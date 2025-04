Stap in de (8bit-)wereld van de Rijksoverheid; speel de Queeste der Lage Landen

Ben jij uit het juiste hout gesneden om Nederland dagelijks veilig te houden en efficiënt te laten draaien? Ontdek het zelf in een oldskool 8bit-point-and-clickgame die Tweakers samen met de Rijksoverheid ontwikkelde.

Code laat Nederland dagelijks efficiënt draaien en houdt het land veilig. Cyberdreiging voorkomen, weerswaarschuwingen afgeven, gebruikmaken van DigiD en verdachte personen opsporen: het is allemaal alleen maar mogelijk dankzij IT. Tweakers en de Rijksoverheid hebben een oldskool game ontwikkeld waarmee je kunt ontdekken of jij het in je hebt om hieraan bij te dragen. In het spel kies je een karakter en neem je een kijkje bij verschillende rijksorganisaties. Lukt het je bijvoorbeeld om de juiste code te kraken binnen de zwaar beveiligde organisatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, ofwel AIVD? Andere opdrachten zijn het verzamelen van cruciale informatie bij de Justitiële Informatiedienst, ofwel Justid, het voorkomen van een digistorm bij Logius of een complexe datafout opsporen bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, ofwel KNMI.

Als IT’er aan de slag bij de Rijksoverheid?

De Rijksoverheid heeft een groeiend tekort aan IT-personeel en de vraag naar experts op verschillende gebieden is groot. Denk daarbij aan architecten, developers en cybersecurityspecialisten. Daarbij is er een enorm aanbod aan bijzondere vacatures waarbij je als IT'er niet alleen helpt bij het oplossen van datagedreven uitdagingen, maar ook maatschappelijk een essentieel steentje kunt bijdragen. Na het spelen van de game kun je, uiteraard pas wanneer je je skills hebt bewezen, daar alles over te weten komen.

Informatiestromen in de war

Wanneer je je favoriete 8bit-character eenmaal hebt gekozen, breng je bijvoorbeeld een virtueel bezoek aan het KNMI. Hier word je verwelkomd bij het nationale kennisinstituut voor weer, klimaat en seismologie, waar in de weerkamer een bureau voor je is vrijgemaakt. Het KNMI waarschuwt met een code geel, oranje of rood wanneer het weer een risico vormt, zoals onweer, zware windstoten of gladheid. In de game krijg je onder meer te maken met informatiestromen die in de war zijn geraakt.

Kun jij dit fiksen?

Eigenlijk heel Logius

Nog zo’n interessante en dynamische organisatie is Logius, het hart van de digitale overheid. De naam zelf zegt je misschien niet zoveel, maar toch maak je regelmatig gebruik van de diensten ervan, zoals DigiD en MijnOverheid. Uiteraard ligt ook hier een uitdaging voor je klaar. Help jij de interne servercapaciteit slim op te schalen, zodat alle Nederlanders volgende maand zonder problemen een nieuwe energiesubsidie kunnen aanvragen?

Kraak de zaak

Een interessante uitdaging ligt ook voor je klaar bij de Justid. Deze dienst zorgt ervoor dat strafrecht-, migratie- en jeugdzorgpartners op het juiste moment beschikken over correcte, vaak cruciale informatie. Daarbij gaat het om strikt vertrouwelijke informatie die met veel zorg moet worden behandeld; het gaat over mensen en persoonsgegevens. In de game heeft de politie een persoon aangehouden die betrokken is bij een misdrijf. Lukt het jou om de juiste informatie te verstrekken om zo een integer en integraal persoonsbeeld te vormen?

Laat de hacker in jezelf los

Bij de AIVD laat je de hacker in jezelf los. De digitale versie van het bezoekerscentrum is eigenlijk een soort historisch spionagemuseum waar je naar hartenlust kunt rondklikken en dingen kunt ontdekken. Pas nadat je jezelf in een heuse oldskool hackinggame hebt bewezen, krijg je exclusieve toegang binnen deze zwaarbeveiligde muren.

Ontdek het zelf en speel de game

Wil jij weten met welke IT-uitdagingen de Rijksoverheid dagelijks te maken heeft en hoe jij hierin een essentiële rol kunt spelen? Of wil je gewoon eens een kijkje nemen bij de verschillende rijksorganisaties?

Speel dan nu de Queeste der Lage Landen en ontdek het zelf.