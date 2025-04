Data engineers solar-autobedrijf Lightyear op Big Data Expo

Voor iedereen bereikbare schone mobiliteit. Dat is de missie van de jonge Nederlandse autoproducent Lightyear, dat sinds 2016 werkt aan een solar-elektrisch aangedreven model dat nog dit jaar in productie gaat. Data-engineers van Lightyear delen tijdens de Big Data Expo, op 14 en 15 september in de Jaarbeurs Utrecht, inzichten over het bouwen en beheren van een data-infrastructuur en het werken met data binnen het bedrijf. Lezers van Tweakers maken kans op een vip-arrangement en een ontmoeting.

Tijdens hun presentatie op het gratis te bezoeken event vertellen Stijn Meijers en Wouter Stolk, data-engineers bij Lightyear, hoe zij data-driven werken in hun organisatie benaderen. Ze behandelen hoe zij onder meer de architectuur hebben gebouwd, bespreken de data-mesh-principes die zij hanteren en de uitdagingen waarmee zij te maken hebben in een high-tech ‘hyper-growth company’. Een use-case komt eveneens aan bod, rondom het verzamelen en verwerken (alles in real-time) van grote hoeveelheden telemetrische gegevens uit auto's, waarmee zij engineers helpen met het hun ontwerpproces.

Fundament gelegd voor groei

"Stijn en ik zijn een jaar geleden tegelijk begonnen bij Lightyear", vertelt Wouter. "Het is onze verantwoordelijkheid dat de verschillende teams in ons bedrijf efficiënt kunnen werken met data. Daarvoor bouwen en beheren we een dataplatform. Daarnaast helpen we met het ontwikkelen van use-cases." Het was een unieke situatie waarin ze allebei terechtkwamen, stelt Stijn. "Toen we binnenkwamen zagen we namelijk dat iedereen al meer datagedreven wilde werken, ook het management had duidelijk deze visie. Alleen waren er nog veel handmatige processen en was er nog geen fundering om op schaal te werken. Zeker als je keek naar het tempo waarin het bedrijf groeide was de noodzaak om dit goed aan te pakken heel groot."

Wouter omschrijft zichzelf als "een beetje autogek". “Al twee jaar voordat ik hier kon solliciteren hield ik de carrièrepagina van Lightyear in de gaten om te kijken of ze al een dataprofessional nodig hadden. Behalve autogek voel ik me ook betrokken bij de milieuproblematiek. Om dan hier aan de slag te gaan brengt die twee dingen mooi samen op een heel innovatieve manier." Het milieuaspect blijkt ook heel belangrijk te zijn voor Stijn. "Ik zocht naar een baan die dichter bij mijn eigen morele en ethische overwegingen lagen. Daarnaast vind ik bouwen aan een fysiek product supermooi. Om daarvan onderdeel te zijn, met een groep slimme en gedreven mensen, maakt het werk hier heel bijzonder."

Data-experts verspreid in organisatie

Juist om de enorme groei van het bedrijf bij te benen, is het data-mesh-principe dat Lightyear hanteert cruciaal om datagedreven te werken. Om deze reden is ervoor gekozen om niet één centraal team alles te laten doen. Stijn. "Werken met data wordt vaak gezien als iets heel technisch, maar wij willen door het hele bedrijf heen experts die snappen hoe zij met data moeten omgaan." Deze experts hoeven daarbij overigens niet al te veel over de achterliggende infrastructuur na te denken. "Dat is onze verantwoordelijkheid", zegt Wouter. "Daarnaast proberen we zoveel mogelijk mensen op te leiden zodat een zo breed mogelijke groep mensen kan werken met de data."

