Aantal karmafeatures voor iedereen beschikbaar - Development-iteratie #266

In de afgelopen sprint hebben we de Karmastore verwijderd en daarmee is een aantal karmafeatures voor iedereen beschikbaar gekomen, waaronder custom-CSS. Daarnaast hebben we na de release van dark mode bugs geplet en verbeteringen ten aanzien van de leesbaarheid doorgevoerd.

Aanpassing in karmafeatures

De Karmastore werd in 2009 geïntroduceerd en bood gebruikers de mogelijkheid om features te activeren met karmapunten. Zo kon je met voldoende karma gebruikmaken van custom-CSS, kreeg je meer opslagruimte in je fotoalbum, kon je de inhoud van de nieuwsbrief aanpassen en was het mogelijk om custom-RSS-feeds aan de tracker toe te voegen. Al deze features werden ook automatisch geactiveerd als je een Tweakers-abonnement had.

Door de jaren heen hebben we echter gemerkt dat de Karmastore voor veel gebruikers niet meer zo relevant was. Diverse onderdelen van de Karmastore, waaronder Tweakblogs, waren er al eerder uitgehaald. Het gebruik van de resterende features bleek erg beperkt en daarnaast paste het niet meer in het karmasysteem zoals we dat nu voor ogen hebben: gericht op kennis, status en reputatie. Omdat we het bovendien leuker vinden als een aantal features voor iedereen beschikbaar is, hebben we besloten te stoppen met de Karmastore.

Voor de karmafeatures die beschikbaar waren, betekent dat:

Custom-CSS - Deze feature is vanaf nu voor iedereen beschikbaar via het profiel.

Fotoalbum - De limiet voor elke gebruiker is aangepast naar 10GB.

Customnieuwsbrief - Het kiezen van specifieke rubrieken en onderdelen werd zeer beperkt gebruikt en is daarom niet meer mogelijk. Het blijft wel mogelijk om het ontvangstmoment te kiezen.

Custom-RSS-feeds - Ook deze functionaliteit werd nauwelijks gebruikt en is daarom verwijderd.

Om gebruik te maken van de features, heb je net als voorheen een account nodig.

Verbeteringen aan dark mode

Sinds kort heeft Tweakers een native dark mode. Je kunt dit thema inschakelen via de weergaveopties in het tandwieltje rechtsboven of, als je ingelogd bent, via je profiel. Standaard worden de instellingen van je apparaat of besturingssysteem overgenomen. Dark mode is beschikbaar voor alle gebruikers op Tweakers, ongeacht of je een abonnement hebt, in- of uitgelogd bent, of de hoeveelheid karma die je hebt.

Na de release hebben we naast de vele positieve reacties ook een aantal bugmeldingen en suggesties voor verbeteringen ontvangen. We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om onder het artikel en op het forum te reageren. Direct na de release zijn we aan de slag gegaan met jullie meldingen. Zo is onder andere de leesbaarheid van bepaalde tabbladen, knoppen, iconen, labels en notificaties verbeterd, zijn afbeeldingen en avatars van een beter kader voorzien, hebben we problemen met overschrijving van custom-CSS verholpen en is de verborgen Henk op het forum opgepoetst. Een uitgebreider (maar niet uitputtend) overzicht van alle verbeteringen is te vinden in het feedbacktopic. Onder de motorkap hebben we een koppeling tussen ons designsystem en de frontend opgezet, zodat we het lichte en donkere thema in de codebase gemakkelijker en efficiënter synchroon kunnen houden met Figma.

Tot slot: we hebben een start gemaakt met het opnieuw 'tekenen' van de smileys, zodat deze er ook fatsoenlijk uitzien in dark mode. We richten ons hierbij op een technische vernieuwing. Dat wil zeggen, vectoren in plaats van een 15x15-pixelgif; dat is immers niet meer van deze tijd. De stijl van de smileys blijft dus zoveel mogelijk hetzelfde.

En verder