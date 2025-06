Developers Summit 2023: programma compleet & maak kans op gratis entreekaarten

Het heugelijke feit is daar: ons bomvolle, gevarieerde, inhoudelijk stevige én vermakelijke programma van de Tweakers Developers Summit 2023 is compleet. We hebben ons uiterste best gedaan om bijzondere sprekers, keynotes en workshops te realiseren en zijn dan ook best een beetje trots op het programma dat we voor jullie hebben samengesteld.

Hét developers-event van het jaar vindt plaats op 12 september in DeFabrique in Utrecht. Om te vieren dat het programma volledig rond is, geven we nog een aantal kaartjes weg. Lees snel dit artikel om erachter te komen hoe je daar kans op maakt. Niks gewonnen? Niet getreurd. Er zijn nog steeds een paar kaarten beschikbaar. Wees er snel bij, want de verkoop gaat hard.

Zes tracks: voor iedere developer wat wils

Net zoals bij de vorige edities biedt de Developers Summit 2023 voor ieder wat wils. Er zijn zes tracks - AI, Frontend, Backend, Security, Devops en Smarthome - waar workshops en masterclasses in zijn ondergebracht. Maar vlak ook de drie keynotes niet uit, die vaak track-overstijgend zijn. Dylan Beattie is opnieuw van de partij, dit keer met zijn talk ‘Analogue Evolution, Digital Revolution: Tipping Points in Technology’, de Finse Linda Liukas brengt een ode aan de developer en David Foster duikt met ons in taalmodellen tijdens zijn keynote ‘Large Language Models - The Key to AGI?’.

Meer info over de sprekers en tracks

Verder zijn er interessante en inspirerende masterclasses van onder andere Maarten van Hoof die de modulaire toekomst van CSS gaat belichten, Vitaly Friedman die ons meeneemt in ‘New Front-End Adventures in 2024’ en Thijs Alkemade & Khaled Nassar van Computest met het spannende crimeverhaal achter ‘The Rise and Fall of the Genesis Market’. Ramona Domen brengt de toegankelijkheid op het web voor het voetlicht en Lucien Immink geeft een masterclass onder de titel ‘A web component a day keeps the doctor away’.

Ook voor smarthome-liefhebbers is er genoeg te ervaren en beluisteren. Richard Orie neemt de bezoekers mee in het verhaal ‘Een echt home automation bouw je zelf’, waarna Bas van der Sluis zijn ervaringen met ‘DIY home automation’ deelt, een krankzinnig project voor slechts één developer. Inhoud en inspiratie genoeg dus. Wil je nog meer weten over alle sprekers en tracks, dan vind je alle info hier. Het complete programma en tijdschema kun je hier terugvinden.

Klik op de afbeelding om de timetable te vergroten.

Win kaarten

Traditiegetrouw geven we een aantal kaarten weg wanneer het programma compleet is. Het enige dat je hoeft te doen om kans te maken, is onderstaande poll invullen.

Wil jij kans maken op één van de vijf kaarten voor de Tweakers Developers Summit? Poll Ja, ik wil graag een ticket winnen voor de Tweakers Developers Summit 2023

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 21 augustus 2023 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 27 augustus 2023, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 31 augustus 2023 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De kaarten zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Partners Developers Summit 2023

Geen Developers Summit zonder onze gewaardeerde partners, te weten NS, Logius, ASR, HR2day, KPN, Chipsoft, de nationale politie en DPG Media. Zij zijn alle aanwezig, met eigen stands en unieke activaties.

Kortingen, kaartenverkoop en factuur

Geen kaartje gewonnen? Je kunt nog steeds via de normale weg aan kaarten komen.

Er zijn nog reguliere tickets (299 euro) beschikbaar, maar we hebben ook interessante kortingen: studenten betalen 75 euro voor een kaartje en overige bezoekers kunnen gebruikmaken van ‘3 halen 2 betalen’ (je betaalt dan 598 euro voor drie kaarten). Mocht je de tickets betalen namens je werkgever, dan krijg je uiteraard een factuur voor de administratie bijgevoegd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.



