Developers Summit: Zigbee2MQTT & synergie tussen devops en platform-engineering

De Tweakers Developers Summit 2023 vindt op 12 september plaats in DeFabrique in Utrecht en komt dus langzaam maar zeker dichterbij. We kunnen steeds meer van het programma uit de doeken doen. Naast aanwezige partners zoals NS, Logius, ASR, HR2day, KPN, Chipsoft, de Nationale Politie en DPG Media geeft een groot aantal interessante sprekers acte de présence. Vandaag kunnen we twee nieuwe sprekers aan je voorstellen: Geert van der Cruijsen van Xebia | Xpirit en Koen Kanters van ASML. Ben je enthousiast over het event en benieuwd naar het programma? Kijk dan hier.



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Koen Kanters is lead devops engineer bij ASML, waar hij zich bezighoudt met de vraag: 'Hoe kunnen we zo kort mogelijk time to market realiseren?’ Koen houdt van de mix van devops en softwareontwikkeling. Zijn interesses liggen daarnaast bij de cloud en machinelearning.

Cloudonafhankelijkheid is belangrijk

"Zigbee2MQTT is een opensource-Zigbee-bridge die het mogelijk maakt om lokaal via MQTT met Zigbee-apparaten te communiceren." Koens talk heeft als titel ‘Zigbee2MQTT: een cloudonafhankelijke opensource-Zigbee-bridge’ en is ondergebracht bij de smarthometrack. “Ik heb deze talk al eens eerder gegeven tijdens een Tweakers-meet-up over smarthome”, aldus Koen. “Maar voor deze gelegenheid heb ik hem uitgebreid”. Zigbee2MQTT is een opensource-Zigbee-bridge die het mogelijk maakt om lokaal via MQTT met Zigbee-apparaten te communiceren. In 2018 is Koen met dit project gestart. In zijn presentatie wilt hij het publiek meenemen in de vraag waarom het belangrijk is om gebruik te maken van een lokale en cloudonafhankelijke Zigbee-bridge. Ook vertelt hij hoe hij de devopskant van het project heeft ingericht.

“Toen ik het project destijds startte, ben ik gaan kijken op GitHub en vond daar een Java-scriptfile. Dat behelsde een prototype en was heel beperkt, maar het gaf in ieder geval aan dat wat ik wilde, daadwerkelijk mogelijk was. Ik heb het vervolgens als startpunt gebruikt.” Daarna ging het snel. Koen zal in zijn talk zijn eigen timeline rond dit hobbyproject schetsen. “Inmiddels hebben meer dan 2000 mensen een bijdrage aan het project geleverd. Je zou kunnen zeggen dat het een beetje uit de hand is gelopen.”

Mail van Texas Instruments

De grote doorbraak kwam toen Koen op een goede dag een mail kreeg van een van de engineers van Texas Instruments. Dat bedrijf gaf hem een devkit van een betere coördinatorchip. “Op de oude chip kon je maximaal twintig tot dertig apparaten koppelen, maar op de nieuwe chip zouden dat er makkelijk honderd tot honderdvijftig moeten zijn. Zelf heb ik nu zeventig apparaten in mijn productieset-up.” Daarbij gaat het om lampen, maar bijvoorbeeld ook om bedverwarming en zelfs zijn buitenbrievenbus. “Er zitten twee contactsensors in die bak. Als er post in is gestopt, gaat in de keuken een oranje PostNL-lamp branden. Voor mij is dat het signaal om mijn 'brievenbus' te legen.” Een andere toepassing is de stroomkosten van de vaatwasser verminderen. Als je hem aanzet, gaat die direct uit en wordt vervolgens weer automatisch aangezet als de stroom goedkoop is of als de zonnepanelen genoeg stroom opwekken. Tijdens zijn talk gaat Koen verder in op de andere toepassingen en welke nieuwe features er in de toekomst nog toegevoegd gaan worden.

Devops ❤️ platform-engineering

Geert van der Cruijsen, op Tweakers beter bekend als 'Crysania', hangt al sinds 2001 rond op Tweakers en voelt zich er als een vis in het water. Hij is lead consultant bij het bedrijf Xebia | Xpirit. Hij houdt ervan om bedrijven en teams te helpen betere software te maken en high performance-teams te bouwen. Als spreker is Geert vaak te vinden op conferenties, om er te spreken over moderne softwarearchitectuur, devopspractices en cloudinfrastructuur.



Zijn talk heeft de titel ‘Devops ❤️ platform-engineering’. Geert: “Ik wil toehoorders meenemen in de synergie tussen devops en platform-engineering”. Platform-engineering streeft naar vergelijkbare resultaten als devops, wat vaak leidt tot misvattingen over concurrentie. Met deze lezing wil Geert inzoomen op de ware aard en doelen van platform-engineering, en laten zien hoe het juist de ontbrekende schakel kan zijn in het nog productiever maken van devopsteams.

“Door platform-engineering naadloos te integreren in devops- en sre-praktijken

ontsluiten we nieuwe dimensies van productiviteit, schaalbaarheid en betrouwbaarheid”

“Door platform-engineering naadloos te integreren in devops en sre-praktijken ontsluiten we nieuwe dimensies van productiviteit, schaalbaarheid en betrouwbaarheid”, aldus Geert. “Veel bedrijven tuigen verschillende teams op, maar die vormen vervolgens bottlenecks. Juist goede samenwerking stuwt iedereen naar een hoger niveau. In mijn sessie wil ik het publiek op inspirerende wijze kennis laten maken met de valkuilen en voordelen, maar ook praktische tips geven.”

Volgens Geert kunnen veel zaken geautomatiseerd via platforms worden uitgevoerd. “Natuurlijk zijn medewerkers en organisaties vrij om het op hun eigen manier te blijven doen, maar er zijn veel mogelijkheden om het sneller en efficiënter uit te voeren. Ik wil laten zien hoe.”

Kaarten winnen?

De komende tijd publiceren we meerdere van dit soort artikelen in aanloop naar de Tweakers Developers Summit. In deze artikelen kun je kans maken op kaarten. In dit artikel kun je kans maken op één van de 5 kaarten. Hou de poll in de artikelen goed in de gaten.

Wil jij kans maken op één van de 5 kaarten voor de Tweakers Developers Summit? Poll Ja, ik wil graag een ticket winnen voor de Tweakers Developers Summit 2023

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

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Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 25 juli 2023 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 31 juli 2023, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 4 augustus 2023 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De kaarten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Kaarten te koop, interessante kortingen, factuur voor administratie

Zoals bekend zijn de Early Bird-kaarten voor de Developers Summit 2023 uitverkocht, maar reguliere tickets (299 euro) zijn nog wel beschikbaar. Let op: ook die stapel kaarten slinkt in rap tempo, dus wees er snel bij. Goed om te weten: studenten betalen 75 euro voor een kaartje en je kunt nog altijd gebruikmaken van ‘3 halen 2 betalen’ (je betaalt dan 598 euro voor drie kaarten). Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan krijg je een factuur voor de administratie bijgevoegd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

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