs gewassen wordt, en een stuk kleiner is, en een chip waar allerlei extra data op kan staan.
Zeker in de zomer met je korte broek/rok waar niks in past), terwijl de overheid als enige de belanghebbende is, en ook de enige is die kan verifiëren of het klopt.
De overheid is echt niet de enige belanghebbende. Wel is het zo dat de overheid heel veel andere "belanghebbenden" heeft aangewezen, zoals banken, werkgevers e.d. die de gegevens ervan moeten vastleggen.
En in twijfelgevallen (bij verdenking van valse ID) gaat de dienstdoende ambtenaar dit toch controleren, waarom dan niet altijd?
Omdat controleren tijd kost. Een snelle oppervlakkige blik op een id-kaart kost nauwelijks tijd, en dat is beter voor de ambtenaar, maar vooral beter voor de betrokkene die anders bij iedere controle 5 minuten tot misschien zelfs een half uur zou moeten wachten.
mr_evil08 @bed7624 september 2023 18:36
Hoe ga jij ermee om als je bijvoorbeeld een ongeval krijgt te voet of fiets en je telefoon stuiterd over de straat waardoor die onbruikbaar is en jezelf bent buiten bewustzijn?

Hoe willen ze dan weten wie je bent ?
Je zult toch iets bij je moeten hebben en kennerlijk is een smartphone geen probleem, waarom 1 pasje wel(die je in het telefoon hoesje kan stoppen)?

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:39]

Marzman @Verwijderd18 september 2023 13:16
Je kan toch gewoon een chip in het huidige rijbewijs stoppen, dan is het digitaal.

In Belgie is dat ook zo met de id-kaart, die werkt ook als E-ID, online, maar ook lokaal via de chip.
Verwijderd @Marzman18 september 2023 13:48
Marzman schreef:
Je kan toch gewoon een chip in het huidige rijbewijs stoppen, dan is het digitaal.
Zoals veel andere Tweakers laten weten, is geen fysiek rijbewijs meer mee hoeven nemen best handig, namelijk met een alternatief in je smartphone die je sowieso bij je hebt. Met een chip in een rijbewijs bereik je dat doel niet.

Marzman schreef:
In Belgie is dat ook zo met de id-kaart, die werkt ook als E-ID, online, maar ook lokaal via de chip.
Eén van de grote problemen bij online authenticatie zijn nepwebsites (phishing). Je moet de controleur erop kunnen vertrouwen dat deze zich niet voordoet als jou op een legitieme website, d.w.z. als een AitM (Attacker in the Middle).

Zie bijv. dit artikel van gisteren.
RobWu @Verwijderd18 september 2023 14:23
"Zoals veel andere Tweakers laten weten, is geen fysiek rijbewijs meer mee hoeven nemen best handig, namelijk met een alternatief in je smartphone die je sowieso bij je hebt...."

Spreek voor jezelf (en voor sommige anderen...)
Maar Ik neem nl. niet altijd m'n smartphone overal mee naar toe. Wellicht ben ik een uitzondering hierin, maar als ik 'm niet nodig heb, waarom meezeulen? Het is wel eens fijn om niet 100% bereikbaar te zijn. ;)
Het rijbewijs zit in de portomonnee, die heb ik wel altijd bij me.

Het oeverloze digitaliseren van de EU in deze is imho onnodig, en veel te fraude gevoelig.
Alles digitale ID info in een pas, what can go wrong.....
ruftman @RobWu18 september 2023 14:48
Nee hoor, je bent niet de enige die z'n smartphone niet altijd bij zich heeft.
Heerlijk om ook niet bereikbaar te zijn......
Ryuukami @ruftman18 september 2023 21:36
Ik heb niet eens een smartphone maar een ouderwets klapphontje. Ik heb er een thuis maar daar zit geen simkaart in die heb ik alleen voor de apps omdat je sommige dingen niet eens meer kan met een computer. Je heb zelfs een app nodig om in te loggen op sommige sites.
Marzman @Verwijderd18 september 2023 15:34
Je kan voor authentificatie gewoon bestaande vertrouwde systemen gebruiken, in Nederland zou ik denken aan DigiD. In Belgie is dat Itsme.

Een latere stap kan dan zijn dat het toegevoegd kan worden in Google Wallet.

[Reactie gewijzigd door Marzman op 22 juli 2024 16:39]

RobWu @Marzman18 september 2023 17:11
Je kan voor authentificatie gewoon bestaande vertrouwde systemen gebruiken, in Nederland zou ik denken aan DigiD. In Belgie is dat Itsme.

Een latere stap kan dan zijn dat het toegevoegd kan worden in Google Wallet.
LOL.... Van de regen in de drup.... 8)7
Marzman @RobWu18 september 2023 17:42
Als extra manier voor wie dat wil, niet als enige rijbewijs.
RobWu @Marzman18 september 2023 18:41
Blijft van de regen in de drup.

Beide partijen zijn niet te vertrouwen met je data ;)
Aldy @Verwijderd18 september 2023 13:48
Bedankt voor de duidelijke uiteenzetting.
Een nog veel groter risico is het als een digitaal rijbewijs ook voor online (op afstand) authenticatie wordt ingezet.
Om deze reden kan Yivi worden ingezet. En als er nog een functionaliteit in Yivi daarvoor moet komen, dan zal dat ongetwijfeld worden bijgemaakt.
Verwijderd @Aldy18 september 2023 14:20
Aldy schreef:
Bedankt voor de duidelijke uiteenzetting.
Graag gedaan! Discussie hierover is prima, maar dan moeten we, naast alle voordelen, ook alle nadelen meewegen.

M.b.t. online authenticatie schreef Aldy:
Om deze reden kan Yivi worden ingezet. En als er nog een functionaliteit in Yivi daarvoor moet komen, dan zal dat ongetwijfeld worden bijgemaakt.
Yivi (voorheen IRMA) is een prima privacy-beschermend initiatief, maar identiteitsfraude is er veel te eenvoudig mee mogelijk.

Te veel mensen denken bijvoorbeeld dat als zij online aantonen dat zij ergens oud genoeg voor zijn (porno kijken, gokken, alcoholhoudende drank kopen, etc.) dat te jonge mensen dat dan "dus" niet meer kunnen.

Die aanname is hartstikke fout.

De meeste jongeren zijn het helemaal niet eens met dat soort opgelegde regels, en zullen (met of zonder toestemming) identiteitsfraude plegen om te krijgen wat zij willen.

Bovendien blijken smartphones keer op keer lek, en is het maar helemaal de vraag of zij, en het "systeem" eromheen, "veilig genoeg" zijn om als online identificatiebewijs te dienen.

D.w.z. niet om te bewijzen dat jij jij bent, maar hoe goed wordt voorkómen (in alle mogelijke scenario's, die we zelden allemaal overzien) dat een fraudeur zich voor kan doen als jou, waarna, in elk geval in eerste instantie, jij voor de rekening opdraait.
Tjidde @Verwijderd18 september 2023 14:43
Je kunt toch een combinatie van gegevens die jij op je telefoon hebt valideren via een bepaalde portal, als jij hier recht toe hebt. Bijvoorbeeld verhuur bedrijven.

Als jij een auto wilt huren en jij toont een rijbewijs. Dat er een code is en bijvoorbeeld naam die je toch al registreert om te kijken of het klopt.

