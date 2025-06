Developers Summit 2023: ontwikkelen als blinde & de criminele Genesis Market

Bij de Tweakers Developers Summit 2023, die plaatsvindt op 12 september in DeFabrique in Utrecht, staat een grote diversiteit aan talks en workshops op het programma. Daarnaast zijn partners zoals NS, Logius, ASR, HR2day, KPN, Chipsoft, de nationale politie en DPG Media aanwezig. In dit artikel lichten we twee nieuwe, bijzondere masterclasses toe. Ten eerste verzorgen Thijs Alkemade & Khaled Nassar in de privacy & security-track een duotalk onder de titel ‘The Rise and Fall of the Genesis Market’. De andere nieuwe masterclass is ‘Developen met je ogen dicht’ en wordt gegeven door Mitchel Snel. Mitchel is blind en werkt als ontwikkelaar bij ABN AMRO.

Ontwikkelen zonder zicht is niet iets waar veel developers normaliter over nadenken, laat staan dat ze zich er een voorstelling van kunnen maken. Voor Mitchel is het echter de normaalste zaak van de wereld; hij kent niet anders. Als developer bij ABN AMRO houdt hij zich onder andere bezig met interne testen van banksystemen (core banking). “Ik maak gebruik van braille en heb een apparaat dat tekst omzet in spraak. Daarnaast beschik ik over een aantal tools. In mijn masterclass wil ik mensen meenemen in de manier waarop ik te werk ga.”

“Veel dingen werken voor mij net even anders. Dat op het scherm vier tabbladen zijn opengeklapt of met kleurtjes fouten in code worden aangegeven, zijn zaken die je op zicht waarneemt. Ik moet die informatie op een andere manier tot me nemen.”

Mitchel werkt logischerwijs op een andere manier samen met zijn collega’s. “Veel dingen werken voor mij net even anders. Dat op het scherm vier tabbladen zijn opengeklapt of met kleurtjes fouten in code worden aangegeven, zijn zaken die je op zicht waarneemt. Ik moet die informatie op een andere manier tot me nemen.” Een van de meest gestelde vragen die Mitchel krijgt als hij over zijn werk spreekt, is ‘Hoe weet je überhaupt wat je aan het doen bent?’. “Ik maak voortdurend plaatjes in mijn hoofd om te visualiseren hoe dingen er op het scherm uitzien.”

Mitchel laat tijdens zijn masterclass verschillende hulpmiddelen zien. Een daarvan is de manier waarop de computer tekst omzet in spraak. “Ik begin bij de presentatie daarvan altijd door spraak vele malen langzamer af te spelen, zodat het voor iedereen in de zaal is te volgen. Daarna laat ik het horen op de snelheid waarmee ik normaal werk. Die ligt veel hoger dan mensen denken.” Mitchel hoopt op vakinhoudelijke vragen vanuit de zaal en wil graag de logica achter zijn aanpak en handvatten duiden. “Tips van andere programmeurs zijn natuurlijk ook zeer welkom. Ik weet niet alles. Wie weet tippen mensen me over tools of manieren van werken waar ik zelf nog niet aan heb gedacht.”

Naast verbazing en bewondering over het werk dat Mitchel doet, zijn er de nodige misverstanden. “Mensen denken dat de wereld volledig voor mij moet zijn aangepast om mij mijn werk te kunnen laten doen. Dat is onjuist. Ik kan in principe op iedere laptop aan de slag met opensource spraaksoftware. Dat kan met elk willekeurig Windows- of Mac-systeem.”

De wereld digitaal een stukje veiliger maken

Thijs en Kahled werken als security researchers voor Computest, een bedrijf dat voor tal van organisaties securitydiensten verzorgt. “We doen onderzoek naar kwetsbaarheden, om zo de wereld veiliger te maken. Als onderzoekers kunnen we zelf op zoek naar kwetsbaarheden die wij belangrijk vinden, dat doen we dus niet dus niet ‘in opdracht van’. Zo hebben we tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Zoom en de Coronacheck-app”, aldus Thijs.

‘The Rise and Fall of the Genesis Market’ is zoals gezegd de titel van de masterclass van Thijs en Khaled. De Genesis Market was een criminele marktplaats die was gespecialiseerd in ‘digitale vingerafdrukken'. In de presentatie beschrijft het duo hoe slachtoffers besmet raakten met malware die hun complete browsergegevens openbaarden. Dit stelde kopers in staat om de getroffen slachtoffers na te bootsen, op een manier die voor een website bijna onmogelijk zou zijn te detecteren. In de sessie is er ook aandacht voor de internationale politieoperatie die de marktplaats afgelopen april heeft neergehaald.

80 miljoen digitale profielen van meer dan twee miljoen slachtoffers

Genesis Market werd opgericht in 2017 en faciliteerde identiteitsfraude met behulp van persoonlijke gegevens, waaronder wachtwoorden voor populaire websites zoals Airbnb, Amazon, eBay, Facebook, Fidelity, PayPal en Netflix. De gebruikte persoonlijke gegevens zijn gestolen van 1,5 miljoen computers. Op het moment dat de operaties werden verstoord, stelde de website 80 miljoen digitale profielen van meer dan 2 miljoen mogelijke slachtoffers beschikbaar. De omvang van de schade is niet bekend, maar de Federal Bureau of Investigation (FBI) meldde dat er 8,7 miljoen dollar aan cryptocurrency was ontvreemd en denkt dat in totaal voor tientallen miljoenen dollars is gestolen.

In april van dit jaar (2023) werd de website offline gehaald. Thijs: “Dat was het resultaat van samenwerking tussen zeventien landen. Onder meer de Britse, Australische, Canadese, Spaanse, Italiaanse, Duitse, Zweedse, Poolse, Deense en Nederlandse politie hebben eraan bijgedragen. Wij hebben veel contact gehad met de politie van Rotterdam. Er zijn tal van arrestaties verricht. Met name kopers werden opgepakt, om een duidelijk signaal af te geven.”

“We willen mensen bewust maken van het feit dat criminelen hun aandacht hebben verschoven. Voorheen hackte men complete wachtwoordlijsten, inmiddels zijn illegale activiteiten meer op het individu gericht” In hun talk geven Thijs en Khaled inzicht in de manier waarop de criminelen te werk zijn gegaan, wat hun methodes waren en wat je daar tot op zekere hoogte tegen kunt doen. “Voor alle duidelijkheid; wij hebben geen concrete standaard oplossingen, maar hebben er wel ideeën over. Een daarvan is bijvoorbeeld de implementatie van een extra tweestapsverificatie wanneer je via je smartphone geld overmaakt of een bestelling hebt geplaatst. Daarnaast willen we mensen bewust maken van het feit dat criminelen hun aandacht hebben verschoven. Voorheen hackte men complete wachtwoordlijsten, inmiddels zijn illegale activiteiten meer op het individu gericht.”

Wat is Thijs het meest bijgebleven van het verhaal achter de Genesis Market? Thijs: “Hoe makkelijk het eigenlijk was om gegevens van een gebruiker te verkrijgen, vooral door het installeren van nieuwe browserextensies. Ik ben daardoor veel meer op mijn hoede voor extensies.”

