Google en Tweakers organiseren een uitzonderlijk testpanel. Lees hier alle info.

Samen met Google organiseert Tweakers Partners een uitzonderlijk testpanel. Google is op zoek naar acht gegadigden die als ware ‘ambassadeurs’ of ‘ervaringsdeskundigen’ voor langere tijd aan de slag willen gaan met zijn nieuwste product(en) en/of dienst(en) en er hun ongezouten mening over willen geven. Is het product of de dienst zo goed als Google pretendeert? En is dat ook na zes maanden nog zo?



Als jij wordt geselecteerd voor het panel, mag jij onderzoek doen naar een of meer nieuwe Google-product(en) of -dienst(en) en je bevindingen hierover delen met de community. In ruil daarvoor kun je de Google-producten houden en ben je - als je het leuk vindt - in 2023 verzekerd van deelname aan een volgend diepgaand testpanel.

Evenement en testpanel

Google organiseert op 6 oktober een evenement waarop het startschot voor dit testpanel-avontuur wordt gegeven. In het speciale testpanel werken we in ongeveer zes maanden toe naar een eindconclusie, zodat een echte deep dive wordt gemaakt. Van de testpanelleden wordt verwacht dat ze op bepaalde momenten de balans opmaken en hun review door de maanden heen voorzien van de nodige updates. Het is dus van belang dat je meerdere keren beschikbaar bent: voor de aankondiging van het panel, voor het schrijven en updaten van je review, en om samen met ons je bevindingen te delen op camera, in een gezellige studio.

Ongezouten mening en verdieping

Dat tweakers kritisch zijn en alles tot in detail uitzoeken, is niks nieuws. Juist daarom zoekt Google acht tweakers die hun bevindingen en ervaringen willen delen, op basis van een review die je schrijft en plaatst in de Tweakers Pricewatch. Onze presentator Mark Wijsman zal de deelnemers in zijn studio meenemen in een aantal panelgesprekken waarin we dieper in de materie duiken. Mocht je worden geselecteerd, dan ontvang je van ons een uitgebreide briefing waarin staat wat je precies staat te wachten. Ons einddoel is ervoor te zorgen dat medetweakers en potentieel geïnteresseerden goed zijn geïnformeerd voordat ze het besluit nemen om de door het panel geteste producten of diensten al dan niet te gebruiken. Pannelleden moeten dus niet schromen om hun echte, ongezouten mening te geven. De video’s met panelgesprekken worden opgenomen in ongeveer twee dagdelen, verspreid over het halve jaar dat het project duurt.

Zo doe je mee met het Google-testpanel

Ben jij benieuwd naar Googles nieuwste producten en diensten en lijkt het je leuk om inhoudelijk maar vooral ook gezellig met ons dit tech-inhoudelijke avontuur aan te gaan? Dan hoef je maar twee handelingen te verrichten. Vul hieronder de poll in en laat ons in dit forumtopic weten welke producten van Google je nu al gebruikt. Foto’s zijn daarbij meer dan welkom.

Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers acht winnaars. Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan staat er meteen een uitnodiging voor het toffe evenement op je te wachten. Als je bent geselecteerd, zullen we je middels een uitgebreide briefing informeren over alle verdere onderdelen.

Wat we dus wel al kunnen melden, is dat je een review van je bevindingen op Tweakers dient te plaatsen en ongeveer twee dagdelen beschikbaar moet zijn voor het maken van wat korte video’s. We beseffen dat dit nog erg cryptisch klinkt, maar durven te stellen dat de beloning die je ervoor krijgt, het allemaal dubbel en dwars waard maakt. Die beloning krijg je logischerwijs als dank voor de tijd en moeite die je in het testen en reviewen steekt, maar natuurlijk ook als aandenken aan de leuke tijd die je met Tweakers Partners en Google hebt doorgebracht.

Wil jij je aanmelden voor dit uitgebreide testpanel met Google en Tweakers Partners? Poll Gaaf! Ik gooi mij in het diepe en ga het avontuur met Google en Tweakers Partners aan.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 20 september 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 22 september 2022, alleen via de poll en activatie in het forum.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 26 september 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar op 6 oktober 2022 vanaf de namiddag en avond.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om de Google-producten of -diensten gedurende vier à zes maanden na ontvangst te testen, een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch en deze maandelijks van een update te voorzien.

Winnaars stemmen ermee in om met hun Tweakers-username in de video’s te verschijnen en daar hun mening te delen in een panelgesprek.

Winnaars zijn twee tot drie dagdelen beschikbaar om de video’s op te nemen.

Deelname aan het startevent is verplicht om te mogen deelnemen aan het testpanel.

Na het publiceren van de review ontvangt de tester product(en) of dienst(en).

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Google zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.