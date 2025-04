Terugblik op succesvolle, uitverkochte Developers Summit 2023

Het begint een goede gewoonte te worden: de Tweakers Developers Summit was opnieuw uitverkocht. Ruim 600 tweakers verkozen de DeFabrique in Utrecht boven een drankje op een terras bij ruim 20 graden. Ze konden kiezen uit tientallen sprekers, verdeeld over zes verschillende thema’s: Back-end, Devops, Smarthome, AI, Front-end en Security & Privacy.

De dag werd op bijzondere wijze afgetrapt met de keynote van de Finse Linda Liukas, die daarmee direct alle aanwezigen in het zonnetje zette. Haar talk, onder de titel ‘Ode to developers: One hundred languages’, verbond op speelse wijze het rijke verleden met het heden. Daarbij wist ze op vernuftige wijze het werk van ontwikkelaars heel tastbaar en relevant te maken. Een half uur later later konden bezoekers nog een keer van haar genieten, want Liukas verzorgde ook de originele workshop ‘Explorations in algorithms, machine learning and play’, waarbij deelnemers letterlijk de handen uit de mouwen mochten steken. Na de breincellen te prikkelen, werd nu letterlijk een beroep gedaan op bouwen, creëren en spelen.

De bezoekers van de Developers Summit hadden gedurende het event genoeg om uit te kiezen. In liefst negen zalen vonden uiteenlopende talks, presentaties en workshops plaats. Daarbij passeerden de meest uiteenlopende onderwerpen de revue: van het opzetten van je eigen home-automationsysteem en de impact van ChatGPT in de zorgsector, tot de laatste inzichten rond Passkey en antwoorden op de vraag hoe je kunt programmeren als je blind of slechtziend bent.

Ook onze partners - zowel trouwe als nieuwe - lieten zich deze dag niet onbetuigd. Zo kon er een minigame worden gemaakt op de stand van HR2day, werd er kwistig op de arcadekasten bij Logius geramd, konden bezoekers de Tweakers-redactie het hemd van het lijf vragen, waren er live podcastopnames, organiseerde KPN een sneltype-competitie en verzorgde ‘onze eigen’ Jim Stolze de Grote IT-Quiz.

De tweede keynote van de dag werd verzorgd door David Foster, en die ging - hoe kan het ook anders - over generatieve AI. Foster is medeoprichter van Applied Data Science Partners, een adviesbureau voor AI en datascience. Tijdens zijn talk besprak hij onder andere de recente ontwikkelingen in generatieve AI. Daarbij liet hij zien hoe ontwikkelaars deze technologieën verantwoord en betekenisvol kunnen toepassen. Verder ging hij in op de kansen die llm’s zoals OpenAI’s GPT-serie bieden bij het bevorderen van kunstmatige algemene intelligentie. Eén ding werd duidelijk na zijn talk: het volledige potentieel is nog lang niet benut en er zijn nog velerlei mogelijkheden. Het leverde genoeg ‘food for thought’ op voor de zaal.

Ook na de talk van Foster was er genoeg ruimte om te ontspannen, elkaar op te zoeken, te spelen of verdieping te zoeken in een van uiteenlopende tracks. Voordat de afsluitende borrel plaatsvond om de dag nog even ontspannen door te spreken, was er de ultieme afsluiter: Dylan Beattie, bedenker van de Rockstar-programmeertaal. De programmeur annex spreker annex muzikant is een aangename wervelstorm die je moet hebben gezien en gehoord. Hij is al meerdere keren bij ons te gast geweest, en niet zonder reden.

Al met al was de Dev Summit 2023 weer een enorm geslaagd event met veel interessante talks, gezelligheid en de nodige nieuwe inzichten. Heb je toch nog dingen gemist, konden er onderdelen beter of heb je nu al suggesties voor sprekers op de 2024-editie? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel.