Wij willen een vriendelijker Tweakers

Al sinds de oprichting van Tweakers in 1998 vormt de community onze basis. Samen zijn we de grootste en misschien ook oudste onlinecommunity van de Benelux. Daar zijn we trots op en dat willen we koesteren, maar de laatste jaren zien we dat de toon op ons platform op plekken verhardt. Dat willen we niet, want het komt de inhoud van de discussies op Tweakers niet ten goede en beïnvloedt de sfeer negatief. Daarom hebben we gekozen voor een aantal aanpassingen in ons moderatiebeleid.

Of het nu ligt aan een veranderende internetcultuur, een algehele trend tot polarisatie in de samenleving of het feit dat we allemaal wat licht ontvlambaar zijn na meer dan twee jaar pandemie, de verharding binnen online omgevingen is breed merkbaar. We luisteren minder naar elkaar en er worden opmerkingen gepost die mensen waarschijnlijk niet in elkaars gezicht zouden zeggen. Lang zeiden we daarover: ‘Gelukkig hebben we daar op Tweakers geen last van’, maar dat is helaas niet meer zo.

Sommige voorbeelden zijn niet nieuw. Denk aan de ‘merkenoorlog’ AMD versus Intel of Apple versus Android. Tegenwoordig gaan we ook los op politieke voorkeur, maatschappelijke ontwikkelingen of welke games we graag spelen. Daarbij lijkt het steeds meer te gaan om het gelijk halen, waarbij ‘let’s agree to disagree’ geen optie meer is. Ook zien we meer wantrouwen en verdachtmakingen, niet alleen naar bedrijven en organisaties, maar ook op de persoon, waarbij we automatisch uit lijken te gaan van het slechtste in een ander in plaats van met elkaar het gesprek aan te gaan. Binnen de community zien we dat sommige reacties hard worden afgekapt en zelfs medetweakers elkaar de mond snoeren. Wij merken het ook; we krijgen geregeld verwijten over omkoping en duistere motieven naar ons hoofd. Sommige moderators hebben de afgelopen tijd zelfs doodsbedreigingen gehad. Dat vinden we niet oké en het deed ons realiseren dat we het anders willen.

Wij willen dat Tweakers over tien jaar nog steeds de leukste en beste techcommunity van de Benelux is, daarom moeten we ervoor zorgen dat het een fijne plek blijft, waar je vragen kunt stellen, het laatste technieuws ophaalt en met elkaar de verbinding opzoekt. Een platform waarop we in discussies het respect voor de ander niet uit het oog verliezen. Waar we bij onduidelijkheden elkaar vragen stellen in plaats van aannames te doen. Waar we reacties onderbouwen. Waar we iemand digitaal aanspreken met bewoordingen en een toon die we, als we bij elkaar over de vloer kwamen, ook zouden gebruiken.

Het zou een mooie start zijn als we ons wat beter bewust worden van hoe we met elkaar omgaan. Zijn er momenten waarin we misschien te veel vanuit emotie reageren en beter even kunnen wachten? Trekken we op voorhand iemands motivaties in twijfel, terwijl we er ook vragen over kunnen stellen? Dit geldt overigens net zo goed voor medewerkers en vrijwilligers. Deze .plan is opgesteld om het beestje bij de naam te noemen en er met elkaar het gesprek over te voeren.

Daarnaast hebben we gekeken hoe we zaken duidelijker kunnen maken. Daarom voeren we vanaf vandaag aanpassingen door in ons moderatiebeleid. Ons uitgangspunt hierbij is simpel en blijft simpel: moderatie op de vorm, niet op de inhoud, behalve natuurlijk als de inhoud overduidelijk onze voorwaarden overtreedt, zoals illegale zaken. Wel gaan we vanaf vandaag scherper kijken naar wie of wat stelselmatig de sfeer verpest en naar discussies die niet te goeder trouw worden gevoerd. Stevige discussies blijven zeer welkom, met respect voor elkaars standpunten. Kortom, het draait niet om welke mening je uitdraagt, maar de manier waarop je dat doet en met welke toon.

Wat gaat er nu gebeuren?

We hebben ons moderatiebeleid aangescherpt. In de praktijk betekent dat het volgende.

We hebben onze huisregels aangescherpt en beter vindbaar gemaakt. We hebben het Algemeen Beleid omgezet in een set Huisregels die korter en concreter zijn. Deze kun je nu vinden in de footer, in het menu onder het kopje ‘meer’. Ze worden vanaf nu ook meegestuurd in de introductie-DM bij het aanmaken van een nieuw account.

We gaan op het forum in topics scherper letten op sfeer. Mensen die stelselmatig hieraan een negatieve bijdrage leveren, worden hierop aangesproken. Binnen de feedbackfora gaan we sneller topics sluiten die afgehandeld zijn of waar op dat moment niet tot een conclusie gekomen kan worden.