Dat als ik bij de verhuurder sta dat ik dan een code kan generen en kan aangeven hij mag gegevens ABC zien om te valideren dat mijn rijbewijs van mij is.

De code verloopt dan 5minuten(of zo) na aanvraag.

Met andere worden de CoViDchecker x10.

Dan zal denk ik vervalsen al iets lastiger zijn.

Het is natuurlijk wel lastig als ik een tweelingbroer zou hebben en met zijn digid inlog voor een rijbewijs.

[Reactie gewijzigd door Tjidde op 22 juli 2024 16:39]

Verwijderd @Tjidde18 september 2023 16:03
Tjidde schreef:
Je kunt toch een combinatie van gegevens die jij op je telefoon hebt valideren via een bepaalde portal, als jij hier recht toe hebt. Bijvoorbeeld verhuur bedrijven.

Als jij een auto wilt huren en jij toont een rijbewijs. Dat er een code is en bijvoorbeeld naam die je toch al registreert om te kijken of het klopt.

Dat als ik bij de verhuurder sta dat ik dan een code kan generen en kan aangeven hij mag gegevens ABC zien om te valideren dat mijn rijbewijs van mij is.

De code verloopt dan 5minuten(of zo) na aanvraag.
Hoe complexer een systeem, hoe groter de kans op kwetsbaatheden.

Het is in het belang van de autoverhuurder om jouw identiteitsbewijs goed te checken, nl. om ergens een rekening naar toe te kunnen sturen als het voertuig niet, beschadigd of met lege tank wordt teuggebracht.

Het is in jouw belang dat de verhuurder dit grondig doet, om te voorkómen dat een dief legitimeert met een een kopie van jouw rijbewijs met diens foto er op gemonteerd.

Het is in het belang van de dief dat zij of hij niet de rekening krijgt gepresenteerd en/of wordt vervolgd voor diefstal.

Digitale authenticatiesystemen maken ketens langer met vaak erg zwakke schakels.

Tjidde schreef:
Met andere worden de CoViDchecker x10.
Iets met rode lap en stier.

Met de CoronaCheck app kon zeer eenvoudig worden gefraudeerd en niet alleen daardoor werkte deze app averechts (toen ik dat schreef wilde men dat nog niet horen).

Als authenticatie niet in het belang van de betrokkene én niet in het belang van de controleur is (ander voorbeeld) heb je een "gigantische uitdaging".
Memori @Verwijderd18 september 2023 15:37
een deel van de mensen (BN'ers, jonge vrouwen, ...) zal het niet prettig vinden als hun pasfoto plus andere gegevens naar andere toestellen worden gekopieerd en zo kunnen gaan zwerven.
Waarom zouden voornamelijk alleen BN'ers of jonge vrouwen dit niet prettig vinden? Het is een rare stelling om zonder onderbouwing tussen een zin te proppen, en ik neem het je best wel kwalijk voor iemand die artikelen in een as-manner-of-fact manier schrijft (waar verder niets mis mee is - die rare stelling past er gewoon niet tussen).
Verwijderd @Memori18 september 2023 16:48
Ik schreef:
...een deel van de mensen (BN'ers, jonge vrouwen, ...) zal het niet prettig vinden...
Waarop Memori reageerde:
Waarom zouden voornamelijk alleen BN'ers of jonge vrouwen dit niet prettig vinden? Het is een rare stelling om zonder onderbouwing tussen een zin te proppen ...
Ik weet niet wat je met "voornamelijk alleen" bedoelt.

Ik schreef "een deel" omdat veel Nederlanders denken en zeggen dat zij niets te verbergen hebben (hopelijk zijn de risico's voor een deel van hen beperkt). Daarna gaf ik twee voorbeelden gevolgd door drie punten omdat ik wellicht groepen over het hoofd zie.

Over het feit dat BN'ers (voorbeeld: Barbie in een ziekenhuis in Den Haag) en jonge vrouwen (voorbeeld: ongewenste contactverzoeken na tonen legitiematiebewijs i.c.m. CoronaCheck app in horeca) heb ik best veel gelezen.

Bovendien ligt dit voor hand gezien de aard van de ("nieuws"gierige en/of seksistische) mens.

Last but not least is dit niet de kern van de discussie.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:39]

Djerro123 18 september 2023 08:07
“Het was eerder bijvoorbeeld gebruikelijk om bij het schrijven van SQL-queries, query voor query af te vuren, dat is niet heel efficiënt. Dat merk je niet met een of twee transacties per uur, maar wel met tien transacties per seconde. Daarom gebruiken we nu joints.”
Wat zijn “joints” in deze context? Of wordt hier joins bedoelt? In geval van dat laatste is dit weinig vernieuwend, joins gebruiken we al zolang ik kan herinneren..

Laat ik overigens zeggen dat ik het heel goed vind dat de RDW al hiermee bezig is! Wachten op regelgeving en dan pas handelen betekent nodeloze vertragingen, en een slechtere ervaring voor de burger (vergeleken met de andere digitale ervaringen die de burger ook heeft).

Wat mij wel opvalt is dat hier in zijn geheel niet wordt gesproken over privacy, hoe/wanneer/of de overheid kan ingrijpen in je “digitale wallet”, en gelieerde vraagstukken die toch echt voorop in de discussie spelen.
Cybje @Djerro12318 september 2023 09:00
Hier worden vrij zeker joins bedoeld.

Ik vind het wel vrij pijnlijk dat hier iemand aan het werk is gezet die dit dus zo significant vindt in z'n werk, dat het in deze advertorial staat. Naar mijn idee zijn joins toch les 2 in het schrijven van SQL queries. Er zal wel een wereld voor diegene opengaan als de snelheidswinst van indexen wordt ontdekt...
Kees BOFH @Cybje18 september 2023 10:06
En toch zie ik dit soort zaken heel erg vaak. Het werkt, dus waarom zou je optimaliseren? In de test omgeving met weinig data is het snel, in de begintijd van productie is het ook snel, maar naar mate je meer data hebt word het steeds trager.

En ook in diverse frameworks denkt men niet na over optimalisaties, vaak doet de programmeur dan gewoon een $repository1->getItems, $repository2->getItems en doe je de join in de code omdat het veel minder werk is dan het meteen optimaliseren. En heel vaak is dat ook genoeg. Het is niet heel vreemd om pas te optimaliseren als je er last van hebt, soms is je code simpeler en begrijpbaar houden ook belangrijk.
KabouterSuper @Cybje18 september 2023 10:19
Inderdaad! Het strookt wel met mijn ervaring dat veel c++/c#/java-programmeurs totaal niet snappen dat een database meer is dan opslag van data. Ik zie zo vaak tabellen zonder indices en geen of arbitraire pk's. En maar verbaasd zijn dat de applicatie niet schaalt (wat vervolgens opgelost wordt door nog minder in de database te doen en alles in BI-oplossingen te bouwen).
Djerro123 @KabouterSuper18 september 2023 10:47
Een database is ook niet meer dan opslag van data. Dat je dat goed en fout kan doen, maakt het niet dat het ineens iets meer is dan dat.

