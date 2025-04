De innovatieve IT van de RDW: in de voetsporen van Tesla

De RDW (Dienst Wegverkeer) is de Nederlandse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de regulering van wegverkeer en voertuigen in Nederland. IT speelt daarbij een belangrijke rol, iets wat veel Nederlanders niet weten. Op het gebied van innovaties is de organisatie zelfs baanbrekend en biedt ze veel kansen voor aanstormend IT-talent en

-professionals.

De meeste mensen kennen de RDW van het rijbewijs, de APK en voertuigregistratie, zoals van auto's, motorfietsen en vrachtwagens. De organisatie verstrekt kentekenbewijzen en registratiegegevens voor voertuigen en houdt een register bij van alle geregistreerde voertuigen in Nederland. Andere taken zijn toezicht op voertuigveiligheid, uitgifte van kentekenplaten, handhaving van regelgeving, en beheer van voertuiginformatie. Innovatie en technologie zijn daarbij belangrijk. De RDW speelt een rol bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën en systemen om de veiligheid van het wegverkeer te verbeteren, zoals digitale kentekenregistratie en elektronische voertuigidentificatie.

Ter ondersteuning van de uitvoering van de taken werkt de RDW met nieuwe technologieën, data-analyses, machinelearning en de cloud. In onderstaande video nemen een productowner, software engineer en testanalist je op enthousiaste wijze mee op een werkdag.

Innovatie voor en door studenten bij de RDW

De RDW organiseert ook tal van innovatieve projecten voor de nabije en verre toekomst. Eén daarvan is de Self Driving Challenge, waarbij studententeams tegen elkaar strijden door hun zelfrijdende voertuigen te laten racen op een circuit. Het project duurt vijf maanden en de teams moeten algoritmes ontwikkelen voor hun zelfrijdende karts. De RDW faciliteert de competitie en is verantwoordelijk voor de formele goedkeuring van voertuigtypen en -onderdelen, inclusief de goedkeuring van de autopilotfunctie in voertuigen met geavanceerde rijhulpsystemen.

Thijmen is een van de voormalige studenten, en inmiddels als software engineer in dienst van de RDW. Hij is ook projectcoördinator van de Self Driving Challenge. “Ik heb zelf meegedaan aan de editie van 2021 en dat was heel gaaf. We maakten gebruik van enorm zware computers. Het ging om Nvidia Drive AGX Systems die ook zijn gebruikt in de eerste Tesla-auto’s. We gebruikten C++ als code.”

Thijmen vervolgt: “Dat was heel leuk, maar er zaten ook nadelen aan. Het werken ermee was best complex. De documentatie was deels proprietary, net als de software. Daardoor waren er weinig vragen en antwoorden op open internetfora te vinden.”

Ondertussen is de RDW overgestapt op een veel toegankelijker alternatief en is er veel vooruitgang geboekt: Thijmen: “Afgelopen juni heeft een zelfrijdende kart voor het eerst een heel rondje zelfstandig afgelegd op het circuit in Assen. Dat was een mijlpaal. Inmiddels werken we met Python op Intel NUC-machines en gebruiken we CAN-bus voor communicatie. Het voordeel is duidelijk: we maken gebruik van alle opensource-toepassingen en GitHub is onze grote vriend.”

Teams hebben genoeg te doen tijden de Self Driving Challenge. Ze moeten algoritmes ontwikkelen om hun karts zelfstandig te laten rijden. Dit omvat het verzamelen en verwerken van gegevens van sensoren en camera's om de kart te laten navigeren en obstakels te vermijden. Daarbij wordt machinelearning gebruikt om de algoritmes te trainen en te verbeteren. Door deeplearning-modellen te gebruiken, kunnen de karts leren van hun omgeving om hun prestaties te verbeteren. De karts zijn uitgerust met verschillende sensoren, zoals lidar en camera's om de omgeving te scannen en obstakels te detecteren. Actuatoren worden gebruikt om de karts te laten bewegen en te sturen. Ze zijn voorzien van elektromotoren en servomotoren die worden aangestuurd door de algoritmes.

Editie 2024: behoorlijk verschillend

Ieder jaar heeft de Challenge een ander doel. Concurrerende studententeams ontwikkelen specifieke software voor hun voertuigen, waarbij ze in eerdere edities uitdagingen kregen zoals simulatierijden en racen op een echt circuit. De editie van 2024 vindt plaats op het RDW Testcentrum in Lelystad. Vanaf februari 2024 kunnen teams wekelijks hun project analyseren, filmen en testen. Op 14 juni 2024 wordt de winnaar van de Self Driving Challenge 2024 bepaald tijdens een finale-evenement. Teams hebben de keuze om deel te nemen in een 'gesloten categorie' waarbij de RDW elektrische karts levert, of in een 'open categorie' waarbij deelnemers hun eigen voertuig meenemen.

De 2024-editie van de Self Driving Challenge verschilt aanzienlijk van eerdere edities. Voor de uitdaging van dit jaar is een op maat gemaakte baan gecreëerd op het RDW Testcentrum, waar de teams in totaal zes verschillende opdrachten met een oplopende moeilijkheidsgraad uitvoeren op asfalt. Deze opdrachten representeren situaties waar autonome voertuigen in de echte wereld vaak mee krijgen te maken. De zes opdrachten zijn Start bij groen verkeerslicht, Houd je aan de snelheidslimiet, Stoppen en doorrijden, Zelfstandig parkeren, Inhaalmanoeuvres en Parallel Parkeren. “De studenten moeten dus aan de bak”, lacht Thijmen.

Benieuwd geworden naar wat de ict-divisie van de RDW nog meer doet? Wil je weten of er vacatures zijn die passen bij jouw profiel? Kijk dan op www.werkenbijderdw.nl/ict.