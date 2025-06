Dev Summit-keynote: Linda Liukas maakt programmeren tastbaar, ode aan developers

Duik in de techwereld tijdens de Tweakers Developers Summit 2023. Op 12 september toveren we DeFabrique in Utrecht om tot dé dev-hemel van het jaar. Met sprankelende talks, boeiende workshops en een line-up van top-partners zoals NS, Logius, ASR, HR2day, KPN, Chipsoft, de nationale politie, Werken voor Nederland en DPG Media, wordt het een dag om nooit te vergeten. Aan ons de eer om alweer de derde keynotespeaker aan te kondigen: Linda Liukas, de Finse (kinderboeken)schrijfster en oprichter van Rails Girls, een platform dat vrouwen helpt bij het leren van de basics rond programmeren.

In Linda’s keynote, getiteld ‘Ode to developers: One hundred languages’ wordt de programmeur van vroeger en nu in het zonnetje gezet. Daarnaast verzorgt ze de workshop ‘Explorations in algorithms, machine learning and play.’ Deelnemers moeten hierbij letterlijk de handen uit de mouwen steken.

Een ode aan programmeurs

De keynote van Liukas kun je vertalen als ‘Ode aan ontwikkelaars: honderd talen’. En dat is het ook, een eerbetoon aan ontwikkelaars en hun programmeertalen. “Technologie gaat over mensen en hun grootse ideeën. Van de weefgetouwmaker die ponskaarten gebruikte, tot een uitvinder die gefascineerd was door tandwielen en stoom, en een elektrotechnisch ingenieur die elektrische circuitwetten combineert met excentrieke Engelse wiskundige logica. Zo hebben talloze filosofen, wetenschappers, kunstenaars, dromers en knutselaars bijgedragen aan de wereld van de technologie. De moderne programmeur belichaamt deze rijke diversiteit”, aldus Linda.

Liukas werd in 2013/2014 bekend als schrijfster en illustrator van het boek ‘Hello Ruby’, een speels, eigentijds sprookje over computable thinking en programmeren. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel vertelt het verhaal van de nieuwsgierige Ruby, die op zoek gaat naar edelstenen die haar vader heeft verstopt in een wondere wereld vol pinguïns, vosjes en een geïrriteerde sneeuwluipaard. De tweede helft van het boek biedt leuke opdrachten die ouder(s) en kind samen kunnen oppakken. Het boek leert kinderen op speelse, verhalende wijze de beginselen van programmeren en hoe die basisprincipes ook van toepassing zijn op alledaagse problemen en uitdagingen. Het bracht Liukas wereldwijd succes.

Nu, tien jaar en vier boeken verder, doet ze nog veel meer. Ze spreekt op congressen en bij bedrijven, werkt met scholen en opleiders aan leermateriaal over computing en programmeren, en werkt samen met overheden om verandering teweeg te brengen als het gaat om het overbrengen van kennis over programmeren en computing aan kinderen en niet-technische mensen. “Programmeren is heel abstract”, vertelt Liukas. “Je kunt het niet vastpakken en het is niet fysiek. En dat terwijl mensen van nature juist wel heel fysiek zijn. Techneuten werken met hun handen; we beschikken over tal van gereedschappen waar we dingen mee bouwen en repareren. Programmeurs hebben enkel een toetsenbord en hun code. Dat is lastig uit te leggen aan leken.”

Een gigantische computer van binnen bekijken … als openbare speeltuin

Iets dat niet in haar keynote wordt besproken maar wel aan de basis staat van alles dat Linda doet, is al spelend en vol verwondering nieuwe dingen leren. Dit komt vooral naar voren in een van de meest tot de verbeelding sprekende projecten waar Liukas op dit moment aan verbonden is: het ontwerpen en uitdenken van een nieuwe speeltuin in Helsinki. “Computers en technologie vormen ontegenzeggelijk een groot deel van het moderne leven van kinderen, maar hoe ze werken is voor velen een mysterie. Wat gebeurt er als de geheimen van technologie kunnen worden geleerd door te klimmen, kruipen en rollen? En wat als een themaspeeltuin technologie toegankelijker, speelser en vertrouwder maakt?”

De stad Helsinki ontwikkelt de computergeoriënteerde speeltuin in samenwerking met Näkymä Landschapsarchitecten en Liukas. Het doel is om een speeltuin te creëren die fungeert als een leeromgeving die kan worden ingezet door instructeurs en leraren die de speeltuin bezoeken. Ook zal er lesmateriaal ter beschikking worden gesteld. Bij het ontwerpen van de speeltuin en het bijbehorende park wordt nauw samengewerkt met pedagogische specialisten van de onderwijsafdeling van de stad Helsinki.

“We hebben treinen, piratenschepen en zelfs complete kastelen in speeltuinen gebouwd, maar nog nooit een computer.” Lachend: “Het werd weleens tijd.” Gewone speeltoestellen, parkmeubilair en oppervlaktematerialen zullen allemaal aan het thema worden gekoppeld door een nadrukkelijk gekozen kleurenschema, de vormgeving en de gebruikte borden. “Een computer kan duizend gezichten hebben. De eigen interpretatie van kinderen bepaalt of ze de hoofdpersonen zijn van hun favoriete spellen, data die door de computer snellen, of iets heel anders. We hebben treinen, piratenschepen en zelfs complete kastelen in speeltuinen gebouwd, maar nog nooit een computer.” Lachend: “Het werd weleens tijd.”

Dat je spelenderwijs meer kan leren over programmeren, komt wel tijdens haar keynote voorbij, maar dan uiteraard toegespitst op een veel meer ervaren publiek, waarbij de inside jokes en easter eggs bij een groot deel van de zaal voor een feest van herkenning zullen zorgen.

Een workshop … met klei?

Voor alle duidelijkheid: Linda is ook behoorlijk thuis in de wereld van AI en machinelearning. Tijdens haar workshop ‘Explorations in algorithms, machine learning and play’ stelt Linda vragen als ‘Hoe leren computers?’, ‘Wat leren we machines eigenlijk?’, ‘Hoe leggen we ons werk uit aan niet-technische mensen?’ en ‘Hoe past het werken met speelklei hierin?’. “In deze interactieve hands-on workshop kijken we naar de wereld van AI en algoritmen, met de creatieve energie van kinderen. Het is een workshop met klei en creativiteit, bedoeld voor zowel totale beginners als meer gevorderden in de wereld van kunstmatige intelligentie. Deelnemers gaan helemaal terug naar het oerbegin: hoe het is om je oprecht te verbazen, materialen te ontdekken door ze vast te pakken en vervolgens iets te creëren?”