Het data mesh principe is niet alleen bedoeld om het werk efficiënter te verdelen, maar ook om meer gebruik te maken van de kennis in de organisatie. Wouter: "Door teams uit te rusten en te train "Wij sluiten met onze data-oplossingen aan bij de gebruikers, in plaats van andersom" en met de juiste tooling krijgen we meer gedaan, maar ook is het zo dat dedicated data-experts bij de teams beter begrijpen hoe ze kunnen helpen. Een auto maken is namelijk ontzettend specifiek. Ik weet zelf bijvoorbeeld niet hoe een zonnecel werkt, die kennis moet uit de teams komen." Stijn en Wouter proberen zoveel mogelijk aan te sluiten op de tools die de teams al gebruiken. "Engineers doen hun berekeningen en simulaties bijvoorbeeld met Matlab, waarvoor wij een integratie hebben gebouwd met het dataplatform. Met Grafana stellen we een online interface beschikbaar waaruit gebruikers zelf hun inzichten kunnen halen door filters bij elkaar te klikken. Dat maakt de data bruikbaar voor iedereen."

Hoe omgaan met gevoelige data?

In het aankondigingsartikel van de Big Data Expo maakten lezers van Tweakers onlangs kans op een exclusief vip-arrangement voor het event, inclusief meet & greet met Wouter en Stijn. Ook konden zij reageren op zes stellingen. Een daarvan ging over het beschermen van privacygegevens, een belangrijk thema in de automotive-industrie. "Neem telemetriegegevens. Daarmee verzamel je potentieel veel gevoelige data", zegt Wouter. "We hebben veiligheidsmaatregelen ingebouwd binnen ons dataplatform en houden ook vast aan het principe om alleen data te verzamelen die we ook echt nodig hebben. Er moet een goede use-case voor zijn en dan nog mag data alleen beschikbaar zijn voor de gebruikers die deze ook echt nodig hebben."

“Met data aan de slag gaan, wordt vaak als een taak voor technici gezien. Eigenlijk heeft (bijna) elke afdeling binnen het bedrijf hierin wel een rol.” Met deze stelling waren veruit de meeste lezers het wel eens. Het vormgeven van deze rol is heel belangrijk, volgens Wouter. "We moeten niet proberen te forceren dat anderen aansluiten op onze manier van werken. Het moet andersom gebeuren; wij moeten aansluiten op hun manier van werken. Onze strategieafdeling bijvoorbeeld, is heel goed in staat om zelf SQL-queries te doen om de juiste data naar boven halen. Bij andere afdelingen bieden we juist weer tools aan om gegevens in een 'drag & drop' omgeving bij elkaar te klikken. Misschien geeft dat iets minder functionaliteit, maar wel de functionaliteit die ze nodig hebben."

"Op het gebied van data science begint het nu pas"

Als je nu pas begint met de inzet van data om je bedrijfsprocessen beter te begrijpen en te verbeteren, ben je dan eigenlijk al te laat? Hierover waren de meningen onder de lezers sterk verdeeld (50/50). Stijn heeft hier echter een duidelijke mening over. "Ik vind van niet. Wij hebben het geluk dat we werken in een "Als bestuurders zien dat hun datagedreven keuzes de juiste zijn, neemt het vertrouwen toe" bedrijf waar data al vanaf het begin een centrale rol heeft gespeeld, maar ik heb ook gezien dat het steeds makkelijker is geworden om een infrastructuur op te bouwen, data in te zetten en om te leren gaan met die data. Er zijn inmiddels zoveel cursussen dat iemand die geïnteresseerd is, heel veel kan doen. Met een relatief kleine investering kun je veel bereiken. Je loopt dan misschien achter op de early adopters, maar op het gebied van data science en machine learning begint het allemaal nu pas."

Het staat voor beide heren als een paal boven water dat bedrijven in de toekomst steeds meer hun keuzes gaan baseren op data en minder op 'gevoel'. Stijn: "Wij als dataprofessionals zitten wat dat betreft dicht bij het vuur. Als bestuurders bijvoorbeeld zien dat hun op data gebaseerde keuzes op een later moment ook de juiste keuze blijken te zijn, geeft dat vertrouwen waardoor dit steeds vaker gebeurt." Wouter voegt daaraan toe dat dit besef bij Lightyear al duidelijk diepgeworteld is. "Ik zit bijvoorbeeld regelmatig in code te kijken die nog geschreven is door onze founders. Dat geeft wel aan dat zij affiniteit hebben met data. Het maakt dus veel uit dat er draagvlak is voor datagedreven werken."

