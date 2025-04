Zo werkt de techniek achter cloudgaming op een Chromebook

Om de community kennis te laten maken met cloudgaming, organiseerden Tweakers Partners en Lenovo onlangs een testpanel dat aan de slag ging met een nieuwe Chromebook, de Lenovo IP 5 Chrome 16IAU7. In dit artikel gaan we in op de techniek achter cloudgaming.

Ondanks de komst van steeds snellere consoles zien gamers nog altijd veel voordelen in pc-gaming, zeker nu Sony en Microsoft hun exclusieve speltitels steeds vaker naar de pc brengen. Een bekend nadeel van pc-gaming is dat er relatief forse investeringen bij kijken. Althans, als gebruikers de allernieuwste games onder de beste grafische omstandigheden willen ervaren. Cloudgaming biedt voor de meer casual gamers een alternatief. Spelers hebben daarbij geen dure pc of laptop nodig, omdat de games worden gestreamd. Dat betekent vaak wel dat games niet met de hoogste grafische settings kunnen worden gespeeld.

Cloudgaming lijkt op het eerste gezicht misschien eenvoudig te realiseren, maar het is het resultaat van geavanceerde technologieën en technieken die samenwerken om een naadloze gaming-ervaring aan te bieden. Daar is het een en ander voor nodig.

Hardware en software

Om te beginnen wijkt de hardware die door cloudgaming-servers wordt gebruikt af van de

standaard grafische kaarten die je in een typische gaming-pc vindt. Cloudgaming-servers maken gebruik van zogenaamde high-density-gpu’s zoals de Tesla- en Grid-kaarten van Nvidia. Deze kaarten zijn ontworpen om meerdere game-instanties tegelijkertijd te ondersteunen. Daarnaast zijn multi-core-cpu's en grote hoeveelheden ram essentieel. Ze moeten talloze taken tegelijkertijd afhandelen, van het draaien van de game-engines zelf tot het afhandelen van de input van duizenden gebruikers tegelijk.

Naast dit alles speelt de software-architectuur een sleutelrol. Efficiënt gebruik van hardware is namelijk een must bij het hosten van games voor duizenden gebruikers. Technologieën zoals VM’s (Virtual Machines) en containers (bijvoorbeeld Docker) worden gebruikt om de hardware te isoleren en bronnen effectief te verdelen. Orkestratieplatformen zoals Kubernetes kunnen bij cloudgaming-providers automatisch game-instanties opstarten, beheren en schalen, op basis van de vraag.

Netwerk, streamen en input

Met betrekking tot de netwerkinfrastructuur gebruiken cloudgaming-platforms edge-computing in plaats van te vertrouwen op centrale datacenters. Gameservers worden hierdoor relatief dicht bij de gebruiker geplaatst, waardoor de latency vermindert. Content delivery networks (cdn's) worden ingezet om de gamedata snel aan de gebruikers te leveren. De videostream wordt via een netwerk van gedistribueerde servers verzonden, om de snelst mogelijke route naar de gebruiker te realiseren.

Voor het streamen van games wordt vaak realtime video-encoderingtechnologie gebruikt, zoals Nvidia's Nvenc. Die zet de visuele output van een game om in gecomprimeerde videopakketten die via het internet kunnen worden verzonden. Adaptieve bitrate-streaming past de kwaliteit van de videostream aan op basis van de beschikbare bandbreedte en netwerkomstandigheden, door de bandbreedte en cpu-capaciteit van de gebruiker realtime te detecteren. Dit gebeurt door het versturen van kleine pakketjes data naar de gebruiker en het meten van de tijd die het kost om deze pakketjes te ontvangen. Op basis van de metingen wordt de bitrate van de stream aangepast. Als de bandbreedte toeneemt, zal de bitrate worden verhoogd om een betere kwaliteit te leveren. Als de bandbreedte afneemt, zal de bitrate van de stream juist worden verlaagd, om buffering te voorkomen. Daarbij maakt adaptieve bitrate-streaming gebruik van een zogenaamde reserve. Die slaat een bepaalde hoeveelheid data op voordat hij wordt afgespeeld. Als de bandbreedte afneemt, kan de opgeslagen data worden gebruikt om de stream zonder buffering af te spelen.

Bij gaming kan elke milliseconde tellen, met name bij competitieve games. Wanneer een speler een knop indrukt, wordt de input via het UDP-protocol naar de server gestuurd. Servers verwerken die input en sturen onmiddellijk een reactie terug, in de vorm van videoframes. Protocol-optimalisaties zoals Googles QUIC-protocol (dat onderliggend HTTP/3 gebruikt) worden onderzocht om de latency van roundtrip-data verder te verlagen.

GeForce Now via cloudgaming

We brengen één specifieke streamingdienst kort voor het voetlicht, omdat hij op dit moment de beste techniek in huis lijkt te hebben. GeForce Now maakt gebruik van Nvidia RTX-servers. Die worden gezien als de nieuwe generatie cloudgaming-servers en er is een enorme sprong voorwaarts mee gemaakt op het gebied van schaalbaarheid en prestaties. De RTX 4080-servers van Nvidia bieden 64 teraflops - dat is ongeveer vijf keer het aantal van een Xbox Series X, volledige raytracing en DLSS 3. De 240Hz-modus belooft bij bepaalde games een end-to-end-latency van minder dan 40ms, wat beter is dan de latency bij het spelen op een Xbox Series X op 60Hz.

