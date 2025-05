Developers Summit: developers & AI, protein folding en de potentie van llm’s

De Tweakers Developers Summit 2023 staat bijna voor de deur. Het event vindt plaats op 12 september in DeFabrique in Utrecht; dat is sneller dan het misschien lijkt. Naast onze partners - denk aan bedrijven als NS, Logius, ASR, HR2day, KPN, Chipsoft, de nationale politie en DPG Media - is ook David Foster er present. Hij verzorgt binnen de AI-track de talk ‘The Future of Generative AI: Empowering Developers to Build a Better Tomorrow’. Daarnaast geeft hij een hands-on workshop waarin zijn ervaringen en tips direct in de praktijk worden gebracht. Enthousiast geworden? Check de informatie onderaan dit artikel of koop snel je kaarten.

David is medeoprichter van het in Londen gevestigde bedrijf Applied Data Science Partners, een adviesbureau voor AI en datascience. “Op dit moment werken we aan een groot aantal projecten die zijn gericht op generatieve AI. Veel bedrijven willen deze technologie benutten en er het meeste uit halen om voorop te lopen. Wij helpen ze daarbij.”

David is tevens auteur van het boek ‘Generative Deep Learning’, dat voor het eerst werd uitgebracht in 2019. Dit was nog voordat veel mensen zelfs maar van de term generative deep learning of generatieve AI hadden gehoord. “Sindsdien is het een fenomeen geworden dat mensen enthousiast maakt, zowel privé als in het bedrijfsleven. Onlangs heb ik de tweede editie van het boek uitgebracht, waarin alle inhoud is bijgewerkt en onder andere diffusion models, transformers en de grote taalmodellen aan bod komen. Het is bedoeld als een gids voor beginners. Als je geen eerdere ervaring met deze technologie hebt opgedaan, kun je het dus gemakkelijk oppakken en ermee aan de slag gaan.”

Grootschalige beschikbaarheid van AI als assistent

AI is dé hype van 2023, zoveel is duidelijk. Waarom ontploft het juist nu? David: “AI kon je traditioneel zien als een ‘narrow’ systeem. Dat betekent dat je een AI-systeem kunt bouwen dat heel goed is in één specifieke taak. Hiervoor heb je veel trainingsgegevens nodig. Daarmee train je het systeem, waarna het die ene taak heel goed weet uit te voeren. Denk aan een bordspel zoals schaken, voorspellen welke klanten volgende maand bij je weggaan, of het aanbevelen van een film op Netflix. Dit zijn allemaal voorbeelden van geweldige toepassingen van AI, maar ze doen maar één ding. Elk model is specifiek afgestemd op één taak.”

“Large language models zijn echt een doorbraak geweest in het afgelopen jaar. Ze kunnen dingen voor je doen die nog nooit eerder aan ze zijn gevraagd.” “Het afgelopen jaar waren llm’s (large language models, red.) echt een doorbraak. Daarvoor waren er natuurlijk wel kleinere ontwikkelingen, tot aan de doorbraak van GPT. Het verschil met eerdere systemen is dat dit algemene intelligentie-engines zijn. Ze kunnen dingen voor je doen die nog nooit eerder aan ze zijn gevraagd; de systemen lijken bijna over algemene intelligentie te beschikken die verder gaat dan slechts één specifieke taak. Als je hierover nadenkt, betekent dit dat de ‘kosten’ van menselijke gedachten snel afnemen tot nul; voor veel taken heb je immers niet langer per se een mens nodig om het antwoord te geven. In plaats daarvan kun je je vraag gewoon bij een groot taalmodel neerleggen. Dat levert in de regel een behoorlijk goed resultaat op, of het nu gaat om programmeren, het beantwoorden van klantenservicevragen of het geven van advies over een bepaald onderwerp. Dat is een game changer; niet alleen voor bedrijven, maar voor iedereen, overal ter wereld, ook omdat de beschikbaarheid van dergelijke assistentie heel opmerkelijk is. Dat is een groot verschil tussen de vroegere AI-systemen en de AI-systemen van vandaag.”

