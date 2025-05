Aanpassingen moderatiesysteem - Development-iteraties #241/242

In de afgelopen paar sprints heeft Development op de achtergrond hard gewerkt aan het Vriendelijker Tweakers-project. Sinds woensdag staan deze wijzigingen live en in deze .plan nemen we je mee in de wijzigingen die we daarvoor hebben doorgevoerd.

Lees voor de aanleiding voor onderstaande aanpassingen de .plan over een Vriendelijker Tweakers.

Moderatiepop-up

De eerste aanpassingen hebben we voor dit project gedaan in de moderatiepop-up. De technische uitwerking hiervan was flink verouderd en toe aan een flinke front-end refactor. Die ging bij de vorige sprint al live. De wijzigingen die we toen hebben doorgevoerd, kun je nog teruglezen in de .plan van development-iteratie 239/240.

Veranderingen aan het frontpagemoderatiesysteem

Het moderatiesysteem onder de artikelen is alleen effectief als het op de juiste manier gebruikt wordt. Er valt een aantal zaken op. Zo wordt er regelmatig gemodereerd op mening en niet op de kwaliteit of inhoud van de reactie, er worden fouten gemaakt doordat de werking van het systeem niet duidelijk is en het komt voor dat er een nieuw account wordt aangemaakt om, weliswaar voor korte duur, in de reacties te trollen. Daarom passen we de eisen voor het gebruik van het moderatiesysteem aan en bieden we verbeterde instructies.

Uitleg over modereren

Tot de release van Vriendelijker Tweakers kreeg iedere gebruiker standaard moderatierechten. Dat hebben we aangepast. Nu krijgt niet iedereen standaard moderatierechten, maar moet je die bewust activeren en voldoen aan de eisen die verderop te lezen zijn.

Om ervoor te zorgen dat iedereen weet waarvoor het modereren dient en het belang van goede moderaties duidelijk is, moet iedereen de uitleg doorlopen en hebben geaccepteerd. De moderatie-uitleg kan geopend worden via de moderatiepop-up bij reacties in onder andere nieuws en reviews. Als je alle stappen uit de uitleg hebt doorlopen én geaccepteerd, krijg je moderatierechten.

In drie stappen activeer je je moderatierechten. Hieronder zie je screenshots van de stappen die je doorloopt. Na activatie kun je modereren.

Eisen

Vanaf nu is aan het gebruik van het moderatiesysteem een aantal eisen verbonden. Modrechten worden niet meer automatisch ingeschakeld bij nieuwe accounts; je kunt ze zelf activeren zodra je account aan de volgende eisen voldoet:



- minimaal 250 karmapunten;

- een gemiddelde frontpagereactiescore van 0,5 óf geen (gemodereerde) reacties.

In je profiel kun je zien of je aan deze eisen voldoet. Zodra je een account met een actieve moderatiestatus hebt, wordt deze status uitgeschakeld als je minimaal zes maanden geen moderatie meer hebt gedaan of bij herhaaldelijk foutief gebruik van het systeem. Na uitschakeling kunnen de modrechten weer geactiveerd worden zodra (weer) aan de eisen voldaan wordt, tenzij sprake is van (opzettelijk) misbruik.

Discussies over de aanpassingen aan het moderatiesysteem kunnen het best in het aparte topic daarover op het forum.

Nieuwe productowner

In de vorige development-.plan kondigde Koen Beijer zijn vertrek aan en inmiddels heeft hij Tweakers verlaten. Voor een opvolger hoefden we gelukkig niet ver te zoeken. Jelle Mol, die als productmarketeer al bij ons werkte, is inmiddels begonnen als nieuwe productowner

Dat betekent wel dat we op zoek zijn naar iemand die de vrijgekomen plek van Jelle kan innemen. Daarvoor staat nu een vacature uit. Dus mocht je interesse hebben of iemand weten, dan horen we het graag.