Zie het als een kast; ik kan alle doosjes netjes opstapelen, labels gebruiken op schappen en handige opbergbakjes neerzetten voor kleine dingetjes, maar het blijft gewoon een kast. Het is alleen irritanter te gebruiken als ik alles er random in gooi.

Verder, herken ik wel wat je zegt maar zie ik juist ook het tegenovergestelde gebeuren; DBAers die hard wegrennen met business logica in de data laag van een applicatie bouwen. Talloze klanten gezien die van gekkigheid niet weten wat die mensen de afgelopen 30 jaar in hun Oracle database hebben gepropt, en nu een x-jaar transformatie project moeten starten om dat ding de nek omgedraaid zien te krijgen.

Terwijl een beetje samenwerking, design en vastlegging van keuzes toch veel drama zou kunnen voorkomen. Maar ja, wie zit er nou in de IT omdat die zo’n mensen-mens is he? ;)
latka @Djerro12318 september 2023 12:20
Helemaal leuk als er gereorganiseerd wordt en de interactie business-development geformaliseerd wordt en de DBA'er dan niet meer met de business praat maar wel een brok businesscode in de DB heeft gestopt.... probeer in zo'n organisatie nog maar eens een verandering door te voeren. Dat gaat vrij stroef.
link0007 @Cybje18 september 2023 10:46
Ja dat zet toch wel aan het twijfelen over de competenties van dit team. Dan ga ik me ook direct afvragen welke normalisatievorm ze hanteren in de database, want het lijkt me toch dat bij 3NF joins vrij noodzakelijk zijn.
MrCuddles @Cybje18 september 2023 13:40
Niet elke database ondersteund relaties. Ik vermoed dat het joinen van data veel meer implicaties heeft gehad dan deze opmerking doet denken. Grote gedistribueerde databases zijn niet relationeel, daar een tussenweg in vinden kan best complex wezen.

Wel een beetje stom dat er joinTs staat ipv joins.
Aldy @Djerro12318 september 2023 13:52
Laat ik overigens zeggen dat ik het heel goed vind dat de RDW al hiermee bezig is! Wachten op regelgeving.....
Nog leuker wordt het als jouw ideeën straks algemeen goed worden in heel Europa. Dat is dan best iets om trots op te zijn. (Met 'jouw' ideeën bedoel ik natuurlijk de ideeën van de mensen die daar mee bezig zijn bij het RDW)
Andros 18 september 2023 08:06
In Nederland zal er best vraag naar zijn, genoeg mensen die de deur uit gaan zonder portemonnee en alles op de gsm hebben buiten wat overheidsdocumenten. Ik ben alleen wel benieuwd hoe lang het duurt voor een Nederlandse toerist in pakweg Italië of Polen aan de lokale lange arm der wet met handen en voeten staat uit te leggen dat die app op de telefoon weldegelijk een geldig document is. Voor heel Europa mee is met zoiets ben je toch jaren verder, voor rijden in andere landen zou ik het normale pasje toch gewoon meenemen.
badnews.nl @Andros18 september 2023 09:13
Grappig dat je Polen noemt. Zij zijn immers al zover, digitaal rijbewijs en andere overheidsdocumenten op je telefoon, en het werkt gewoon goed daar!
Verschillende controle methodes beschikbaar voor verschillende doeleinde..
Power2All @badnews.nl18 september 2023 10:43
Totdat je batterij leeg is, of geen internet hebt om deze in te kijken.
Sta je beetje voor lul.
Heb dit al meegemaakt in Turkije toen de Corona App niet functioneerde, gelukkig na kloten kreeg ik hem gelukkig nog aan de praat, anders had ik een probleem met de terug vlucht. Naja, ik kon dat altijd nog oplossen met mijn laptop, maar je zal het maar even hebben dat je ook daar inzage in hebt.
Digitaal is leuk, als het werkt, maar een niet digitaal bewijs is altijd handiger als je ergens heen gaat waar stroom niet altijd vanzelf sprekend is.

[Reactie gewijzigd door Power2All op 22 juli 2024 16:39]

bonus @Power2All18 september 2023 11:28
Kijk maar uit dat het straks niet aansprakelijk / strafbaar bent als je accu leeg is. In Duitsland b.v. als je met een lege tank met je auto onderweg stil komt te staan ben je strafbaar...
Dus als oom agent om je ID vraagt en je hebt hem alleen maar digitaal maar een lege accu, wat dan ?
latka @bonus18 september 2023 12:27
Dan ben je nu al strafbaar: https://www.rijksoverheid...is-de-identificatieplicht dus idd. de motivatie waarom de RDW dit wil ("De RDW wil graag dat het rijbewijs straks op een smartphone kan worden opgeslagen.") is zo ongeveer wel de slechste businesscase mogelijk.
Durandal @latka18 september 2023 13:18
Toonplicht, geen draagplicht.
De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt.
Dus, even mee naar huis, of afspreken dat je hem komt laten zien. Vertrouw niet op de politie om je je rechten goed uit te leggen.
latka @Durandal18 september 2023 14:02
Dat is jouw interpretatie van de wet. Niet wat de wetgever erover zegt: "Het verschil tussen een draagplicht en een toonplicht is dat de politie bij een draagplicht bevoegd zou zijn u ook zonder reden aan te houden om uw identiteit te controleren.". Dus het zit meer in: de politie mag je niet aanhouden en alleen naar je identificatie vragen. Maar als je in de supermarkt wat meeneemt zonder te betalen mogen ze je wel vragen je te identificeren. Even naar huis om te halen zit er echt niet bij.

[Reactie gewijzigd door latka op 22 juli 2024 16:39]

wica @Durandal20 september 2023 18:35
De Nederlandse overheid is goed met worden.
Maar geven zelf al toe, dat het in de praktijk op een draagplicht komt.
U heeft geen draagplicht, alleen een toonplicht. Omdat u het identiteitsbewijs verplicht moet kunnen tonen, betekent het in de praktijk dat u altijd een identiteitsbewijs bij u moet dragen. Het verschil tussen een draagplicht en een toonplicht is dat de politie bij een draagplicht bevoegd zou zijn u ook zonder reden aan te houden om uw identiteit te controleren.
Nu kan de politie, niet controleren of je identiteitsbewijs bij je hebt. Maar moeten ze een andere smoes gebruiken.


https://www.rijksoverheid...is-de-identificatieplicht
bed76 @latka18 september 2023 13:23
Ik heb echt heel vaak geen ID bij me, alleen mijn telefoon en een bankpas. En volgens met mij heel veel andere Nederlanders. Maar ja de ambtenaar die tevens bevoegd is om mij daarom te kunnen bekeuren is dezelfde ambtenaar (politieagent) die ook bevoegd is om het landelijke systeem te zoeken of mijn ID ook klopt. Een typisch voorbeeld van een wet, waar je veel vraagtekens kan zetten bij nut en noodzaak; We gaan alle Nederlanders verplichten om iets te doen, omdat er een paar zijn die stoute dingen doen... lijkt verdacht veel op de sleepwet.
corsnor @bonus18 september 2023 13:10
Simpel, oom agent krijgt in zijn wagen standaard een autolader en kabels voor de meest gangbare poorten. Mocht oom agent zich op een andere manier voortbewegen zou een accu-pack in zijn uitrusting kunnen zitten of in het ergste geval moet iedereen even wachten op een collega. De hinder hiervan is niet te vergelijken met het ergens stilstaan van een auto.

