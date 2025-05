Pc-gamers opgelet: 8 tweakers mogen aan de slag met LG UltraGear-monitoren

LG begint het gamedomein meer en meer te claimen. De panelen van dit merk zijn in bijna iedere oled-tv met diverse gamingfunctionaliteiten te vinden, en op monitorgebied profileert het bedrijf zich al vijf jaar met de UltraGear-reeks. Onlangs heeft LG twee nieuwe gamingmonitoren geïntroduceerd: de 48 inch grote UltraGear UHD 4K OLED, en de 32 inch grote UltraGear UHD 4K met VESA DisplayHDR 1000.

Om de release van deze twee schermen luister bij te zetten, organiseert Tweakers Partners samen met LG een testpanel. Daarvoor zijn we op zoek naar acht pc-gamers uit de community. Vier testers mogen aan de slag met de 32-inchmonitor, de andere vier met het 48-inchmodel. Maakt jouw gamerhart een sprongetje bij de gedachte dat je met een van deze twee schermen aan de slag mag? Meld je dan nu aan, middels de poll onderaan dit artikel.

Competitief gamen op 32 inch

De LG UltraGear 32GQ950 is een 32 inch grote 4k-ips-gamingmonitor met een responstijd van 1ms en een verversingssnelheid van 144Hz. Hij is voorzien van FreeSync, HDMI 2.1, DisplayHDR 1000 en dekt een breed 98% DCI-P3-kleurengamma. Het Nano IPS-scherm met ATW-polarizer (Advanced True Wide) belooft de contrastverhouding en kleuren te verbeteren ten opzichte van voorgaande modellen, om zo een realistische gamingervaring te bieden. ATW zou een betere hoek-contrastverhouding (maximaal 11 maal) en kleurdekking (maximaal 52 maal) moeten bieden dan een beeldscherm waarop ATW niet in een bredere hoek is toegepast.

De snelheid van 144Hz - met overklokmogelijkheden tot 160Hz - moet garant staan voor vloeiendere beelden, zodat serieuze gamers net weer sneller kunnen reageren op tegenstanders of een veranderende omgeving. Sowieso ondersteunt dit scherm VESA AdaptiveSync Display, G-SYNC van Nvidia en FreeSync Premium Pro van AMD. Aan de achterkant van het scherm vinden spelers een strak ontwerp met nieuwe Hexagon-verlichting. De verstelbare voet moet comfortabel gamen mogelijk maken.

Kleurrijke oledbeelden op 48 inch

Voor wie gaat voor de ultieme beeldkwaliteit en iets minder waarde hecht aan competitief gamen, brengt LG zijn forse 48-inchmodel in stelling, de UltraGear 48GQ900-B. Ook dit scherm belooft vloeiende beelden te tonen, dankzij de verversingssnelheid van 120Hz - met overklokmogelijkheden tot 138Hz - en een reactietijd van 1ms. LG claimt dat het met dit 4k-oledschem, dat 95% dekking binnen DCI-P3 biedt en HDR10 ondersteunt, haarscherpe en heldere graphics realiseert. Net als zijn 32 inch grote broertje ondersteunt de LG UltraGear 48GQ900-B FreeSync en G-SYNC. Zo worden eventuele haperingen en vertragingen tijdens het gamen voorkomen, ook wanneer hdr is ingeschakeld. Deze monitor kun je uiteraard prima aansluiten op een gaming-pc, maar je koppelt hem dankzij de HDMI 2.1-poorten net zo makkelijk aan een Xbox Series X of PlayStation 5. De monitor wordt geleverd met een UltraGear-afstandsbediening waarmee je het scherm eenvoudig moet kunnen bedienen. Hierdoor kun je snel van gamemodus wisselen of het geluid aanpassen.

Zo doe je mee met het Tweakers-testpanel

Ben jij op zoek naar een nieuwe gamingmonitor of volg je LG al een tijdje, en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de LG UltraGear 32GQ950-B of LG UltraGear 48GQ900-B?

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers willekeurig acht gegadigden. De tweakers die voor het testen zijn geselecteerd, mogen een van de twee schermen twee weken in huis houden om er uitgebreid mee aan de slag te gaan.

