Werken als IT'er bij Rijksoverheid: "Er lopen hier zóveel slimme mensen rond!"

Als developer, applicatiebeheerder of software-architect bij de Rijksoverheid help je met je collega's het land dagelijks veilig te houden en goed te laten draaien. Techneuten die een maatschappelijke bijdrage willen leveren, kunnen hier hun hart ophalen. Het werk is interessant, soms heel verrassend en altijd belangrijk.

Samen met de Rijksoverheid bouwde Tweakers de game 'De Queeste der Lage Landen'. In dit oldskool 8-bit point&click-avontuur test je of jij de skills hebt die nodig zijn om Nederland dagelijks veilig te houden en efficiënt te laten draaien. Lukt het jou bijvoorbeeld om een complexe datafout te vinden bij het KNMI, of voor de Justitiële Informatiedienst (Justid) cruciale informatie rondom een verdacht persoon te verzamelen?

Data en duurzaamheid

Er werken duizenden IT'ers bij de Rijksoverheid, van developers tot cybersecurityspecialisten en architecten. Thijs Terlouw is zo iemand. Sinds twee jaar werkt hij als solution-architect voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Het kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie werkt aan een veilig Nederland dat zich kan voorbereiden op de invloed van weer, klimaat en aardbevingen. Dat doet het KNMI bijvoorbeeld door het afgeven van 'code rood'-waarschuwingen bij extreme weersomstandigheden, zoals zware windstoten of gladheid. Na zijn studie aan de TU Delft vertrok Thijs naar China om daar een paar jaar in de tech-sector te werken. In Nederland was hij vervolgens actief in de casual-gamingindustrie, tot hij zocht naar een baan op fietsafstand van zijn woonplaats Soest én met maatschappelijke impact.

"Bij het KNMI heb ik die baan gevonden", vertelt Thijs. "Alles draait hier om data. Er komt flink wat data binnen, via onze eigen meetstations in Nederland, maar ook vanuit internationale samenwerkingsverbanden. Hier in De Bilt staan satellietontvangers op het dak, en alle data wordt verwerkt door onze supercomputer." "Bij een grote migratie loop je tegen allerlei zaken aan" Het KNMI verplaatst de rekencapaciteit voor zijn zware datamodellen binnenkort naar IJsland, waar de verwerking efficiënter en duurzamer kan plaatsvinden. Daarbij wordt internationaal samengewerkt en een krachtige supercomputer gedeeld die volledig op groene stroom uit waterkracht en geothermische energiebronnen draait. Het eigen datacenter verhuist eveneens, van de eigen kelder naar Amazon Web Services. "Bij zo'n migratie loop je tegen allerlei zaken aan, variërend van hoe je het gaat inrichten tot security-monitoring en non-functionele eisen vanuit onze teams."

De supercomputer in IJsland betreft een samenwerkingsverband met Denemarken, IJsland en Ierland. Door de bundeling van krachten is de rekencapaciteit bijna tien maal groter dan die van de huidige supercomputer van het KNMI. Door de uitgebreide capaciteit kan het maximale uit de weermodellen worden gehaald, waarbij gebruik wordt gemaakt van een grotere hoeveelheid data dan ooit tevoren. Door de gezamenlijke expertise en de gedeelde supercomputer is ieder land in staat eerdere en nauwkeurigere weersverwachtingen naar buiten te brengen.

Zorgvuldig omgaan met informatie

De Justitiële Informatiedienst (Justid) is als agentschap een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vingerafdrukken, informatie over een gezinssituatie, strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning, en detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt, zijn voorbeelden van informatie die Justid via zijn IT-voorzieningen beschikbaar stelt binnen de justitieketen. Het gaat hier om informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld; het gaat immers over mensen. Riekelt Brands werkt als technisch applicatiebeheerder voor Justid. Sinds 1 januari is hij actief in de vestiging in Leeuwarden.

