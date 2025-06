‘Back 2 school’ met MSI: welke laptop raadt de community aan?

Of we een zwoele nazomer krijgen, is nu nog een grote vraag. Eén ding is echter zeker: na deze onstuimige maanden dienen school en studie zich onherroepelijk weer aan. Voor velen is dat het moment bij uitstek om hun laptop te vervangen. MSI claimt dat het voor ieder type student een passende laptop in het assortiment heeft. Hoe denkt de tweakers-community daarover?

MSI (wat staat voor Micro-Star International) is een van de grotere spelers op het gebied van laptops. De fabrikant bedient al decennialang uiteenlopende gebruikers, van zakelijke professionals tot studenten en gamers. Het bedrijf staat bekend om het integreren van diverse technologieën in zijn producten, zoals de eigen Cooler Boost-koeltechniek, True Color Technology en Nahimic Audio. Voor het ‘Back 2 school’-seizoen heeft het bedrijf naar eigen zeggen voor ieder type student een laptop, te weten de Thin GF63 12UDX, de Cyborg 15 A12VF en de Raider GE68HX 13VG. Deze modellen zijn respectievelijk gericht op de uitwonende student annex levensgenieter, de eeuwige student en de hardwerkende, uitslovende student.



Zijn deze laptops inderdaad de beste keuzes voor deze specifieke gebruikersgroepen? Ruim 70 procent van de tweakers geeft advies aan hun omgeving. Aan wat voor type student of mede-tweaker zouden zij de drie laptops adviseren? En wat vinden de tweakers van de configuratie van deze drie modellen? Laat in de comments onder dit artikel weten wat jij van het trio MSI-laptops vindt. Als je ook meteen de poll invult, maak je kans op een van de twee Steam-tegoedbonnen van 50 euro die we weggeven.

De uitwonende student met de instap-laptop: Thin GF63 12UDX

MSI kenmerkt de uitwonende student als een levensgenieter. Hij heeft een laptop die basic taken kan uitvoeren en waar een lichte game op kan worden gespeeld. We spreken over een casual gamer die wat basale programma’s nodig heeft om zijn studieactiviteiten naar behoren uit te kunnen voeren. Het gaat hier dus niet over iemand die avonden achter elkaar achter zijn laptop doorbrengt; het studentenleven heeft immers ook veel te bieden.

De Thin GF63 12UDX-610NL is een instap-laptop met een Intel Core i7-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Als videokaart is de Nvidia GeForce RTX 3050 ingebouwd. De student waar we het over hebben, speelt lichte games op het 15,6 inch grote full hd-beeldscherm met een refreshrate van 144Hz. Daarbij blijven spellen als League of Legends en Fortnite prima overeind. Verder zijn basic taken, zoals documenten maken en fotobewerking, prima op deze laptop uit te voeren.

De eeuwige student met de laptop uit het middensegment: Cyborg 15

De eeuwige student neemt zijn tijd, want studeren is er anno 2023 niet per se makkelijker op geworden. Hij zet zijn beste beentje voor, maar er zijn ook veel andere zaken die tijdens het studentenleven aandacht verdienen. Desalniettemin is de gear belangrijk voor de eeuwige student. Hij heeft een laptop nodig die lang meegaat en waar hij uiteenlopende taken op kan uitvoeren.

Ten opzichte van de Thin GF63 12UDX-610NL wordt met de Cyborg 15 A12VF-229NL een stapje omhoog gezet in prijs, maar in ruil daarvoor krijgt de student wat krachtigere hardware. Zo is de MSI Cyborg 15 A12VF-229NL uitgerust met een Intel Core i7 12650H. Deze twaalfde generatie Intel i7-processor is uitgerust met zes Performance- en vier Efficient-cores. Het is een configuratie die niet alleen geschikt is voor intensief gamen, maar ook de gelijktijdige uitvoering van lichtere toepassingen mogelijk maakt. De echte kracht van het systeem wordt geleverd door de RTX 4060-videokaart. Dit is een Nvidia-gpu met 8GB vram die ervoor moet zorgen dat ook de wat zwaardere games als een zonnetje lopen.

Wat het geheugen betreft, is de Cyborg 15 uitgerust met een 512GB grote ssd en 16GB DDR5-ram. De combinatie van een ssd en DDR5-ram belooft een naadloze en snelle reactie van programma's. Het 15-inchscherm heeft een full hd-resolutie met een refreshrate van 144Hz. Het geïntegreerde ips-paneel biedt grote kijkhoeken, snelle reactietijden en kleuraccuraatheid, wat moet zorgen voor een scherpe, snelle beeldweergave.

Verder is deze laptop voorzien van een verlicht toetsenbord met opvallende wasd-toetsen en intuïtieve bediening. Hij heeft genoeg aansluitmogelijkheden aan boord: USB-C, USB 3.0, HDMI 2.1 en een ethernetingang.

De hardwerkende en hardcore gamende student met de high-end laptop: Raider GE68HX

De hardwerkende student is van het type ‘work hard, play hard’. Hij neemt zijn studie uitermate serieus, maar dat doet hij ook met zijn hardware. Die moet dan ook veel aankunnen, zware taken zonder problemen kunnen uitvoeren en niet van slag raken wanneer er verschillende programma’s tegelijkertijd draaien. Na een dag (of nacht) hard studeren, is het tijd voor ontspanning. Dat doet deze student door de laatste high-end games te spelen. Vandaar de keuze voor deze zware laptop.

De Raider GE68HX 13VG-218NL is uitgerust met een Intel Core i9-processor van de 13e generatie. Dit is een geavanceerde chip die geoptimaliseerd is om de meest veeleisende games te kunnen draaien. Deze processor is geïntegreerd met verbeterde AI, wat een aanzienlijk langere accuduur en hoogwaardige prestaties belooft. De laptop beschikt daarnaast over een Nvidia GeForce RTX 4070-gpu. Deze grafische kaart heeft 8GB GDDR6-videogeheugen en meer dan 5100 vernieuwde CUDA-cores, en ondersteunt 2e generatie raytracing- en DLSS-functionaliteit. Dit stelt gebruikers in staat om games te spelen op hoge tot ultrahoge instellingen met een resolutie van maximaal 4k, waarbij de beeldweergave een meeslepende en realistische ervaring moet bieden.

De laptop is voorzien van 16GB werkgeheugen en een geïntegreerde 1TB grote ssd. Daarmee is er voldoende opslagcapaciteit voor ongeveer twintig games van 50GB elk, of 110 uur full hd-videomateriaal. Het 16-inchscherm heeft een qhd-beeldschermresolutie - die is vier keer scherper dan full hd - en een verversingssnelheid van 240Hz. Dat laatste is vooral gunstig voor games waarbij snelheid en reflexen van cruciaal belang zijn, zoals shooters en racegames. Er zijn eigenlijk geen zware taken die deze laptop niet kan uitvoeren; ook voor zaken als 3d-ontwerp en videorendering draait deze machine zijn hand niet om.

De aanschaf van een goede laptop en de bijbehorende software is natuurlijk een kleine aanslag op het studentenbudget. MSI wil aanstaande scholieren en studenten een klein handje helpen. Aan twee gelukkige tweakers wordt een Steam-waardebon van 50 euro voor de aanschaf van games weggegeven. Om hier kans op te maken, hoef je alleen maar de vraag in de poll juist te beantwoorden.

Welke laptop weegt nét geen twee kilogram? Poll Raider GE68HX

Cyborg 15 A12VF

Thin GF63 12UDX