Aan de andere kant, met de huidige smartphones en de wijdverspreide oplaad mogelijkheden hoe vaak zal dit nou echt voorkomen?
Andros @Power2All18 september 2023 17:03
Dat corona vaccinatiebewijs was eenvoudig uit te printen via een website met Digid. Paar printjes verspreid over je bagage en ergens in een jaszak en je bent zeker dat je in de meeste landen zonder problemen een bewijs kunt laten zien. Techniek laat het soms afweten ja, gewoon een beetje voorbereid op reis gaan kan nooit kwaad :) .
Power2All @Andros19 september 2023 00:13
Prima, maar dat gaat niet op met een identiteits bewijs.
Dat je het print, leuk, maar wie zegt dat daar niet mee gekloot is, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik gaf enkel een voorbeeld dat zoiets kan gebeuren, maar het voorbeeld is eenvoudig. Een identiteitsbewijs kun je niet zomaar even uitprinten.
Andros @badnews.nl18 september 2023 11:02
Daarom zeg ik ook "pakweg", het is geen beeld dat ik bij Polen heb namelijk :) . Maar ik kan me echt niet voorstellen dat dit soort systemen in alle 27 EU lidstaten direct ingeburgerd zijn. Van Nederland wordt toch altijd zo graag geroepen dat ze met alles de eerste en de beste zijn?
Thekilldevilhil @Andros18 september 2023 11:12
Ik heb wel een vermoeden waarom je Polen en Italie noemde. Het is een beeld wat hier graag geschetst wordt over beide landen. Ik ben laatst in Estland geweest en Nederland kan ook daar wel eens gaan kijken hoe ze het opgelost hebben. Want die zijn wat betreft digitalisering ook een eind.

Overigens kan ik deze opmerking niet helemaal plaatsen in deze context:
Van Nederland wordt toch altijd zo graag geroepen dat ze met alles de eerste en de beste zijn?
Want juist op het gebeid van digitalisering en de Nederlandse overheid wordt altijd ontzettend gehaat. En niet alleen op tweakers, dat is ook een favoriet onderwerp in het oerhollandse verjaardags kringgesprek. Gejank op digid, digitale balsting aangiften en UWV/werk.nl portals zijn daar wel echt een favoriet gespreksonderwerp.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 16:39]

Marzman @badnews.nl18 september 2023 13:26
Ja, dat kan dan een vervolgstap zijn, dat het in Google Wallet gestopt kan worden. Afgelopen twee weken in de VS geweest en mijn vliegtickets zaten ook gewoon in Google Wallet.
fRiEtJeSaTe @Andros18 september 2023 08:20
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
Zo is mijn telefoon de sleutel tot mijn Tesla, maar heb ik daarnaast een fysiek pasje. Kan ik betalen met mijn telefoon, maar heb ik daarnaast een fysiek pasje. De enige reden dat ik nu een portemonnee meeneem is omdat mijn rijbewijs erin zit voor identificatieplicht etc.

Met een digitale variant los je dit probleem op. Ga je dan naar het buitenland dan moet je er even aan denken, net als je paspoort.
latka @fRiEtJeSaTe18 september 2023 12:28
De kans is groot dat het pasje als kostenpost gezien gaat worden en dus een betaalde feature gaat worden....
Jeroen hofman @latka25 september 2023 14:29
Kan je zeker op wachten dat dit ook gaat gebeuren.
Daarnaast, "Doordat het rijbewijs ook als identiteitsbewijs geldt, kan dit niet zomaar worden uitgerold. Aan een identiteitsbewijs zijn strenge regels verbonden, daarom mag dit document niet zomaar digitaal worden uitgevraagd.
MrMonkE @fRiEtJeSaTe5 oktober 2023 07:31
Ik ook. Maar voor redundantie.
Dus niet als het even niet werkt ik:
  • geen cash heb
  • geen pasjes heb
Ik heb 2 betaalpassen in mijn portemonnee en 2 creditcards en mijn rijbewijs.

Ik heb dus altijd de heilige drie eenheid.
Phone/Wallet/keys
linker zak voor / rechter zak achter / rechter zak voor

(Dan krassen je sleutels niet op je telefoon :)

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 22 juli 2024 16:39]

ShadLink @Andros18 september 2023 08:21
En dat is dan nog binnen Europa. Buiten Europa zal het direct geheel onmogelijk worden.

Plus ben ik er ook niet een voorstander van, gezien het een privacy issue kan zijn. En wat als de telefoon leeg is? Dan sta je met een probleem. Er is niks mis met een mooi pasje.
Andros @ShadLink18 september 2023 08:23
Voor buiten Europa hebben we nog altijd het internationale rijbewijs, dat vod is sinds de jaren 60 niet meer veranderd. Maar die geldt ook alleen met het nationale rijbewijs dus dat digitale zie ik als een leuke aanvulling, het pasje als rijbewijs zal nog jaren blijven als standaard.
Marzman @ShadLink18 september 2023 14:32
Sowieso, misschien zelfs binnen het land.
TheSiemNL 18 september 2023 09:22
Als ik aangehouden wordt, dan wil ik een rijbewijs kunnen overhandigen, dan wil ik niet mijn telefoon aan een agent te hoeven geven. Wat een slecht plan weer. En digitaal is prima voor diegene die het wil, maar de optie voor diegenen die het niet wil moet blijven (tegen een redelijke prijs).
rijnsoft @TheSiemNL18 september 2023 09:55
Dat is een heel goed punt. Wat ik ook mis in het verhaal is welke doelstelling met een digitaal rijbewijs behaald worden. Het is evident dat sommige het handig zullen vinden, maar dat is zelden genoeg motivatie voor de overheid om zo'n project op te zetten. Wat zijn dus de andere redenen dat de RWD dit doet? Uiteraard mag je in een advertentie voor vacatures niet verwachten dat je daar antwoord op krijgt.
Maarten21 @TheSiemNL18 september 2023 10:33
Niet meteen oordelen als je de details nog niet kent ;)

ISO 18013-5, de wereldwijde standaard voor het mobiele rijbewijs, voorziet hierin. Je kunt via QR, bluetooth en NFC de verbinding opzetten en alleen de gegevens delen die op dat moment relevant zijn.
Source90 @TheSiemNL18 september 2023 09:46
Muah, als het een QR code is die ome agent kan scannen, zie ik er geen problemen in.

Kan je hem ook niet met vergeten.
Zie de toegevoegde waarde niet in het moeten afgeven van je telefoon.

Nu geef je het pasje af zodat de agent in de wagen jouw gegevens kan over tikken in de console. Als dat nu direct op het scherm komt, is die noodzaak ook weg.
TheSiemNL @Source9018 september 2023 11:55
Ik kan een screenshot van iemands rijbewijs op mijn telefoon laten zien. Ik zie nog behoorlijk wat beren op de weg. Laat mij maar lekker door de hele wereld met een pasje rondrijden.
Source90 @TheSiemNL18 september 2023 12:17
Verificatie middels DigiD werkt niet door middel van een screenshot. Net zo min als dat dit tijdens de corona App -periode niet werkte.