Interdisciplinair onderzoek en de ethische ontwikkeling van AI

De titel van Davids talk luidt ‘The Future of Generative AI: Empowering Developers to Build a Better Tomorrow’. In deze talk werpt hij een blik op recente ontwikkelingen in generatieve AI en hoe ontwikkelaars deze technologieën verantwoord kunnen gebruiken om betekenisvolle en innovatieve oplossingen te creëren. In zijn presentatie onderzoekt hij het potentieel van llm’s zoals OpenAI’s GPT-serie bij het bevorderen van kunstmatige algemene intelligentie (agi). Hij toont de capaciteiten van llm’s in taken zoals natuurlijk taalbegrip en probleemoplossing, maar ook hun beperkingen, met name op het gebied van zelfbepaling en doelgericht gedrag. Davids verhaal omvat strategieën voor het verbeteren van de mogelijkheden van llm’s en het belang van interdisciplinair onderzoek en ethische ontwikkeling van AI om het volledige potentieel van agi te realiseren.

Wat de ‘betere toekomst’ uit de titel van zijn talk is, kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Zal de toekomst beter zijn voor het bedrijf dat generatieve AI gebruikt? Zal hij beter zijn voor de gebruikers? Of zal generatieve AI daadwerkelijk een betere wereld creëren? Wat denkt David zelf?

“Het vermogen om systemen aan te boren die informatie kunnen synthetiseren en assimileren op de manier waarop grote taalmodellen dat kunnen, biedt zeer interessante mogelijkheden”

“Ik denk dat het een combinatie van dat alles is. Als je kijkt naar technologische vooruitgang en dan met name naar zoiets als het internet, dan is het onbetwistbaar dat het veel kansen voor mensen heeft gecreëerd en het leven van mensen productiever heeft gemaakt. Mensen hebben nu toegang tot zoveel meer mogelijkheden, en ze kunnen informatie delen met mensen die aan de andere kant van de wereld leven. Er zijn samenwerkingen die voorheen, zonder het internet, simpelweg niet mogelijk waren. Ik geloof dat de generatieve-AI-revolutie het potentieel heeft om informatie, met name kennis en creativiteit, voor vrijwel iedereen toegankelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat het speelveld veel gelijker wordt voor mensen en dat de mogelijkheden om dingen te doen in het algemeen veel groter worden. Ook heeft het de potentie om veel van de grote uitdagingen aan te pakken waarmee we worstelen, zoals klimaatverandering. Het vermogen om systemen aan te boren die informatie kunnen synthetiseren en assimileren op de manier waarop grote taalmodellen dat kunnen, biedt zeer interessante mogelijkheden.”

“Neem bijvoorbeeld een vakgebied als de biologie en eiwitvouwing (protein folding), iets dat wordt gebruikt voor het ontdekken van nieuwe medicijnen en andere toepassingen”, vervolgt David. “De toepassing van AI heeft daar al voordelen laten zien, zoals bijvoorbeeld de technologie AlphaFold van DeepMind, waarmee de benodigde tijd om een bepaald eiwit te sequencen en de vorm ervan te begrijpen aanzienlijk is verkort. Dat is een directe toepassing van AI in het algemeen. Grote taalmodellen hebben de mogelijkheid om zeer snel toegang te krijgen tot enorme hoeveelheden informatie en kunnen bijvoorbeeld samenvattingen maken voor wetenschappers die snel een paper willen begrijpen. Ze kunnen veel sneller lezen en informatie onttrekken, niet uit slechts één paper die ze die dag hebben gelezen, maar uit een hele reeks papers met verschillende content. AI als assistent om onderzoekers bij te staan, is een heel spannende ontwikkeling.”

Naast zijn talk verzorgt David ook een workshop, getiteld ‘Hands-on with Generative AI: Techniques, Tools, and Best Practices’. “Hierin begeleid ik deelnemers bij het implementeren van generatieve AI-technieken, gebruikmakend van populaire frameworks en tools, en deel ik de beste werkwijzen voor effectieve ontwikkeling.”