"Ik heb zes jaar lang als programmeur in de commerciële sector gewerkt, waarbij ik ontdekte dat ik de beheerkant van mijn werk eigenlijk veel leuker vond dan het programmeren", vertelt Riekelt. "Bij Justid werk je als applicatiebeheerder mee in devops-teams. Ik ben ervoor verantwoordelijk dat systemen soepel blijven lopen, zodat de productie niet uitvalt. Justid staat voor de uitdaging dat we bijna alles intern moeten hosten omdat we met gevoelige persoonsgegevens werken. Wat het werk voor mij extra leuk maakt, is dat ik hier in een hele nieuwe wereld ben terechtgekomen als het om software gaat. Ik was gewend te werken met PHP, en hier draait het om Java en voornamelijk veel Oracle-producten. Dat vind ik interessant, wat ervoor zorgt dat ik voor de komende tijd het plezier in mijn werk wel heb gevonden."

Werken aan interessante projecten

Thijs is een echte 'techie' die in het verleden zelfs voor Tweakers.net schreef, over techniek en wetenschap. "Wat dat betreft, zit ik goed bij het KNMI. Er lopen hier zóveel slimme mensen rond! We hebben veel lunchtalks waarbij wetenschappers presentaties geven over de meest afwisselende onderwerpen, zoals het verbeteren van weermodellen met satellietgegevens." Zelf werkt hij met zijn team altijd aan verschillende projecten tegelijk. "Het belangrijkste project op dit moment is het moderniseren van de infrastructuur achter 48 waarnemingsstations in Nederland. Daarnaast werk ik aan het European Meteorological Aircraft Derived Data Center. Dat is een superinteressant project dat het mogelijk maakt om met vluchtgegevens van vliegtuigen weergegevens nog nauwkeuriger te meten."

Afke Kingma, collega van Riekelt bij Justid op de locatie Leeuwarden, werkt sinds anderhalf jaar als ontwikkelaar aan een van de informatie systemen. Dit doet ze in een scrumteam met testers, function "Ik ben er hier achter gekomen dat werken met Java en Angular helemaal mijn ding is" eel beheerders, developers en informatieanalisten. "Ik ben er hier wel achter gekomen dat werken met Java en Angular helemaal mijn ding is. Met Angular had ik nog geen ervaring toen ik hier begon, maar ik heb een opleiding kunnen volgen en krijg veel hulp van mijn collega's. De applicatie waar ik aan werk, is heel boeiend. Het is belangrijk dat data altijd integer is en goed wordt getoond op de schermen. Als zaken niet kloppen, kunnen gebruikers in de strafrechtketen, waaronder de politie en justitie, hun werk niet goed doen."

Maatschappelijk belang is nooit ver weg

Bij de Rijksoverheid krijgt een IT'er snel veel verantwoordelijkheid. "Ik ben senior developer geweest en wel gewend om zelf 'brandjes te blussen’ als het nodig is", zegt Riekelt. "Toen ik nog maar net in mijn huidige baan was begonnen, kregen we te maken met een storing. Toevallig was mijn collega precies die dag afwezig. Als je dan met een voor jou nieuw softwarepakket te maken hebt en het ineens allemaal zelf moet doen, is dat wel even slikken. Gelukkig hebben we bij Justid een goede documentatiecultuur, zodat ik de oplossing snel kon vinden." Op zulke momenten merkt Riekelt nog beter hoe belangrijk het werk is dat hij doet. "Onze systemen worden onder meer gebruikt door rechtbanken, de marechaussee en de politie. Als die systemen niet werken, kunnen zij hun werk niet goed uitvoeren."

Hoewel 'De Queeste Der Lage Landen' natuurlijk een game is met een hoog entertainmentgehalte, zijn elementen eruit zeker herkenbaar, stelt Thijs. "Wij hebben echt een weerkamer die 24/7 wordt bemenst, en er kwam een stukje XML voorbij. In de meteowereld werken we met diverse

al dan niet open data-standaarden, streaming, batch-processing en RESTful api's. Zeker als je het leuk vindt om nieuwe dingen te leren en bij wil dragen aan een beter Nederland, zit je hier wel goed als IT'er." Afke kan zich hier volledig bij aansluiten. "Ook het werk dat wij doen bij Justid houdt Nederland draaiend. Het werk is daarnaast uitdagend genoeg. Ik leer hier elke dag wel iets nieuws en ben onderdeel van een leuk team. Als je maatschappelijk je steentje wil bijdragen en bovendien interessant werk wil doen, zit je hier op je plek."

Meer weten over werken als IT'er bij het KNMI, Justid of andere rijksorganisaties? Speel dan de game 'De Queeste der Lage landen' of kijk direct bij de vacatures op werkenvoornederland.nl.