We gaan op de frontpage sneller ingrijpen. Waar voorheen ongewenste reacties op -1 werden gemodereerd en het daarbij werd gelaten, gaan we nu scherper letten op accounts die regelmatig -1-reacties verzamelen.

In het begin zal het mogelijk nog een beetje zoeken zijn voor de crew. Uiteraard kun je via de bestaande feedbacktopics je ei kwijt over de moderatie; daarin verandert niets.



Veranderingen aan het frontpage-moderatiesysteem

Het moderatiesysteem onder de artikelen is alleen effectief als het op de juiste manier gebruikt wordt. Er valt een aantal zaken op; er wordt regelmatig gemodereerd op mening en niet op de kwaliteit/inhoud van de reactie, er worden (onbedoelde) fouten gemaakt doordat de werking van het systeem niet duidelijk is en het komt voor dat er een nieuw account wordt aangemaakt om (voor weliswaar korte duur) in de reacties te trollen. Daarom passen we de eisen voor het gebruik van het moderatiesysteem aan en bieden we verbeterde instructies.



Eisen

Vanaf nu is aan het gebruik van het moderatiesysteem een aantal eisen verbonden. Modrechten worden niet meer automatisch ingeschakeld bij nieuwe accounts; deze kunnen zelf worden geactiveerd zodra het account aan de volgende eisen voldoet:



- minimaal 250 karmapunten;

- een gemiddelde frontpage-reactiescore van 0,5 óf geen (gemodereerde) reacties.



In je profiel kun je zien of je aan deze eisen voldoet. De waarden worden elke nacht bijgewerkt. Wanneer je na activatie langer dan zes maanden geen moderatie doet wordt jouw moderatiestatus automatisch gedeactiveerd. Bij automatische deactivatie kun je zelf je modrechten weer inschakelen wanneer je (weer) aan de eisen voldoet.



Bij misbruik van het systeem kan een PowerMod ook besluiten om jouw modstatus handmatig uit te schakelen. In dit geval moet je een bericht plaatsen in het frontpagemoderatieforum of een bericht sturen naar een PowerMod met het verzoek om jouw modrechten weer in te schakelen.



Meer aandacht voor de Moderatie FAQ

Daarnaast gaan we bij het inschakelen van de modrechten meer aandacht besteden aan de Moderatie FAQ, waarin we nu de richtlijnen voor het beoordelen van reacties hebben vastgelegd. Dit doen we om het modereren op basis van inhoud in plaats van mening te bevorderen, zodat mensen goede, inhoudelijke, reacties ook gewaardeerd zien.



Wat gebeurt er nu met mijn moderatierechten?

Omdat het vernieuwde moderatiesysteem vandaag is uitgerold, is het nodig dat je eenmalig de instructies doorloopt. Deze krijg je te zien zodra je een moderatie op een reactie probeert uit te voeren. Voor nieuwe accounts geldt per direct dat ze moeten voldoen aan de bovenstaande eisen; voor bestaande accounts gebeurt het volgende.

Bestaande accounts die aan de eisen voldoen ✔️

Voldoet je account aan de eisen? Dan kun je blijven modereren. Let er wel op dat je minimaal eens per zes maanden modereert om ze te behouden. Van accounts die langer dan zes maanden geen moderatie hebben uitgevoerd, worden de moderatierechten automatisch uitgeschakeld.

Bestaande accounts die niet aan de eisen voldoen ❌

Voldoet je account niet aan de nieuwe eisen? Dan geven we je graag de kans om dit in de komende maanden recht te trekken. Je kunt tot 19 april 2023 blijven modereren zoals je gewend bent. Van accounts die daarna nog niet aan de eisen voldoen, worden de moderatierechten automatisch uitgeschakeld. Mocht je op een later moment wel aan de eisen voldoen, dan kun je ze gelijk weer inschakelen.

We kunnen ons voorstellen dat deze .plan reacties, ideeën en/of vragen oproept. Om die reden hebben we een bijbehorend topic in het leven geroepen, zodat er plek is voor discussie en feedback, voor wie daar de behoefte aan heeft. Mocht er iets onduidelijk zijn over de veranderingen, dan leggen we dat graag uit. Ook kun je hier je ei kwijt over deze .plan of bijvoorbeeld je eigen ervaringen met de sfeer op Tweakers delen.



We hopen dat het duidelijk is wat we gaan doen en waarom. We willen dat Tweakers voor iedereen een prettigere plek wordt om te verblijven en daarmee gaan we als crew samen met jullie aan de slag: op naar een vriendelijker Tweakers.



In het topic en de reacties hieronder zijn @Moonsugar, @jelle., @Eric van Ballegoie vanuit HQ en @Dirk en @RoD vanuit onze vrijwillige crew actief om vragen te beantwoorden. We doen ons best zo snel als mogelijk te reageren, maar dat lukt niet altijd binnen 24 uur. We hopen op je begrip daarvoor.