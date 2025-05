Jim Stolze: ‘Tweakers Developers Summit is het hoogtepunt van het jaar’

De afgelopen tijd hebben we je in een aantal artikelen bijgepraat over de sprekers op de aankomende Tweakers Developers Summit 2023, in DeFabrique in Utrecht. Terwijl achter de schermen nog hard wordt gewerkt aan het programma, was één ding al heel snel duidelijk: ook dit jaar is onze eigen Jim Stolze weer van de partij, als ‘host of the most’. Tweakers Partners vroeg Jim, die inmiddels onlosmakelijk verbonden is met het evenement, naar zijn inner-geekfactor en de verwachtingen rondom de 2023-editie.

In hoeverre is de Developers Summit vooral een event voor geeks?

‘We zijn allemaal een beetje een geek, in die zin dat we onszelf obsessief kunnen verliezen in het uitzoeken van het allerbeste’

Jim: “Ik loop al een tijdje mee in de tech-industrie. In die pak hem beet twintig

jaar heb ik een soort radar ontwikkeld om in te schatten hoe een bijeenkomst scoort op de ‘geek-factor’. Niet iedereen in Nederland zal weten wat een ‘geek’ is. Sterker nog, sommigen zullen denken dat het een scheldwoord is. De gemiddelde tweaker weet wel beter. We zijn allemaal een beetje een geek, in die zin dat we onszelf obsessief kunnen verliezen in het uitzoeken van de allerbeste powerbank, tijdens gesprekken per ongeluk wegdromen over manieren om onze code uit nog minder regels te laten bestaan, uren rondhangen op een forum waar LOTR-aanhangers het opnemen tegen GOT-volgelingen, of concrete plannen hebben om alcoholmoleculen via quantumsuperpositie in speciaalbier te verwerken.”

Wat betekent de Tweakers Developers Summit voor jou persoonlijk?

“Voor mij is de Tweakers Dev Summit het hoogtepunt van het jaar om mijn eigen geek-factor weer een beetje op te krikken. Ik luister er naar sprekers voor wie ik zelf ook een kaartje zou kopen, en ik heb er gesprekken in de vele hallen, waardoor ik met veel inspiratie naar huis ga. De sfeer is altijd relaxed. Niets is te gek en niemand doet overdreven interessant. Daarom ben ik dus al vele jaren met veel plezier de host van de Developers Summit.”

Waar kijk je dit jaar in het bijzonder naar uit? Waar hoop je op?

“Waar ik dit jaar naar uitkijk, zijn uiteraard de deep dives over generatieve AI en LLM's. Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig AI-expert is, maar laat het maar aan Tweakers over om de juiste mensen hierover aan het woord te laten. Daarnaast heb ik zelf bijzondere interesse in de tracks over software development. Bij voorgaande edities heb ik zinnige dingen opgepikt over Kubernetes, Angular en Serverless.”

Wat mogen mensen absoluut niet missen?

“Het absolute hoogtepunt wordt natuurlijk de presentatie van Dylan Beattie. Als je die man nog nooit hebt horen - en zien - spreken, dan is dit je kans. Ik ken niemand die zo multimodal over creative code kan vertellen.”