Eventueel nog te ondervangen door hetzelfde te doen als inloggen op een overheidswebsite. Agent vult code in op eigen tablet -> bestuurder scant QR met eigen telefoon en logt in -> de noodzakelijke gegevens zoals NAW, vervaldatum rijbewijs en te besturen voertuigen wordt weergeven bij agent.

[Reactie gewijzigd door Source90 op 22 juli 2024 16:39]

Dark Angel 58 @TheSiemNL18 september 2023 10:36
Als ik aangehouden wordt, dan wil ik een rijbewijs kunnen overhandigen, dan wil ik niet mijn telefoon aan een agent te hoeven geven. Wat een slecht plan weer.
Gewoon telefoon display aan agent tonen... :')
youridv1 @TheSiemNL18 september 2023 11:20
Ik overhandig mijn telefoon inderdaad ook liever niet. Ik hoop dus dat je iets van een app krijgt met een QR code erin waarmee de agent jouw rijbewijs kan ophalen in zijn computer oid.
CzMichiel 18 september 2023 08:04
En wat nou als je batterij leeg is.
Cranberry @CzMichiel18 september 2023 08:08
En wat nou als je batterij leeg is.
Je telefoon ff opladen ;)
CzMichiel @Cranberry18 september 2023 08:17
Ik ben blijkbaar de enige die dit als een probleem ziet. Maar ik gok toch de eerste vraag die gesteld gaat worden.
sapphire @CzMichiel18 september 2023 08:51
Dan heb je neem ik aan nog gewoon je pas? En anders beter anticiperen op je accu? Dat ding gaat normaal gesproken niet *opeens* leeg toch?

Ik kijk er iig naar uit, lijkt me perfect als ik bv op de fiets zit want dan scheelt dat weer een pasje :)

[Reactie gewijzigd door sapphire op 22 juli 2024 16:39]

arbraxas @sapphire18 september 2023 09:12
Uit ervaring met meerdere apparaten:
Dat gebeurd je altijd op de minst gelegen momenten. En waarom zou jij je rijbewijs meewillen op de fiets?
Dat hoeft nu ook niet.
sapphire @arbraxas18 september 2023 10:33
Mijn ervaring is dat ik afgelopen 5 jaar+ niet met een lege accu gezeten heb omdat ik anticipeer wat ik ga doen. Onverwachte dingen heb ik een snellader voor of in de auto even aan de lader.

En waarom rijbewijs mee op de fiets omdat een paspoort onnodig groot is en er een legitimatieplicht is. Ik wielren en als je dan kun je nog wel eens aangehouden worden ookal doe je niets verkeerd en in geval van een ongeval is het wel handig als ze weten wie je bent :)
arbraxas @sapphire18 september 2023 14:25
Als ze je zomaar van de straat plukken mogen ze je niet om je idenficatie vragen.
Ik wielren ook en ben om eerlijk te zijn nog nooit zomaar van de straat geplukt. En op die fiets heb je gewoon verdomd weinig aan een snellader of autolader.

En ja, in mijn leven gaat de planning weleens volledig de mist in. Afdeling shit happens.
sapphire @arbraxas18 september 2023 15:55
Je kan ook in mogelijkheden denken ipv onmogelijkheden.

De keren dat ik wielren is dat doorgaans niet onverwacht dus kun je daar rekening mee houden door eventueel de telefoon een kwartiertje van ter voren aan een (snel)lader te leggen.
Stel ik moet met spoed weg is dat vrijwel altijd met de auto en dan laad de telefoon daarin wel op.

Maargoed qua aanhouden, ik gok (hoop) dat Groningen in het algemeen iets rustiger is als de Randstad.
Slechte reden verzinnen zijn ze vooral in Den Haag/Scheveningen goed in want dan komen ze met een verhaal dat ze dachten dat je bij dat groepje hoorde die net door rood reed of dat ze dachten dat ik niet stopte voor een zebrapad (kan kloppen want als er niemand staat hoeft dat namelijk niet :z ) maargoed kun je heel moeilijk gaan doen of gewoon een legitimatie laten zien, scheelt een hoop gedoe.
Enkele keer dat dat gebeurd is was het waarschijnlijk gewoon een agent die iets tegen wielrenners heeft en hoopt er één te pakken op geen legitimatie bij zich hebben of geen bel op de fiets hebben of zoiets flauws.
aadje93 @sapphire22 september 2023 18:24
" geen bel op de fiets hebben of zoiets flauws." of gewoon een wet overtreden "of zoiets flauws"...... Weet je wel, het werk van een agent is wetshandhaving naast hulpverlening... De volgende keer dat ie je van het asfalt overeind helpt omdat je omver gereden bent op je wielrenfiets praat je ineens heel positief over oom of tante agent ;)
sapphire @aadje9322 september 2023 20:28
Random wielrenners van de weg te plukken, als je er 30 in een groepje laat gaan en dan de enkeling die er achter rijd pakt die geen enkele aanleiding geeft tot aanhouding ja dan vind ik dat flauw.

Ik rijd al 25+ jaar dagelijks op de fiets waaronder een racefiets en ben op de gewone fiets nog nooit willekeurig staande gehouden om mijn fiets te controleren, überhaupt nog nooit zoiets gehoord. Ja een grote controle waarbij iedereen gecontroleerd word maar dan is er geen onderscheid.
Op de racefiets is dat opeens wel een reden terwijl halve steden zonder bel of licht rondrijden. Begrijp me goed ik vind het geen excuus om zonder bel rond te rijden want die heb ik op alle fietsen in ons huishouden + goedwerkende en zichtbare verlichting + reserves voor als er gebreken zijn.

Omver gereden door een wielrenner gaat niet gebeuren want ik kijk altijd dubbel voor ik oversteek. Woon aan een drukke straat dus dat zit er gewoon ingebakken.
Cluefull @arbraxas18 september 2023 13:10
De uitgebreide identificatieplicht bestaat in Nederland sinds 2005. Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart verplicht.
MSalters @arbraxas18 september 2023 09:23
Je mag ook je paspoort meenemen op de fiets, ja. Maar is dat handiger? Identificatie is wel verplicht, rijbewijs niet.
Tweakert2020 @arbraxas18 september 2023 09:32
Waarom? Als vorm van identificatie.
arbraxas @Tweakert202018 september 2023 10:21
nvm, blijkbaar mag tegenwoordig de conducteur al om je identificatiebewijs vragen.
Tweakert2020 @arbraxas18 september 2023 10:45
Wat is je punt?
MrMonkE @arbraxas4 oktober 2023 08:36
ik mag het ook vragen.
vragen staat vrij.
Zo krijgen heel veel van dit soort beroepen dingen gedaan waar je helemaal niet verplicht toe bent. Is dat hier ook van toepassing?

Moet je het aan die conducteur tonen?

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 22 juli 2024 16:39]

arbraxas @MrMonkE4 oktober 2023 16:25
Dan lees je het verkeerd. De buschauffeur mag vragen en jij MOET hem laten zien. Zoek het maar s op.
MrMonkE @arbraxas5 oktober 2023 07:12
https://www.rijksoverheid...ntiteitsbewijs-en-wanneer

Ik zie het niet.
Hij mag het vragen staat er volgens mij. Er staats niet over de verplichting dat ik hem moet tonen.
latka @arbraxas18 september 2023 12:30
Je bent verplicht je te kunnen identificeren in Nederland. RIjbewijs is eenvoudiger mee te slepen dan je paspoort (die laatste gebruik ik zo weinig dat ik dit niet in mijn portemonnee heb). Dus telefoon leeg is dan ineens strafbaar geworden.... lekker dan.
Marzman @CzMichiel18 september 2023 14:33
Hoe doe je dat met andere dingen waar je de telefoon voor gebruitkt? Je moet hem dan opladen, zorgen dat die niet leeg is, een powerbank meenemen, of een alternatief (je normale rijbewijs) gebruiken.

