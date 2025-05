C#, .NET 6 en ransomware: maak vijfmaal kans op een ticket voor Techorama

Developers, datascientists en security-experts, opgelet: Techorama, hét event voor Microsoft-specialisten, is terug. Van 10 tot 12 oktober vindt het plaats in Utrecht, met als thema Las Vegas. Je kunt je die dagen dus helemaal onderdompelen in alle nieuwe mogelijkheden binnen de Microsoft-stack. Het goede nieuws is dat Tweakers Partners en Techorama vijf kaarten weggeven. Val je buiten de prijzen? Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar.

Techorama is in België een grote naam, maar ook in Nederland timmert het event succesvol aan de weg. De tweede editie van Techorama Nederland werd in 2019 door maar liefst 1250 mensen bezocht. Binnenkort vindt het event wederom plaats en worden bezoekers getrakteerd op diverse keynotes, workshops en talks uit binnen- en buitenland. Drie bijzondere talks lichten we eruit:

Eigentijdse applicatieontwikkeling met .NET en Azure

James Montemagno, Principal Lead Program Manager voor .NET Community bij Microsoft, is een internationaal bekend spreker. Hij verzorgt de keynote ‘Modern Application Development with .NET and Azure’. ‘Modern Application Development with .NET and Azure’ Tijdens deze sessie laat hij zien hoe je moderne Microservice-backends kunt bouwen, gehost op Linux in Azure Container Apps en interactieve client-applicaties in Blazor en Blazor Hybrid. Daarnaast behandelt hij de meest actuele verbeteringen aan C#, native-clientontwikkeling met .NET, de laatste geavanceerde developertools en nog veel meer. Zijn talk is eigenlijk verplichte kost.

James is .NET-ontwikkelaar sinds 2005 en onder andere werkzaam voor sectoren die zijn gericht op game-ontwikkeling, printersoftware en webdiensten. Voordat hij Principal Program Manager werd, was James ontwikkelaar voor mobiele platforms; hij maakt sinds 2011 apps met .NET. Hij is te vinden op Twitter onder @JamesMontemagno, blogt regelmatig over code op zijn persoonlijke blog en is co-host van de wekelijkse development-podcast Merge Conflict.

Onder de motorkap van C#'s "Roslyn"-compiler

Bart de Smet komt oorspronkelijk uit België. Hij verhuisde in 2007 naar het hoofdkwartier van Microsoft, nadat hij was afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. Hij verzorgt op Techorama de workshop ‘Under the Hood of C#'s "Roslyn” compiler’, de dag-lange hands-on-versie van de ‘Adding a New Language Feature to C# in 60 Minutes’-talk.



Deelnemers zullen beginnen met het forken van het Roslyn-compilerproject op GitHub, lokaal de repository clonen, de compiler bouwen en vervolgens Visual Studio gebruiken om een nieuwe taalfunctie in de broncode van de compiler te implementeren. Tijdens deze reis leren deelnemers over de verschillende fasen van de compiler, inclusief lexing en parsing om een syntax tree te produceren, binding om een bound tree te produceren, het rapporteren van diagnostiek aan de gebruiker, en het omzetten van code naar een eenvoudigere vorm om uiteindelijk uitvoerbare code te realiseren.

Aan het einde van de workshop hebben deelnemers een custom build van de C#-compiler die een nieuwe, eenvoudige taalfunctie ondersteunt. Veel belangrijker is dat ze bekend zijn geraakt met de broncode van Roslyn, dat ze nu de ontwikkeling van de compiler op GitHub kunnen volgen door pull requests te bekijken, en misschien zelfs indruk maken door zelf een pull request bij te dragen aan Roslyn.

Na een paar jaar gewerkt te hebben aan WPF en .NET heeft Bart zich een tijdje toegelegd op Reactive Development, waarbij hij hielp bij het bouwen van Reactive Extensions (Rx) en grootschalige eventprocessing-systemen die verschillende cloudservices aandrijven. Nadat hij een korte periode actief was in AutoML, waar hij zich richtte op Python performance-tuning, richt Bart zich nu op het bouwen van de volgende generatie distributed systems, in het kantoor van de CTO.

Cybersecurity-aanvallen, malware en ransomware

Paula Januszkiewicz, oprichter en ceo van Cqure Inc, een aanbieder van gespecialiseerde diensten op het gebied van IT-infrastructuurbeveiliging, bedrijfsapplicaties, consultancy en advies, verzorgt op 11 oktober maar liefst twee talks. Ze heeft sowieso meer dan genoeg kennis, als IT Security Auditor en Penetration Tester, Cloud en Datacenter Management MVP en trainer (MCT), en Microsoft Security Trusted Advisor.

Van 11.30 tot en met 12.30 uur is het tijd voor ‘Attacks of the Industry: A View into the Future of Cybersecurity’. ‘Attacks of the Industry: A View into the Future of Cybersecurity’ Hierin stelt Paula vragen als ‘zijn platforms als Office 365, Azure en Amazon Web Services veilig?’, ‘Hoe kan dit worden gemeten?’ en ‘Is het de moeite waard om sommige diensten naar de cloud te verplaatsen en het risico van een inbreuk te beperken?’ Tijdens deze sessie leren toehoorders wat binnen infrastructuurbeveiliging de grootste fouten zijn die vanuit het perspectief van de aanvaller vrijwel altijd kunnen worden uitgebuit. Paula belooft dat je Techorama zal verlaten met suggesties en ideeën over hoe je het volgende niveau van beveiliging kunt bereiken.

Van 15.00 tot en met 16.00 uur zoomt ze tijdens haar lezing met de titel ‘Adventures in the Underland: Uncommon Hacker's Persistency Methods and Countermeasures’ in op de stiekeme werkwijze van hackers. De grootste uitdaging voor hen is dat kwaadaardige code ook na het herstarten beschikbaar moet zijn, dus moeten ze hem verstoppen op een plaats die door de overgrote meerderheid van de monitoringtools niet wordt ontdekt. Er zijn veel plekken in Windows waar je iets verborgen kunt houden en het is erg handig om op zijn minst bekend te raken met een aantal van deze plekken, vooral met de ongebruikelijke. Paula laat ze zien, aan de hand van scenario's die aan de praktijk zijn ontleend.

Maak kans op een ticket voor Techorama

Wij mogen vijf tweakers blij maken met een kaartje voor Techorama 2022.

Win je niet? Niet getreurd; via Tweakers krijgt iedereen een korting van 50 euro.

Ben je developer, lead developer, securityspecialist, datascientist en/of werk je dagelijks met de Microsoft-stack? Dan wil je Techorama van 10 tot 12 oktober in Utrecht zeker niet missen.

Bekijk de aftermovie van Techorama BE hier.

