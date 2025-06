De Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 16’’ onder de loep op het Tweakers HQ

Een tijdje geleden deden we een oproep voor een nieuw testpanel en event rondom de nieuwe Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 16" op het Tweakers HQ. Dat was niet aan dovemansoren gericht; jullie hebben massaal gereageerd. Het blijft leuk om mensen uit de Tweakers-community uit te nodigen op kantoor. Tien geselecteerde tweakers kwamen langs voor een gezellige rondleiding op ons kantoor, kregen een presentatie van Google, aten pizza’s en openden de nieuwe IdeaPad 5 Chromebook 16" van Lenovo. Hieronder vind je een eerste indruk en een videoverslag van het event.

Praten en gamen met gelijkgestemden

Bij een bezoekje aan het Tweakers HQ hoort uiteraard een rondleiding in het befaamde testlab. Hier werd de hardware uitvoerig getest en gaven we een inkijkje in onze uitvoerige testprocedures. Het testlab, waar uiteenlopende apparatuur onder handen wordt genomen, vormt al jaren het kloppend hart van het Tweakers-redactiebureau. De community kon een blik in de keuken dan ook zeer waarderen. Lord_Yeetemus: “Inhoudelijk heel leerzaam om te zien welke instrumenten gebruikt worden om hardware te testen. Ik heb dingen gezien waarvan ik überhaupt niet wist dat ze bestonden.” Tweaker bakkerjangert vond vooral het samenzijn met gelijkgestemden bijzonder: “We konden uitgebreid over zaken als gamen, computeren, programmeren en chatGTP praten. Heel erg leuk.”

Gaming en Chromebooks

Voordat de communityleden daadwerkelijk met de gaming-Chromebooks van Lenovo aan de slag gingen, gaf Abe Haverkamp, senior Chromebook Experience Manager van Google, een presentatie. Zijn verhaal ging over cloudgaming op Chromebooks, maar ook over Chromebooks in het algemeen en hoe ze verschillen met andere laptops. Daarna kon er uitgebreid worden gegamed.

Tweaker bakkerjangert werd aangenaam verrast: “Gamen en Chromebooks zijn in eerste instantie misschien lastig te rijmen met elkaar, vanwege de niet al te zware hardware-specs. De eerste indruk was in ieder geval goed. Nu thuis nog even verder testen.” Ook Lord_Yeetemus, die vooral via GeForce Now testte, is positief over zijn eerste indruk: “Grafisch had ik dit niet verwacht. Een stabiele 120 frames per seconde, echt super om te zien.” Henkdepotvis keek uit naar de komende twee weken, om te gamen en een algeheel gevoel te krijgen over het gebruik van een Chromebook en ChromeOS: “Ik heb thuis gigabit-internet, dus dat kan zich nu mooi bewijzen.”

De specificaties van de Lenovo IdeaPad 5i Gaming Chromebook 16"

De IdeaPad 5 Chromebook 16" die de tweakers twee weken mogen testen, heeft een batterijduur van ongeveer elf uur, wordt aangedreven door een Intel i3-1215U UHD Graphics-processor en heeft 8GB ram en 256GB ssd opslagruimte aan boord. Verder zijn twee USB 3.2 Gen 1- en twee USB-C 3.2 Gen 2-poorten, een audio-aansluiting, Wi-Fi 6 E (802.11 ax), Bluetooth 5.0 en een MicroSD-kaartlezer van de partij. Het 16 inch grote wqxga-scherm heeft een resolutie van 2560x1600, biedt 6,7 miljoen kleuren en heeft een refreshrate van 120Hz. Het toetsenbord is voorzien van vierzone-rgb-verlichting met aanpasbare instellingen en heeft een toetsaanslag van 1,5mm en 100% anti-ghosting. Daarnaast is het uitgerust met een numeriek toetsenblok en een groot trackpad.

Binnenkort uitgebreide reviews

Nieuwsgierig naar de testresultaten van het testpanel? Binnenkort lees je de uitgebreide reviews terug in de Pricewatch. Wat zou jij graag willen teruglezen in de tests? Heb je een vraag voor een van de reviewers? Laat het weten in de comments onderaan dit artikel.