Ik heb zelf altijd een powerbank in mijn tas zitten en als mijn telefoon belangrijk is laad ik die overal op waar het kan.

[Reactie gewijzigd door Marzman op 22 juli 2024 16:39]

Edgarz @CzMichiel18 september 2023 08:46
Wat nu als je portemonee gerold wordt? Of je verliest 'm?

Je kunt problemen ook uniek proberen te maken terwijl overal nadelen aan kleven...
BadRespawn @Edgarz18 september 2023 09:59
De batterij van m'n smartfoon is toch heel wat vaker leeg dan dat m'n portemonee gerold wordt of ik die kwijt ben.

Dat komt door dat leeglopen van een batterij onvermijdelijk is, en om helemaal leeg te voorkomen moet je specifieke actie ondernemen. Met rollen of kwijtraken van een portemonee werkt het wat anders. Maar ik neem aan dat je dat allemaal al wist.
JakkoFourEyes @Edgarz18 september 2023 09:42
Wat nu als je portemonee gerold wordt? Of je verliest 'm?
Die kans lijkt me minder groot dan een lege batterij. Een lege batterij is zeker een probleem die je niet zou hebben als je een fysiek rijbewijs hebt, terwijl diefstal of verlies bij beide gevallen voor kunnen komen.
marco-ruijter @JakkoFourEyes18 september 2023 09:57
Ach voordeel is dat je meestal om je rijbewijs gevraagd wordt tijdens een controle waar je dus achter het stuur zit. Lijkt me dan stug dat je daar geen oplaadkabel hebt ;)
Edgarz @JakkoFourEyes18 september 2023 11:35
Laadkabeltje voor de usb aansluiting in de auto, een kleine powerbank in de auto/binnenzak....

Kortom, eenvoudigere oplossingen dan een gestolen/verloren portemonnee.
vincent_1971 @CzMichiel18 september 2023 08:14
Stilstaan met de auto motor of brommer tot het mobieltje weer opgeladen is.
1Mark @CzMichiel18 september 2023 09:07
ik heb mijn rijbewijs vaak nodig in de buurt van mijn auto en daarin laad ik mijn telefoon op
ZeRoC00L @CzMichiel18 september 2023 08:16
Tja, hoe vaak komt dat nu voor ?
Tegenwoordig zit zowat je halve leven in je telefoon dat je zelf wel in de gaten houd dat ie niet leeg gaat of je neemt een battery pack mee. De keer dat m'n telefoon onverwacht leeg was is al echt heel lang achter me.... (sowieso laad ik in de auto, dus bijna een non issue, voor mij dan).
MilanSxD @ZeRoC00L18 september 2023 08:52
Tegenwoordig zit zowat je halve leven in je telefoon dat je zelf wel in de gaten houd dat ie niet leeg gaat of je neemt een battery pack mee.
Mijn halve leven zit niet in mijn telefoon.
Mijn telefoon is een kleine toevoeging op mijn leven.
Kan best zonder.
Je wordt alleen steeds meer afhankelijk GEMAAKT.
En ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling.
jevin20 @MilanSxD18 september 2023 09:10
En dus ben je zelf hartstikke vrij om je telefoon thuis te laten en gewoon je rijbewijs en identiteitsbewijs op zak te hebben. Maak je niet druk.
MilanSxD @jevin2018 september 2023 09:17
Maar hoe lang wordt een fysiek kaartje nog ondersteunt.
Het was niet al te lang geleden dat mensen dachten dat je bankzaken gewoon via papier kon blijven doen.
Die hoop is vervlogen.

Ik maak me ook verder niet druk. Als je mee moet dan moet je mee. Een keuze krijg je toch niet.
Maar het gaat wel gezeur opleveen op het moment dat werkelijk ALLES digitaal is.
En dan met name met betrekking tot de veiligheid.

Denk je dat je voor elke digitale opslag van de overheid ELK lek kan weten te dichten?
Natuurlijk niet. Er zullen altijd manieren blijven waarop een hacker kan binnendringen.
Dit zal nooit veranderen.
Multifactor Authentication? Hartstikke leuk, maar nog niet heel lang geleden had Microsoft daar ook een lek in en konden mensen een Multifactor Authenticatie spoofen. Hiermee konden ze dus gewoon inloggen zonder daadwerkelijk fysiek een tweede verificatie te doen.

En dan hebben we het alleen nog maar over de veiligheid van de applicatie zelf.
Vulnerabilities in Android en iOS spelen natuurlijk ook een rol.
Als je inlogt met vingerafdruk bijvoorbeeld. Deze staat geregistreerd op het apparaat zelf.
Niet bij de overheid.
Als een lek in Android die vingerafdruk vrijgeefd, ben je gewoon de pineut.
Want dat zijn niets meer dan geëncrypte sleutels. Het is niet zo dat ze daadwerkelijk een plaatje van je vinger opslaan. (Dat zou nog gevaarlijker zijn)
jevin20 @MilanSxD18 september 2023 09:24
Ik vraag me dan sterk af, naar aanleiding van jouw verhaal, van hoeveel mensen de bankrekening leeggehaald is omdat ze een app voor internet bankieren op hun telefoon hadden staan, of omdat ze Apple/Google Pay in gebruik hebben.
Dit hoor je vrij wel nooit, er zullen wellicht uitzondering gevallen zijn, en Android vs iOS zal ook uitmaken, maar dat even ter zijde.

Dus dan maak ik me hier ook niet zo'n zorgen om. Jij bent immers niet de enige dan hè? Heel Nederland heeft dan hetzelfde probleem. Ten slotte blijf ik van mening dat dit nog steeds een keus is. Dit wordt je niet zomaar opgedrongen door de overheid. Contant betalen met muntjes en briefgeld kan ook gewoon nog steeds.

Over vulnerabilities gesproken; Apple slaat je face ID gegevens op op een chip op je telefoon die hardware encrypted is. Vandaar dat je je face/id functies verliest als je je scherm vervangt, want dan is er 'gerommeld' met de hardware. Ik vertrouw er best op dat dit veilig is. Hoe dat bij Android gaat weet ik niet, maar ik gebruik dan ook een iPhone.
MilanSxD @jevin2018 september 2023 09:38
Ik vraag me dan sterk af, naar aanleiding van jouw verhaal, van hoeveel mensen de bankrekening leeggehaald is omdat ze een app voor internet bankieren op hun telefoon hadden staan, of omdat ze Apple/Google Pay in gebruik hebben.
Dit hoor je vrij wel nooit, er zullen wellicht uitzondering gevallen zijn, en Android vs iOS zal ook uitmaken, maar dat even ter zijde.
De reden hiervoor is vrij simpel.
Wanneer al het geld ineens van een rekening wordt gehaald, gaat je bank in een soort van alert modus.
De bank houd de transactie dan tegen op verdenking van fraude.
Hier krijg je melding van van de bank om te vragen of je dit echt zelf hebt gedaan.
Hierop zeg je natuurlijk nee, en wordt de transactie teruggedraaid en het account geblokkeerd tot alles veilig is gesteld.

