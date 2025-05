Tweakers is op zoek naar een productmarketeer

Ben jij strategisch onderlegd, heb je een marketinghart en ben je gek op technologie? Wil jij samen met andere disciplines werken aan het succes van onder andere de Pricewatch en de Tweakers-abonnementen, en stel je de behoefte van onze community centraal? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als productmarketeer ben je verantwoordelijk voor het commerciële succes van onze digitale producten als de Pricewatch en de abonnementen. Omdat je werkt vanuit een klein, maar centraal marketingteam binnen DPG, ga je ook aan de slag met de AutoWeek Kentekencheck en AutoWeek Private Leasevergelijker. Tot slot richt je je op het ontwikkelen van nieuwe proposities voor Tweakers en AutoWeek.

Je bent de spin in het web: jij kent je producten door en door, bepaalt de koers en werkt nauw samen met verschillende disciplines. Je kent de technologie- en automotivemarkten goed en spot kansen. Je komt met ideeën om het product verder te verbeteren, of het nu gaat om prijsbepaling, nieuwe features of de marktpositionering. Dit doe je op basis van beschikbare data, gevalideerde inzichten van gebruikers en trends in de markt. Ook ben je verantwoordelijk voor de communicatie en campagnes rondom jouw proposities.

Wat maakt jou de perfecte kandidaat?

In deze functie:

zit je op de stoel van je doelgroep, maar heb je ook focus op de commerciële kant en hoe onze verdienmodellen eruit moeten zien;

verricht je structureel doelgroep- en gebruikersonderzoek om strategische keuzes te maken en deze te onderbouwen;

schakel je met onze product- en UX-experts en met de Tweakers- en AutoWeek-community om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren;

ben je de verbinder tussen de verschillende disciplines, zoals redactie, product, development, BI en sales en zoek je continu naar de ultieme balans tussen de gebruiker en de organisatiedoelstellingen.

Verder neem je mee:

5 jaar werkervaring in (product)marketing;

ervaring met e-commerceplatformen;

een optimistisch en pragmatisch karakter met doorzettingsvermogen;

sterke creatieve en communicatieve vaardigheden;

een gestructureerde manier van werken, een strategische aanpak en oog voor detail;

affiniteit met technologie en de automarkt.

Over ons

Je werkplek is Tweakers HQ aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. De sfeer bij Tweakers en AutoWeek is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme platform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tweakers en AutoWeek zijn onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met diverse achtergronden in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen, en dat past dan weer goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent, en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij?

een 36-urige werkweek;

een salaris in schaal I van de cao Uitgeverijbedrijf; de hoogte is afhankelijk van opleiding en ervaring;

een keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procentpunt vakantiegeld);

een jaarlijkse winstdeling;

flexibiliteit om deels thuis en deels vanaf kantoor te werken;

de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via de interne Academy van DPG.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als productmarketeer bij Tweakers en AutoWeek? Reageer dan uiterlijk 30 september 2022 via dit formulier met jouw cv en motivatie. Je krijgt na de sluitingsdatum van de vacature altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een gesprek in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Neem dan contact op met @jelle. via DM of jelle.mol@dpgmedia.nl.