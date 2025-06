Developers van HR2day op Dev Summit 2023: een game maken in Salesforce

De afgelopen tijd hebben we al veel talks en workshops op het bomvolle programma van de aankomende Developers Summit 2023 voor het voetlicht gebracht. Dit keer zetten we een van onze partners in het zonnetje: HR2day. Volgens deze unieke organisatie zijn tweakers en HR2day-developers hetzelfde type mensen: “Gedreven door nieuwsgierigheid naar een betere oplossing. Nooit uitgeleerd, altijd op een professionele manier bezig met doorontwikkeling van applicaties en natuurlijk zichzelf.”

Op de Developers Summit 2023, die op 12 september in Utrecht plaatsvindt, kun je op de stand van HR2day een speciale, samen met Tweakers ontwikkelde game spelen die volledig is opgetrokken in de pixel art-stijl van de point-and-click-adventures van weleer. Daarnaast geeft HR2day een workshop waarin je in een uur zelf een game kunt maken. Dit is een soort e-learning waarin je op een leuke manier kennismaakt met ontwikkelen op het Salesforce-platform met Saleforce Apex.

HR2day is een bijzonder bedrijf. Zo heeft het bijvoorbeeld geen fysiek kantoor. Alle vijftig werknemers werken vanuit hun eigen huis aan oplossingen voor complexe uitdagingen op het gebied van HR-software. HR2day produceert klantspecifieke modules die draaien op Salesforce en zijn afgestemd op de behoeften van het betreffende bedrijf. Deze modules worden ontwikkeld met eigen programmeertalen en frameworks van Salesforce, zoals Apex, Visualforce en Lightning Web Components. Nieuwe werknemers bij het bedrijf moeten dus een nieuwe programmeertaal leren. Gelukkig lijkt die sterk op Java. Daardoor kunnen developers met Java-ervaring gemakkelijk overstappen naar Salesforce Apex.

Bij bijna elk bedrijf waar HR2day voor werkt, is thuiswerken en videovergaderen de norm. Zelf gebruikt HR2day Jira als productiviteitsinstrument om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van zijn of haar taken en weet wat collega's aan het doen zijn. Voor wie wel samen wil komen voor overleg, is er een ruimte beschikbaar in Amstelveen, maar die wordt daar zelden voor gebruikt. De medewerkers komen wel elke maand samen tijdens de maandvergadering. Aansluitend daarop gaan ze gezellig met elkaar uit eten.

Game op de stand, game maken tijdens de workshop

Wie tijdens de Developers Summit 2023 naar de stand van HR2day gaat, kan daar 'Forensische Administratieve Detective' (F.A.D.) spelen, een point-and-click-game die is gecreëerd vanuit samenwerking tussen Tweakers en HR2day. Het idee achter de game is geboren vanuit het feit dat HR2day heeft te maken met complexe processen en uitdagende HR-problemen bij klanten. Dat vereist niet alleen de ontwikkeling van hoogwaardige software, maar ook dat developers de dynamiek van een organisatie begrijpen. Analytisch vermogen en accuratesse zijn cruciaal voor een volledig inzicht in het dossier. Bij HR2day ben je niet slechts een radertje in het geheel, maar eigenaar van je werk.

HR2day laat spelers hun analytisch vermogen op een vermakelijke manier ontdekken, door middel van een mysterieus detective-avontuur De game 'Forensisch Administratieve Detective' laat spelers hun analytisch vermogen op een vermakelijke manier ontdekken, door middel van een mysterieus detective-avontuur. De game, geïnspireerd door detective noir-films en gameplay-technieken van de succesvolle serious game Papers Please, bevat scenario's die zijn gebaseerd op de dagelijkse ervaringen van medewerkers. Hij moedigt spelers aan om op creatieve wijze problemen op te lossen.

Met de game wil HR2day laten zien welk type medewerkers het zoekt. Het bedrijf zoekt mensen die niet alleen de beste Java-programmeurs zijn, maar ook tot de juiste oplossingen kunnen komen. Verder hecht het bedrijf grote waarde aan de vaardigheid van werknemers om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.

Om de game te voltooien, moet de speler laten zien dat hij of zij daarover beschikt.

Op de Summit geeft het bedrijf een workshop waarbij bezoekers samen met de developers van HR2day een kleine game bouwen op basis van het Salesforce-platform, met behulp van Lightning Web Components Daarnaast geeft het bedrijf op de Summit een workshop waarbij bezoekers samen met de developers van HR2day een kleine game bouwen op basis van het Salesforce-platform, met behulp van Lightning Web Components. Kortom, er is op 12 september in Utrecht genoeg te doen, bij en met HR2day.