Waarom is dit zo ingericht? Omdat dit in het verleden wel een probleem is geweest.
Waar hele bank accounts werden leeggeroofd.
Nu dit op deze manier is afgevangen, hebben hackers hier vrij weinig aan.

Maar het inzien en/of downloaden van persoonlijke documenten?
Deze zin beschikbaar IN jouw account.
Hiervoor hoef je geen transactie te doen naar een account in Cambodia of wat dan ook.
Over vulnerabilities gesproken; Apple slaat je face ID gegevens op op een chip op je telefoon die hardware encrypted is. Vandaar dat je je face/id functies verliest als je je scherm vervangt, want dan is er 'gerommeld' met de hardware. Ik vertrouw er best op dat dit veilig is. Hoe dat bij Android gaat weet ik niet, maar ik gebruik dan ook een iPhone.
Ik heb het over vingerafdruk en jij hebt het over Face ID.
Nu worden beiden op een aparte chip opgeslagen die encrypted is.
Maar het staat opgeslagen OP het apparaat.
Je hoeft het apparaat niet fysiek in handen te hebben om hier bij te kunnen.
Een app haalt hem namelijk ook binnen.

Even een "way out there" scenario.
Een hacker verkrijgt toegang tot jou telefoon.
Hij doet een silent install van een app die uitleest wanneer jij een multifactor aanvraag binnenkrijgt op Microsoft Authenticator, Google MFA, etc etc.
Hij vervangt de notificatie voo deze aanvraag.
Heel braaf scan jij je vingerafdruk om erachter te komen dat deze niet heeft gewerkt.
De stil geïnstalleerde app heeft nu toegang tot je vingerafdruk.
Daarna wordt de notificatie weer aangepast naar jou eigen multifactor oplossen.
Je maakt nog een aanvraag want hij werkte niet, wat een kut technologie ook. Maar goed, nu werkt hij wel. Niets aan de hand dus.

Even later open je je Digitale Overheidsdocumenten app.
Braaf scan je je vingerafdruk en vul je je pincode in.
Voila, ze zijn binnen.

Ja, het is vergezocht, maar zeker niet onmogelijk.
Sterker nog, dit soort praktijken wordt vooral toegepast op overheidsapparaten.
Telefoons van politici, politie, etc.
Alleen wordt deze methode ook ineens aantrekkelijk om te gebruiken op apparaten van normale burgers.

Ik doe niet aan doomsdenken, wat dat is het niet.
Maar als programmeur en ICT'er week ik wel wat de mogelijkheden zijn.
De chip is het lek niet.
De gebruiker is het lek.
Lees ook eens even over de Spyware die werd gebruikt door Rusland en de Verenigde Staten.
Deze werd stilletjes geïnstalleerd op een gigantisch aantal apparaten om informatie uit te lezen.
Niemand die het wist.
jevin20 @MilanSxD18 september 2023 09:48
Misschien ben ik erg pro Apple nu, maar wat jij omschrijft kan niet bij iOS. Apps die jij ontgrendelt krijgen niet jouw vingerafdruk toegestuurd, en ik mag hopen dat Android dat ook niet doet. Het is een toegangsmanier voor toegang tot die app. Maar dat wil niet zeggen dat die app die toegang kan misbruiken om zichzelf toegang te verschaffen tot andere apps die eveneens met diezelfde vingerafdruk ontgrendeld moeten worden.

Ik weet dat het bij Android anders werkt, waar jij zo maar zelf niet-geverifiëerde APK's kunt installeren. Hetzelfde geldt echter niet voor iOS. Dus ik zie jouw hele verhaal niet zomaar overal gebeuren. Maar voel je vrij om me uit te leggen hoe jij als ICT'er en programmeur in zou breken in een iPhone. Er is vaker de vraag geweest vanuit de overheid (VS) bijvoorbeeld, of er alsjeblieft iemand in kon breken op de iPhone van een terrorist. Het werkt gewoon niet zo makkelijk als jij omschrijft. De overheid heeft overigens ook wel een paar ICT'ers en programmeurs in dienst, die ook wel nadenken over dit soort zaken.


Maar goed, wie ben ik.
Wellicht dat er over een jaar of twee ineens een Rus in Nederland rondrijdt en jouw rijbewijs laat zien. Met een pasfoto die niet klopt en niet aangepast kan worden.
MilanSxD @jevin2018 september 2023 10:12
Misschien ben ik erg pro Apple nu, maar wat jij omschrijft kan niet bij iOS. Apps die jij ontgrendelt krijgen niet jouw vingerafdruk toegestuurd, en ik mag hopen dat Android dat ook niet doet. Het is een toegangsmanier voor toegang tot die app. Maar dat wil niet zeggen dat die app die toegang kan misbruiken om zichzelf toegang te verschaffen tot andere apps die eveneens met diezelfde vingerafdruk ontgrendeld moeten worden.
Ten eerste heb ik niet gezegt dat de vingerafdruk aan de app wordt gestuurt.
Het is de ontgrendel code die wordt gestuurd, en deze gebruikt cross-verification.
Dus wanneer je de ontgrendel code in handen hebt, kun je die gebruiken voor cross-verification.
Ik weet dat het bij Android anders werkt, waar jij zo maar zelf niet-geverifiëerde APK's kunt installeren. Hetzelfde geldt echter niet voor iOS. Dus ik zie jouw hele verhaal niet zomaar overal gebeuren. Maar voel je vrij om me uit te leggen hoe jij als ICT'er en programmeur in zou breken in een iPhone. Er is vaker de vraag geweest vanuit de overheid (VS) bijvoorbeeld, of er alsjeblieft iemand in kon breken op de iPhone van een terrorist. Het werkt gewoon niet zo makkelijk als jij omschrijft. De overheid heeft overigens ook wel een paar ICT'ers en programmeurs in dienst, die ook wel nadenken over dit soort zaken.
Het scenario gaat inderdaad vooral op voor Android.
En aangezien Android een gigantisch marktaandeel heeft, lopen al die mensen risico.
Maar goed, wie ben ik.
Wellicht dat er over een jaar of twee ineens een Rus in Nederland rondrijdt en jouw rijbewijs laat zien. Met een pasfoto die niet klopt en niet aangepast kan worden.
Als dat het doel was van het stelen van identificatiemateriaal dan was het allemaal niet zo'n probleem geweest.
Het gaat om impersonatie, social engineering.
Hoe meer informatie je tevoorschijn kan toveren over de telefoon, hoe makkelijker de medewerker van een bedrijf je toegang zal geven. Zoek het maar eens op. Social Hacking.
Dat is waar die informatie voor wordt gebruikt. Niet om met iemand anders zijn rijbewijs te rijden.

Dit is ook de reden dat website leks met persoonsgegevens zo'n grote impact hebben.
De GGD heeft tijdens de Corona tijd alle persoongegevens van GGD medewerks én vrijwilligers gelekt.
Deze informatie is in handen gekomen van mensen met kwade bedoelingen.
Deze medewerkers hebben nog steeds last van die gelekte data.
Accounts die plots worden overgedragen, documenten die aan een onbekende partij worden verschaft, geldsommen die worden overgeschreven naar een ander bank account vanwege doorgave van een wijziging in bankaccount.
latka @jevin2018 september 2023 12:32
Kaartje kost geld, dus de overheid gaat hier zeker geld voor vragen. Dus om te voldoen aan de wetgeving krijg je straks een soort extra 'offline' belasting oid.
BadRespawn @ZeRoC00L18 september 2023 10:00
Tja, hoe vaak komt dat nu voor ?
Veel vaker dan dat ik m'n portemonnee kwijt ben.
tweakuwe @CzMichiel18 september 2023 08:14
Dan kan je beter je pasje meehebben. Maar meestal heb je tijdig laden wel zelf in de hand ;)
Niet anders dan voor andere pasjes waar een digitaal alternatief voor is.

Een NFT chip op telefoons kan ook nog data doorsturen terwijl de telefoon verder uit staat/batterij leeg is, maar wel maar van één digitale pas tegelijk (bijv. een OV pas).
macnerd @CzMichiel18 september 2023 10:42
Als je telefoon leeg is kun je 'm eigenlijk overal wel opladen. Ook in de auto en op het werk heb ik laders voor de telefoon. Of er is wel iemand in de buurt die je kan helpen. Geen echt probleem denk ik.

Zelf heb ik er niet zo'n behoefte aan maar prima dat het er komt (en zal het mogelijk ook op m'n teletoon zetten). Ik heb echter een andere reden om hier niet primair afhankelijk van te zijn: meerdere keren een kapotte telefoon. En niet omdat ik er niet fatsoenlijk mee omga.

- mei 2019: Sony smartphone ter vervanging van 5 jaar oude tergend langzame oude telefoon
- november 2019: Sony kapot en ter reparatie aangeboden. Samsung phone gehaald want moet kunnen bellen en heb een wekker nodig.
- april 2020: Samsung houdt ermee op, ter reparatie aangeboden. Sony weer in gebruik genomen.
- december 2020: Sony houdt er weer mee op. Niet meer laten repareren, merk komt er niet meer in. Gerepareerde Samsung weer in gebruik genomen (werkt nu nog steeds).
gevoelig @CzMichiel18 september 2023 10:47
Of als je je telefoon helemaal niet wilt gebruiken voor dit soort dingen.

Een goede zaak dat dit mogelijk is voor wie wil zolang de fysieke variant beschikbaar blijft.
G_Dragon 18 september 2023 08:44
Ik hoop dat ze dit niet gaan doorvoeren, want niet alles hoeft met de mobiel.
Laat sommige dingen gewoon fysiek blijven als je het mij vraagt.
japie06 @G_Dragon18 september 2023 09:27
Dan gebruik jij het toch niet? Maar wel handig voor degene die het wel willen gebruiken.
G_Dragon @japie0618 september 2023 09:47
Ja dat is waar, zolang het maar geen verplichting word vind ik het prima
latka @G_Dragon18 september 2023 12:33
Zal geen verplichting zijn, maar ik verwacht wel een kostenpost: fysiek pasje meer geld voor vragen want dat is meer werk.
dj.verhulst @G_Dragon19 september 2023 08:31
ik denk dat ze na verloop van tijd het wel verplicht gaan maken , en je gewoon geen keuze meer heb
vespino 18 september 2023 09:00
Op zich een prima idee als zij zorgen voor de veiligheid en als ik het vanuit daar ook als ID mag gebruiken, maar ik zou de Nederlander niet zijn als ik dan ook vind dat het goedkoper (of misschien zelfs wel gratis) mag.
Arie_H @vespino18 september 2023 13:38
Op zich een prima idee als zij zorgen voor de veiligheid
Overheid en ICT?
Wat als
- t systeem plat ligt vanwege een misgegane update en je moet in t buitenland je rijbewijs laten zien?
- t systeem gehackt is en jouw gegevens zijn verdwenen of aangepast?
vespino @Arie_H18 september 2023 16:41
Daar heb je een punt, maar de QRona code kregen ze toch ook snel genoeg voor elkaar? :P
_--[]--__ 18 september 2023 09:29
Ik zie wel een issue met de toegang tot je telefoon door derden. Het ligt in de lijn der verwachting dat je je telefoon zult moeten ontgrendelen om toegang te krijgen/geven tot het digitale rijbewijs. Als ik mijn rijbewijs moet tonen wil ik echter niet gelijk ook toegang tot mijn ontgrendelde telefoon (een daarmee alle data die daarop staat of vanuit de telefoon te benaderen is) geven. Datzelfde issue had ik met de digitale corona vaccinatie bewijzen.
Verwijderd 18 september 2023 10:25
Ik ben allang blij dat we dat pasje hebben.
Ik heb 2 decennia een papieren rijbewijs op zak gehad ;)
karakan1453 18 september 2023 08:25
Een qr code laten plaatsen op je gsm is de beste solutie. Meeste mensen hebben hoesjes dus niemand kan de qr code lezen. Om qr te lezen gewoon hoesje eruit ff lezen en dan terug hoesje erop zetten.


Andere oplossing is meeste vrouwen hebben oorbellen of ringen daarin kan je chip inzetten.

Ziekenhuis bandje is nog een andere optie. Meeste europese mensen dragen van die kettingtjes of bandjes.

[Reactie gewijzigd door karakan1453 op 22 juli 2024 16:39]

TheSiemNL @karakan145318 september 2023 09:24
U heeft zeker geen vrouw/vriendin? Die wisselen nog vaker dan BA Baracus, hoeveel ringen en oorbellen kan iemand hebben?
karakan1453 @TheSiemNL18 september 2023 10:46
Ik heb nog geen vriendin maar ze kunnen ring met chip dragen toch?
Armband of kettinghals is een andere oplossing
TheSiemNL @karakan145318 september 2023 11:58
Dat kan inderdaad, maar vrouwen wisselen graag van oorbellen, ringen, armbanden, kettingen. De enige ring die ze vrijwel nooit wisselen is een trouwring. |

Ik kan een foto van iemand anders rijbewijs maken, deze op mijn telefoon zetten en elke bekeuring komt niet meer bij mij aan maar bij een ander. Een rijbewijs is een officieel document met allerlei veiligheidskenmerken.
Isnowiz @TheSiemNL18 september 2023 13:01
Dat is kinderlijk eenvoudig op te lossen door een timestamp in de QR-code te stoppen en daarmee een zeer beperkte geldigheidsduur..
TheSiemNL @Isnowiz18 september 2023 13:52
Het rijbewijs om de 10 jaar verlengen is al een flinke kostenpost.
Isnowiz @TheSiemNL19 september 2023 00:18
En QR-codes zijn gratis! Tel uit je winst
TheSiemNL @Isnowiz19 september 2023 17:31
Alles wat de overheid doet kost ons geld, direct of indirect.
latka @karakan145318 september 2023 12:35
Wellicht is de reden dat je geen vriendin hebt dat je haar wilt 'chippen' alsware het een huisdier :+
karakan1453 @latka18 september 2023 21:28
Voorlopig heb ik geen vriendin maar zal wel ooit komen, hopelijk. Ik ga haar niet chippen😁

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